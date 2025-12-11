Lee's Pharmaceutical Holdings Limited erwirbt Staccato® One Breath Technology® Plattform und Vermögenswerte, um seine Pipeline zu erweitern und die globale Partnerschaft mit UCB durch die erworbenen Rechte voranzutreiben

Erwerb der Staccato® One Breath Technology®, einer proprietären Plattformtechnologie mit breitem therapeutischen Potenzial

Synergistisch und komplementär zur bestehenden Produktpipeline von Lee's Pharm

Erwerb der Rechte als Lizenzgeber und Hersteller von Alprazolam Staccato® im Rahmen einer globalen Partnerschaft mit UCB

HONGKONG, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nova Pneuma Inc. („NPI"), die in Delaware gegründete, hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lee's Pharmaceutical Holdings Limited (0950.HK) („Lee's Pharm" oder das „Unternehmen"), gab heute die Übernahme von Vermögenswerten von Alexza Pharmaceuticals, Inc. („Alexza") bekannt. Die Transaktion gewährt Lee's Pharm und NPI das vollständige Eigentum an der Staccato® One Breath Technology® (Staccato® OBT®") Plattform und den Vermögenswerten in Bezug auf Staccato® OBT®, einschließlich des geistigen Eigentums, des Know-hows, der Marken, der Produktpipeline, der Ausrüstung, der Produkte und des Zugangs zur GMP-Anlage, sowie Alexzas Recht als Lizenzgeber und Hersteller von Staccato® Alprazolam. Dieser strategische Schritt stärkt die Fähigkeiten von Lee's Pharm bei der Verabreichung von Aerosolen zur Inhalation von Medikamenten, erweitert die Produktpipeline des Unternehmens im Bereich der Inhalation und steht im Einklang mit der globalen Expansionsstrategie des Unternehmens.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt bestimmter Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Proprietäre und zuverlässig geprüfte Staccato® One Breath Technology®

Der Erwerb der Staccato® OBT®-Plattform stellt für das Unternehmen einen großen Schritt nach vorn dar, da es damit die volle Eigentümerschaft an der zuverlässig validierten und bewährten Technologieplattform erhält, die durch das zugelassene Produkt Adasuve® und mehrere Staccato®-basierte Entwicklungsprogramme im Spätstadium unterstützt wird. Dieser strategische Schritt stärkt die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich der Medikamentenverabreichung und positioniert es, um zukünftige Innovationen im Bereich der Inhalationstherapeutika voranzutreiben.

Synergistisch und komplementär zur bestehenden Produktpalette von Lee's Pharm

Die Transaktion bietet auch erhebliche Synergien mit der bestehenden Pipeline des Unternehmens. Das Unternehmen hat die klinische Entwicklung des Staccato®-basierten Medikaments gegen krebsbedingte Durchbruchschmerzen vorangetrieben und mit der Vermarktung von Adasuve® zur Behandlung akuter Unruhezustände bei Erwachsenen mit Schizophrenie oder bipolarer Störung im Großraum China begonnen. Mit dem Abschluss der Akquisition entfallen alle danach von Lee's Pharm an Alexza zu leistenden Lizenzzahlungen für die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten auf der Basis von Staccato® und Adasuve®, was zu sofortigen Kosteneinsparungen führt und die Gesamtwirtschaftlichkeit des Geschäfts verbessert.

Darüber hinaus werden zwei vielversprechende ZNS-Pipeline-Assets zur Behandlung der Parkinson-Krankheit und des zyklischen Erbrechenssyndroms (CVS), die sich beide in der klinischen Phase 2 befinden, in das Portfolio des Unternehmens integriert, wodurch sich neue kommerzielle Möglichkeiten ergeben.

Erwerb der Rechte als Lizenzgeber und Hersteller von Staccato® Alprazolam im Rahmen einer globalen Partnerschaft mit UCB

Ergänzend zu diesen Vorteilen erwirbt das Unternehmen die Rechte und Verpflichtungen von Alexza aus dem bestehenden weltweiten Lizenz- und Produktionsliefervertrag mit UCB, einem Biopharmazeutik-Unternehmen mit starker Präsenz in der Epilepsiebehandlung. Im Rahmen dieser Vereinbarung hält UCB die weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Alprazolam Staccato®, das sich derzeit in einer klinischen Studie der Phase 3 befindet (CinicalTrial.gov ID: NCT05077904), was die klinische Reife und das kommerzielle Potenzial der Staccato® OBT®-Plattform unterstreicht. UCB erwarb im Juni 2020 Engaged Therapeutics, Inc. für Staccato® Alprazolam und schloss eine aktualisierte Lizenz- und damit verbundene kommerzielle Liefervereinbarung mit Alexza ab.[1]

Vorbehaltlich des Erreichens bestimmter Entwicklungs-, Zulassungs- und Verkaufsmeilensteine kann Lee's Pharm zusammen mit NPI Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 60,5 Millionen US-Dollar erhalten, zusammen mit gestaffelten Lizenzgebühren auf den weltweiten Nettoumsatz von Staccato® Alprazolam, zusätzlich zu den Produktionseinnahmen aus der weltweiten Lieferung von Staccato® Alprazolam.

Hinweis: [1] Referenzquelle: https://www.ucb.com/newsroom/press-releases

„Der Erwerb der Staccato® OBT®-Plattform ist ein entscheidender Schritt für Lee's Pharm, der unser Engagement für Innovationen im Bereich der Inhalationstherapeutika für ZNS- und neurodegenerative Erkrankungen unterstreicht und unsere globale Präsenz erweitert", sagte Dr. Benjamin Li, Gründer und Direktor von Lee's Pharmaceutical Holdings Limited. „Diese Transaktion stärkt nicht nur unsere Pipeline und unsere Forschungs- und Entwicklungskapazitäten im Bereich der Inhalation, sondern schafft auch neue Einnahmequellen durch die strategischen Partnerschaften mit UCB."

„Wir freuen uns, mit UCB zusammenzuarbeiten, da das Unternehmen Lösungen für kritische, ungedeckte Bedürfnisse in der Therapie epileptischer Anfälle entwickelt und vorantreibt. Diese Transaktion bringt nicht nur kurzfristige finanzielle Vorteile, sondern positioniert uns auch für ein nachhaltiges Wachstum in hochwertigen therapeutischen Bereichen und stellt einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie des Unternehmens dar", sagte Frau Wanee Lee, Managing Director von Lee's Pharmaceutical Holdings Limited.

„Unter der neuen Führung ist unser Team bestrebt, die enge Zusammenarbeit mit UCB fortzusetzen und die zuverlässige Herstellung sinnvoller Therapien für Patientinnen und Patienten mit hohem ungedecktem Bedarf sicherzustellen. Wir freuen uns über die Möglichkeit, Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt weitere Medikamente auf der Basis von Staccato® zur Verfügung zu stellen und damit unser gemeinsames Engagement für die Verbesserung von Leben durch innovative Wissenschaft zu stärken", sagte Dr. Wolfgang Schmidt, SVP Manufacturing and Operations bei NPI.

Informationen zu Lee's Pharmaceutical Holdings Limited

Das Unternehmen ist ein forschungsorientiertes und marktorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie in China. Das Unternehmen ist voll integriert und verfügt über eine solide Infrastruktur in den Bereichen Arzneimittelentwicklung, klinische Entwicklung, Zulassung, Herstellung, Vertrieb und Marketing mit Sitz auf dem chinesischen Festland und globalen Perspektiven. Das Unternehmen hat umfangreiche Partnerschaften mit rund 30 internationalen Unternehmen aufgebaut und vertreibt derzeit über 25 eigene, generische und lizenzierte pharmazeutische Produkte auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, Macao und Taiwan. Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Therapiebereiche wie Herz-Kreislauf-Gesundheit, Frauengesundheit, Pädiatrie, seltene Krankheiten, Onkologie, Dermatologie und Geburtshilfe.

Informationen zur Staccato® One Breath Technology®

Die Staccato® One Breath Technology® ist eine einzigartige und hochdifferenzierte Technologie zur Verabreichung von Medikamenten, die das Medikament ohne Hilfsstoffe so schnell wie eine intravenöse Injektion, aber nicht invasiv, abgibt, was zu einem schnellen Einsetzen der therapeutischen Wirkung führt. Es ist am besten für die Behandlung akuter Erkrankungen geeignet, die eine schnelle Linderung erfordern. Die Fähigkeit der Technologie, durch die Kombination verschiedener Moleküle auf innovative Weise auf ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu reagieren, wurde in zahlreichen klinischen Studien mit verschiedenen Wirkstoffen und in einer Vielzahl von Indikationen nachgewiesen.

Die firmeneigene Technologie ist durch eine große Anzahl von Patenten in verschiedenen therapeutischen Bereichen gut geschützt.

