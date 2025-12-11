Lee's Pharmaceutical Holdings Limited acquiert la plateforme et les actifs de Staccato® One Breath Technology®, renforçant ainsi l'expansion de son pipeline et faisant progresser son partenariat mondial avec UCB grâce aux droits acquis

Acquisition de Staccato® One Breath Technology®, une plateforme technologique brevetée au vaste potentiel thérapeutique

Synergie et complémentarité avec le portefeuille de produits existants de Lee's Pharm, et

Acquisition des droits de licence et de fabrication de l'alprazolam Staccato® dans le cadre d'un partenariat mondial avec UCB

HONG KONG, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Nova Pneuma Inc. (« NPI »), la filiale à part entière de Lee's Pharmaceutical Holdings Limited (0950.HK) (« Lee's Pharm » ou la « Société »), constituée dans le Delaware, a annoncé aujourd'hui l'acquisition des actifs d'Alexza Pharmaceuticals, Inc (« Alexza »). La transaction confère à Lee's Pharm et à NPI la pleine propriété de la plateforme Staccato® One Breath Technology® (« Staccato® OBT® ») et des actifs liés à Staccato® OBT®, y compris la propriété intellectuelle, le savoir-faire, les marques, le pipeline de produits, l'équipement, les produits et l'accès à l'installation GMP, ainsi que le droit d'Alexza en tant que donneur de licence et fabricant de l'alprazolam Staccato®. Cette décision stratégique renforce les capacités de Lee's Pharm en matière d'offre de médicaments par inhalation en aérosol, élargit le portefeuille de produits d'inhalation de la société et s'inscrit dans sa stratégie d'expansion mondiale.

GMP Facility, Fremont CA

La transaction reste soumise à certaines conditions de clôture et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2025.

Technologie exclusive et largement validée Staccato® One Breath Technology®.

L'acquisition de la plateforme Staccato® OBT® représente un grand pas en avant pour la société, en lui assurant la pleine propriété de cette plateforme technologique qui est une plateforme largement validée et éprouvée, soutenue par un produit approuvé, Adasuve®, et plusieurs programmes de développement en phase avancée à base de Staccato®. Ce mouvement stratégique renforce les capacités de la société en matière d'offre de médicaments et la positionne pour favoriser l'innovation future dans le domaine des traitements par inhalation.

Synergie et complémentarité avec le portefeuille de produits existants de Lee's Pharm

L'opération permet également de réaliser des synergies importantes avec le pipeline existant de la société. La société a poursuivi le développement clinique du médicament à base de Staccato® destiné au traitement des douleurs paroxystiques liées au cancer et a commencé à commercialiser Adasuve® pour le traitement de l'agitation aiguë chez les adultes atteints de schizophrénie ou de trouble bipolaire I dans toute la Grande Chine. Une fois l'acquisition réalisée, toutes les obligations de paiement de licence dus par la suite par Lee's Pharm à Alexza pour le développement et la commercialisation du médicament à base de Staccato® et d'Adasuve® seront éliminées, ce qui permettra de réaliser des économies immédiates et d'améliorer l'économie globale de l'opération.

En outre, deux actifs prometteurs du pipeline CNS ciblant la maladie de Parkinson et le syndrome des vomissements cycliques (SVC), tous deux au stade clinique de phase 2, seront intégrés au portefeuille de la société, ce qui ouvrira de nouvelles perspectives commerciales.

Acquisition des droits de licence et de fabrication de l'alprazolam Staccato® dans le cadre d'un partenariat mondial avec UCB

En complément de ces avantages, la société acquiert les droits et obligations d'Alexza dans le cadre de l'accord mondial de licence et de fabrication avec UCB, une société biopharmaceutique très présente dans le traitement de l'épilepsie. En vertu de cet accord, UCB détient et conservera les droits mondiaux de développement et de commercialisation de l'alprazolam Staccato®, qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 3 (CinicalTrial.gov ID) : NCT05077904), ce qui renforce la maturité clinique et le potentiel commercial de la plateforme Staccato® OBT®. UCB a acquis Engaged Therapeutics, Inc. pour l'alprazolam Staccato® en juin 2020 et a conclu avec Alexza un accord de licence mis à jour et un contrat commercial associé.[1]

Sous réserve de l'atteinte de jalons précis en matière de développement, de réglementation et de vente, Lee's Pharm et NPI pourraient percevoir des paiements de jalons pouvant atteindre 60,5 millions de dollars américains, ainsi que des redevances progressives sur les ventes nettes mondiales de l'alprazolam Staccato®, en plus des recettes de fabrication provenant de la fourniture mondiale de l'alprazolam Staccato®.

Remarque : [1] Source de référence : https://www.ucb.com/newsroom/press-releases

« L'acquisition de la plateforme Staccato® OBT® est une étape transformatrice pour Lee's Pharm, car elle renforce notre engagement en faveur de l'innovation dans le domaine des traitements par inhalation ciblant le SNC et les troubles neurodégénératifs, et nous permet d'étendre notre présence à l'échelle mondiale », a déclaré le Dr. Benjamin Li, fondateur et directeur de Lee's Pharmaceutical Holdings Limited. « Cette transaction renforce non seulement notre pipeline et nos capacités de R&D en matière d'inhalation, mais crée également de nouvelles sources de revenus grâce aux partenariats stratégiques avec UCB ».

« Nous sommes ravis de nous associer à UCB qui s'engage et propose des solutions pour répondre aux besoins critiques non satisfaits en matière de traitement des crises d'épilepsie ». Cette transaction n'apporte pas seulement des avantages financiers à court terme, mais nous positionne également pour une croissance soutenue dans des domaines thérapeutiques à forte valeur, marquant ainsi une étape importante dans la stratégie d'expansion mondiale de la société », a déclaré Mme Wanee Lee, directrice générale de Lee's Pharmaceutical Holdings Limited.

« Sous la nouvelle direction, notre équipe est motivée pour continuer à collaborer étroitement avec UCB et à assurer la fabrication fiable d'une thérapie significative pour les patients dont les besoins ne sont pas satisfaits. Nous sommes tout aussi enthousiastes à l'idée de fournir d'autres médicaments à base de Staccato® aux patients du monde entier, renforçant ainsi notre engagement commun à améliorer les vies grâce à l'innovation scientifique », a déclaré Dr. Wolfgang Schmidt, Vice-Président Senior, Production et Opérations chez NPI.

À propos de Lee's Pharmaceutical Holdings Limited

L'entreprise est une société biopharmaceutique axée sur la recherche et le marché, forte de plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique en Chine. Elle est entièrement intégrée et dispose d'infrastructures solides en matière de développement de médicaments, de développement clinique, de réglementation, de fabrication, de vente et de marketing, basées en Chine continentale et offrant des perspectives mondiales. L'entreprise a établi des partenariats étendus avec une trentaine de sociétés internationales et commercialise actuellement plus de 25 produits pharmaceutiques brevetés, génériques et sous licence en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan. L'entreprise se concentre sur plusieurs domaines thérapeutiques clés tels que la santé cardiovasculaire, la santé de la femme, la pédiatrie, les maladies rares, l'oncologie, la dermatologie et l'obstétrique.

Pour plus d'informations, voir www.leespharm.com.

À propos de Staccato® One Breath Technology®

La technologie Staccato® One Breath Technology® est une technologie de délivrance de médicaments unique et hautement différenciée qui délivre un médicament sans excipient aussi rapidement qu'une injection intraveineuse, mais de manière non invasive, ce qui se traduit par une manifestation rapide de l'effet thérapeutique. Elle est mieux adaptée au traitement des affections aiguës qui nécessitent un soulagement rapide. La capacité de la technologie, combinant différentes molécules, à répondre de manière innovante à des besoins médicaux non satisfaits a été prouvée dans un grand nombre d'études cliniques avec différents composés et dans un certain nombre d'indications.

La technologie propriétaire est bien protégée par un grand nombre de brevets dans différents domaines thérapeutiques.

Pour plus d'informations, voir https://staccatoobt.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2841529/Lees_Pharmaceutical.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2841530/Lees_Pharmaceutical_Logo.jpg