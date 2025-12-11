Lee's Pharmaceutical Holdings Limited、Staccato® One Breath Technology®プラットフォームおよび関連資産を取得、パイプラインの拡大を推進し、取得権利を通じてUCBとのグローバルパートナーシップを強化

Staccato® One Breath Technology®の取得、広範な治療応用が期待される独自プラットフォーム技術

Lee's Pharmの既存製品パイプラインと相乗効果を発揮し、補完的な関係を構築

UCBとのグローバルパートナーシップの下でStaccato®アルプラゾラムのライセンサーおよび製造業者としての権利を取得

香港、2025年12月11日 /PRNewswire/ -- Lee's Pharmaceutical Holdings Limited（0950.HK）（以下「Lee's Pharm」または「同社」）のデラウェア州法人で完全子会社であるNova Pneuma Inc.（以下「NPI」）は本日、Alexza Pharmaceuticals, Inc.（以下「Alexza」）からの資産取得を発表しました。この取引により、Lee's PharmおよびNPIは、Staccato® One Breath Technology®（以下「Staccato® OBT®」）プラットフォームおよびStaccato® OBT®に関連する資産の完全な所有権を取得します。これには、知的財産、ノウハウ、商標、製品パイプライン、設備、製品、ならびにGMP施設へのアクセス、およびStaccato®アルプラゾラムのライセンサー兼製造業者としてのAlexzaの権利が含まれます。この戦略的な動きは、Lee's Pharmのエアロゾル吸入薬物送達能力を強化し、同社の吸入製品パイプラインを拡大するものであり、同社のグローバルな拡大戦略と合致するものです。

同取引は特定のクロージング条件を満たすことが必要であり、2025年末までに完了する見込みです。

GMP Facility, Fremont CA

独自開発かつ十分に検証済みのStaccato® One Breath Technology®

Staccato® OBT®プラットフォームの取得は、同社にとって大きな前進を意味します。この技術プラットフォームは、承認済みの製品であるAdasuve®や、Staccato®を基盤とする複数の後期開発プログラムによって裏付けられた、十分に検証された実証済みのプラットフォームであり、同社はこのプラットフォームの完全な所有権を獲得します。この戦略的な動きは、同社の薬物送達能力を強化し、吸入治療薬における将来のイノベーションを推進するための体制を整えるものです。

Lee's Pharmの既存の製品パイプラインとの相乗効果および補完性

同取引は、同社の既存のパイプラインとの間で大きな相乗効果ももたらします。同社は、がん関連の突出痛に対するStaccato®ベースの医薬品の臨床開発を進めており、統合失調症または双極I型障害の成人における急性興奮に対するAdasuve®をグレーターチャイナ地域全体で商業化し始めています。この買収の完了後、Lee's PharmがStaccato®ベースの医薬品およびAdasuve®の開発と商業化のためにAlexzaに支払うべき、それ以降のすべてのライセンス料支払い義務が解消され、即座にコスト削減が実現し、取引全体の経済性が向上します。

さらに、パーキンソン病および周期性嘔吐症候群（CVS）を対象とする、いずれも第2相臨床段階にある2つの有望な中枢神経系（CNS）パイプライン資産が同社のポートフォリオに統合され、新たな商業的機会が開かれます。

UCBとのグローバルパートナーシップに基づくStaccato®アルプラゾラムのライセンサーおよび製造業者としての権利の取得

これらの利益を補完するものとして、同社は、てんかん治療において強力なプレゼンスを持つバイオ医薬品企業であるUCBとの間で既存の世界的なライセンスおよび製造供給契約に基づくAlexzaの権利と義務を取得します。この契約に基づき、UCBはStaccato®アルプラゾラムのグローバルな開発および商業化の権利を保持しており、現在第3相臨床試験（ClinicalTrial.gov ID: NCT05077904）が行われていますが、これはStaccato® OBT®プラットフォームの臨床的成熟度と商業的可能性を裏付けるものです。UCBは2020年6月にStaccato®アルプラゾラムに関してEngaged Therapeutics, Inc.を買収し、Alexzaと改訂されたライセンス契約および関連する商業供給契約を締結しました。[1]

所定の開発、規制承認、販売に関するマイルストーンを達成した場合、Lee's PharmおよびNPIは、最大で総額6,050万ドルのマイルストーン支払いに加え、Staccato®アルプラゾラムの全世界における純売上高に基づく段階的ロイヤルティ、さらにStaccato®アルプラゾラムの世界的な供給による製造収益を受領することができます。

注：[1] 出典：https://www.ucb.com/newsroom/press-releases

「Staccato® OBT®プラットフォームの取得は、Lee's Pharmにとって画期的な一歩であり、中枢神経系および神経変性疾患を対象とした吸入治療におけるイノベーションへの当社のコミットメントを強化し、グローバルな事業展開を拡大するものです」と、Lee's Pharmaceutical Holdings Limitedの創業者兼取締役であるBenjamin Li博士は述べています。「この取引は、当社のパイプラインおよび吸入剤研究開発能力を強化するだけでなく、UCBとの戦略的パートナーシップを通じて新たな収益源を創出するものです。」

「当社は、てんかん発作治療における重要な未充足ニーズに対応するソリューションの開発と推進に取り組むUCBと提携できることを大変嬉しく思います。この取引は、短期的な財務的メリットをもたらすだけでなく、高付加価値の治療領域で持続的な成長を実現するためのポジションを確立するものであり、当社のグローバル展開戦略における重要なマイルストーンとなります」と、Lee's Pharmaceutical Holdings LimitedのマネージングディレクターであるWanee Lee氏は述べています。

「新たなリーダーシップの下、当社のチームはUCBとの緊密な協業を継続し、重要な未充足ニーズを抱える患者に対し、有意義な治療薬を安定的に製造していくことに注力してまいります。さらに、Staccato®技術を用いた追加の医薬品を世界中の患者に届ける機会にも大変期待しており、革新的な科学を通じて生活の質向上に貢献するという双方のコミットメントをより一層強化していきます」と、NPIの製造・オペレーション担当シニアバイスプレジデントであるWolfgang Schmidt博士は述べています。

Lee's Pharmaceutical Holdings Limitedについて

同社は、中国における30年以上の製薬業界での運営経験を有する、研究主導かつ市場志向のバイオ医薬品企業です。また、同社は中国本土を拠点に、医薬品開発、臨床開発、規制対応、製造、販売およびマーケティングにおける堅固なインフラを完全に統合しており、グローバルな視点を持っています。同社は約30社の国際企業と広範な提携関係を築いており、現在、中国本土、香港、マカオ、台湾において25品目以上の独自製品、ジェネリック医薬品、およびライセンス導入医薬品を販売しています。そして、循環器系、女性の健康、小児科、希少疾患、腫瘍学、皮膚科、産科など、複数の主要な疾患領域に注力しています。

詳細については、www.leespharm.com をご覧ください。

Staccato® One Breath Technology®について

Staccato® One Breath Technology®は、独自で高い差別化を有する医薬品送達技術であり、賦形剤を含まない薬剤を静脈内注射と同等の速度で、非侵襲的に投与できるため、治療効果の迅速な発現を可能にします。同技術は、迅速な症状緩和を必要とする急性疾患の治療に最適な位置付けとなっています。異なる分子を組み合わせた同技術が、革新的な方法で満たされていない医療ニーズに対応できる能力は、多数の臨床試験を通じて、様々な化合物や多くの適応症にわたって十分に証明されています。

同技術は、複数の治療領域にわたり、多数の特許によって十分に保護されています。

詳細については、https://staccatoobt.com をご覧ください。

SOURCE Lee's Pharmaceutical Holdings Limited