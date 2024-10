Leonard A. Lauder recibe el premio Neiman Marcus por su destacado servicio en el campo de la moda

El legendario ejecutivo será homenajeado por el minorista de lujo integrado por su carrera transformadora y su dedicación a la filantropía

DALLAS , 21 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus anuncia a Leonard A. Lauder, presidente emérito de The Estée Lauder Companies (ELC), como ganador del Premio Neiman Marcus por Servicio Distinguido en el Campo de la Moda. A lo largo de su ilustre carrera, Lauder transformó una empresa familiar, iniciada por su madre, Estée Lauder, en un líder global de la belleza de prestigio; un imperio con presencia en más de 150 países. Reformó la industria a través de su liderazgo visionario, creando el negocio de la belleza moderna como administrador de una de las marcas más icónicas de la historia. Este prestigioso honor se le había otorgado anteriormente a su madre en 1962. Como celebración de esta larga relación, este premio marca el siguiente capítulo en la duradera colaboración entre Neiman Marcus y ELC.

"Leonard Lauder es una fuerza singular que cambió para siempre la industria de la belleza. Su gestión llevó a The Estée Lauder Companies a convertirse en el hogar de algunas de las marcas de belleza más queridas del mundo", explicó Geoffroy van Raemdonck, consejero delegado de Neiman Marcus Group. "Él entiende el poder de las relaciones y sus valores están imbuidos en todo lo que representa la empresa. En cada paso del camino, ha sido un socio extraordinario en nuestro viaje para llevar las marcas más codiciadas del mundo a nuestros clientes".

Leonard Lauder se unió a la empresa familiar en 1958 y ocupó el cargo de consejero delegado de 1982 hasta 1999. Durante su mandato, Lauder marcó el comienzo de una nueva era, centrada en la expansión internacional y en el desarrollo de las marcas de la empresa y la estrategia de adquisiciones. En 1995, The Estée Lauder Companies salió a bolsa, consolidando a la potencia mundial como líder en la industria de la belleza. Como resultado de la visión innovadora de ELC, la empresa lanzó marcas como Clinique y Origins y supervisó las adquisiciones de M•A•C, Bobbi Brown Cosmetics y La Mer. Hoy, la cartera de la empresa incluye más de 20 marcas en todo el mundo.

"Cuando mi madre, Estée Lauder, recibió este premio en 1962, significó mucho para ella y significa mucho para mí hoy", destacó Lauder. "Al reflexionar sobre la extraordinaria asociación entre The Estée Lauder Companies y Neiman Marcus, este premio representa una celebración de la colaboración y de las personas que trabajan juntas con un gran sentido de propósito, aportando lo mejor de sí a la industria".

Además de su constante trabajo con The Estée Lauder Companies, Lauder comparte la filosofía de NMG de Liderar con amor, dedicando recursos extraordinarios a esfuerzos filantrópicos. Lauder cofundó la Alzheimer's Drug Discovery Foundation, que continúa impulsando investigaciones innovadoras en el tratamiento de la enfermedad. Lauder es un devoto partidario de la Breast Cancer Research Foundation, cofundada por su difunta esposa, Evelyn Lauder. También es un aclamado coleccionista de arte y benefactor de instituciones como el Metropolitan Museum of Art y el Whitney Museum of Art; Hospital Memorial Sloan-Kettering; el Instituto Aspen, entre otras instituciones notables.

"Gracias al liderazgo visionario de Leonard, The Estée Lauder Companies ha estado a la vanguardia de la belleza con una oferta de productos de primera clase y un conjunto de marcas reconocidas a nivel mundial", afirmó Lana Todorovich, directora de comercialización de Neiman Marcus. "Es un honor reconocer sus contribuciones a nuestra industria. Esperamos darle vida a su visión a través de una expresión única de la cartera de marcas de la empresa".

Este noviembre, será homenajeado ante los líderes de la industria en una celebración de premios en la ciudad de Nueva York. Su reconocimiento, que durará un año, incluirá una programación dinámica y multifacética diseñada para atraer a los clientes a través de experiencias exclusivas en la tienda y en línea. Como parte de la estrategia de "entretenimiento minorista" del minorista, el gigante de la belleza ideará expresiones de marca emocionantes que cobrarán vida a través de activaciones inmersivas. Estos momentos de marca se amplificarán aún más en todo el modelo minorista integrado de Neiman Marcus: en la tienda, en línea y a través de la venta remota.

Los Premios Neiman Marcus han reconocido la excelencia en la industria del lujo desde 1938. El programa regresó en 2023 como una plataforma estratégica modernizada creada para celebrar a los socios de marca que comparten un interés en el enfoque innovador del minorista hacia la venta minorista para deleitar al cliente de lujo estadounidense. Lauder se suma a las estimadas filas de más de 150 luminarias reconocidas por sus contribuciones a la industria.

ACERCA DE LOS PREMIOS NEIMAN MARCUS:

Los premios Neiman Marcus son una plataforma para reconocer y amplificar a las luminarias innovadoras de la moda a nivel mundial. La plataforma incluye el prestigioso Premio Neiman Marcus al Servicio Distinguido en el Campo de la Moda, un legado establecido por Carrie Marcus Neiman y Stanley Marcus hace 86 años, así como dos categorías ampliadas: el Premio Neiman Marcus al Impacto Creativo en el Campo de la Moda y el Premio Neiman Marcus a la Innovación en el Campo de la Moda.

El Premio al Servicio Distinguido se ha otorgado a más de 150 luminarias de la moda de lujo en la industria, entre ellas Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Elsa Schiaparelli, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder, Baccarat, Brunello Cucinelli, y Maria Grazia Chiuri, entre otros

ACERCA DE NEIMAN MARCUS:

Neiman Marcus es un minorista con sede en Dallas que ofrece una variedad de productos seleccionados, servicios de lujo y activaciones exclusivas para clientes en busca de lo extraordinario. Somos conocidos por crear la magia de Neiman Marcus a través de experiencias de cliente excepcionales, incluidos los Premios Neiman Marcus, los regalos de fantasía, las campañas de temporada y las iniciativas de "entretenimiento minorista". Neiman Marcus tiene una rica historia como creador de marcas, reuniendo a los mejores diseñadores de lujo del mundo y clientes para fomentar un seguimiento dedicado durante generaciones. Proporcionamos servicios a clientes en todas las facetas de nuestro modelo minorista integrado, incluidas nuestras 36 tiendas, canales digitales y ventas remotas. Para obtener más información sobre las últimas noticias y eventos en Neiman Marcus, visite neimanmarcus.com o siga la marca en Instagram y YouTube.

ACERCA DE THE ESTÉE LAUDER COMPANIES INC.:

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello del mundo, y es un administrador de marcas de lujo y prestigio a nivel mundial. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas que incluyen: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, que incluye The Ordinary y NIOD, y BALMAIN Beauty.

