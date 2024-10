Leonard A. Lauder wird mit dem Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion geehrt

Die legendäre Führungskraft wird von dem integrierten Luxuseinzelhändler für seine bahnbrechende Karriere und sein Engagement für die Philanthropie geehrt

DALLAS, 21 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus gibt Leonard A. Lauder, Chairman Emeritus von The Estée Lauder Companies (ELC), als Empfänger des Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion bekannt. Im Laufe seiner glanzvollen Karriere verwandelte Lauder das von seiner Mutter Estée Lauder gegründete Familienunternehmen in ein weltweit führendes Unternehmen für Prestige-Schönheitsprodukte, ein Imperium, das in über 150 Ländern vertreten ist. Er hat die Branche durch seine visionäre Führung neu gestaltet und als Verwalter einer der kultigsten Marken der Geschichte das moderne Schönheitsgeschäft geschaffen. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wurde bereits 1962 an seine Mutter verliehen. Diese Auszeichnung ist eine Würdigung dieser langjährigen Beziehung und stellt das nächste Kapitel in der dauerhaften Zusammenarbeit zwischen Neiman Marcus und ELC dar.

Neiman Marcus names Leonard A. Lauder, Chairman Emeritus of The Estée Lauder Companies, as the recipient of the Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion. This honor was also given to Mrs. Estée Lauder in 1962.

"Leonard Lauder ist ein einzigartiger Mann, der die Schönheitsindustrie für immer verändert hat. Unter seiner Leitung wurde The Estée Lauder Companies zur Heimat einiger der beliebtesten Schönheitsmarken der Welt", sagte Geoffroy van Raemdonck, Chief Executive Officer der Neiman Marcus Group. "Er versteht die Macht der Beziehungen und seine Werte sind in allem, wofür das Unternehmen steht, spürbar. Auf jedem Schritt des Weges war er ein bemerkenswerter Partner auf unserem Weg, die begehrtesten Marken der Welt zu unseren Kunden zu bringen."

Leonard Lauder trat 1958 in das Familienunternehmen ein und war von 1982 bis 1999 als Chief Executive Officer tätig. Während seiner Amtszeit leitete Lauder eine neue Ära ein, die sich auf die internationale Expansion, den Aufbau der Marken und die Akquisitionsstrategie des Unternehmens konzentrierte. 1995 ging The Estée Lauder Companies an die Börse und festigte damit seine Position als führendes Unternehmen in der Schönheitsindustrie. Als Ergebnis der bahnbrechenden Vision von ELC brachte das Unternehmen Marken wie Clinique und Origins auf den Markt und überwachte die Übernahmen von M•A•C, Bobbi Brown Cosmetics und La Mer. Heute umfasst das Portfolio des Unternehmens mehr als 20 Marken weltweit.

"Als meine Mutter, Frau Estée Lauder, 1962 mit diesem Preis ausgezeichnet wurde, bedeutete er ihr sehr viel, und heute bedeutet er mir sehr viel", sagt Lauder. "Wenn ich über die außergewöhnliche Partnerschaft zwischen The Estée Lauder Companies und Neiman Marcus nachdenke, ist diese Auszeichnung ein Fest der Zusammenarbeit und der Menschen, die mit einem großen Sinn für Ziele zusammenarbeiten und ihr Bestes in die Branche einbringen."

Neben seiner unermüdlichen Arbeit bei The Estée Lauder Companies teilt Lauder die NMG-Philosophie Leading with Love, und widmet bemerkenswerte Ressourcen für philanthropische Bemühungen. Lauder war Mitbegründer der Alzheimer's Drug Discovery Foundation, die weiterhin bahnbrechende Forschungsarbeiten zur Behandlung der Krankheit vorantreibt. Lauder ist ein engagierter Unterstützer der Breast Cancer Research Foundation, die von seiner verstorbenen Frau Evelyn Lauder mitbegründet wurde. Er ist auch ein anerkannter Kunstsammler und Wohltäter von Institutionen wie dem Metropolitan Museum of Art und dem Whitney Museum of Art, dem Memorial Sloan-Kettering Hospital, dem Aspen Institute und anderen namhaften Einrichtungen.

"Durch Leonards visionäre Führung hat The Estée Lauder Companies mit einem erstklassigen Produktangebot und einer weltweit anerkannten Reihe von Marken eine Vorreiterrolle in der Schönheitsbranche eingenommen", sagte Lana Todorovich, Chief Merchandising Officer, Neiman Marcus. "Es ist eine Ehre, seinen Beitrag zu unserer Branche zu würdigen. Wir freuen uns darauf, seine Vision durch einen einzigartigen Ausdruck des Markenportfolios des Unternehmens zum Leben zu erwecken".

Im November wird er im Rahmen einer Preisverleihung in New York City vor führenden Vertretern der Branche geehrt werden. Seine einjährige Anerkennung umfasst , ein dynamisches, vielseitiges Programm, das die Kunden durch exklusive Erlebnisse in den Geschäften und online ansprechen soll. Als Teil der "Retail-Entertainment"-Strategie des Einzelhändlers wird der Schönheitsgigant aufregende Markenausdrücke durch immersive Aktivierungen zum Leben erwecken. Diese Markenmomente werden durch das integrierte Einzelhandelsmodell von Neiman Marcus weiter verstärkt - im Geschäft, online und durch Fernverkauf.

Mit den Neiman Marcus Awards werden seit 1938 herausragende Leistungen in der Luxusbranche ausgezeichnet. Das Programm kehrte 2023 als modernisierte strategische Plattform zurück, um Markenpartner zu würdigen, die das Interesse des Einzelhändlers an seinem innovativen Einzelhandelsansatz teilen, um den amerikanischen Luxuskunden zu begeistern. Lauder reiht sich in die geschätzte Riege von über 150 Persönlichkeiten ein, die für ihren Beitrag zur Branche ausgezeichnet wurden.

Weitere Informationen finden Sie im info kit oder auf der Neiman Marcus Awards Seite auf NeimanMarcusGroup.com.

#neimanmarcus | #neimanmarcusawards | @neimanmarcus | @esteelaudercompanies

INFORMATIONEN ZU DEN NEIMAN MARCUS AWARDS:

Die Neiman Marcus Awards werden vergeben, um herausragende Persönlichkeiten der weltweiten Modebranche zu würdigen und zu fördern. Die Plattform umfasst den prestigeträchtigen Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion, der vor 86 Jahren ins Leben gerufen wurde – ein Vermächtnis von Carrie Marcus Neiman und Stanley Marcus –, sowie zwei erweiterte Kategorien: den Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion und den Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion.

Der Distinguished Service Award wurde bereits an über 150 Persönlichkeiten der Luxusmodebranche verliehen, darunter Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Elsa Schiaparelli, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder, Baccarat, Brunello Cucinelli und Maria Grazia Chiuri.

INFORMATIONEN ZU NEIMAN MARCUS:

Neiman Marcus ist ein in Dallas ansässiges Einzelhandelsunternehmen, das ein ausgewähltes Produktsortiment, luxuriöse Dienstleistungen und exklusive Aktivitäten für Kunden auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen anbietet. Wir sind dafür bekannt, den Zauber von Neiman Marcus durch außergewöhnliche Kundenerlebnisse wie die Neiman Marcus Awards, Fantasy Gifts, saisonale Kampagnen und "Retail-tainment"-Initiativen zu schaffen. Neiman Marcus blickt auf eine reiche Geschichte als Markenhersteller zurück, der die weltbesten Luxusdesigner und Kunden zusammenbringt, um eine treue Anhängerschaft über Generationen hinweg zu fördern. Wir bedienen unsere Kunden über alle Facetten unseres integrierten Einzelhandelsmodells, einschließlich unserer 36 Filialen, digitaler Kanäle und über den Fernabsatz. Für weitere Informationen über die neuesten Nachrichten und Veranstaltungen bei Neiman Marcus besuchen Sie neimanmarcus.com oder folgen Sie der Marke auf Instagram und YouTube.

ÜBER DIE ESTÉE LAUDER COMPANIES INC:

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Gebieten unter verschiedenen Markennamen verkauft: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD, und BALMAIN Beauty.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2535478/Leonard_Lauder_Headshot_NM.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2535479/Estee_Lauder_Stanley_Marcus_1962.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/426902/neiman_marcus_Logo.jpg