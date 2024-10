Leonard A. Lauder reçoit le prix Neiman Marcus pour services éminents dans le domaine de la mode

Le légendaire dirigeant sera honoré par le détaillant de luxe intégré pour sa carrière transformatrice et son dévouement à la philanthropie.

DALLAS, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus annonce Leonard A. Lauder, président émérite de The Estée Lauder Companies (ELC), comme le récipiendaire du Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion. Tout au long de son illustre carrière, Lauder a transformé une entreprise familiale, créée par sa mère Mme Estée Lauder, en un leader mondial de la beauté de prestige, un empire présent dans plus de 150 pays. Il a remodelé l'industrie grâce à son leadership visionnaire, créant l'industrie moderne de la beauté en tant que responsable de l'une des marques les plus emblématiques de l'histoire. Cette prestigieuse distinction avait déjà été attribuée à sa mère en 1962. Célébrant cette relation de longue date, ce prix marque le prochain chapitre de la collaboration durable entre Neiman Marcus et ELC.

Neiman Marcus names Leonard A. Lauder, Chairman Emeritus of The Estée Lauder Companies, as the recipient of the Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion. This honor was also given to Mrs. Estée Lauder in 1962.

"Leonard Lauder est une force singulière qui a changé à jamais l'industrie de la beauté. Sa gestion a permis à The Estée Lauder Companies de devenir le siège de certaines des marques de beauté les plus appréciées au monde", a déclaré Geoffroy van Raemdonck, président-directeur général du groupe Neiman Marcus. "Il comprend le pouvoir des relations et ses valeurs sont imprégnées dans tout ce que l'entreprise représente. À chaque étape, le site a été un partenaire remarquable dans notre démarche visant à mettre les marques les plus convoitées du monde à la disposition de nos clients".

Entré dans l'entreprise familiale en 1958, Leonard Lauder en a été le président-directeur général de 1982 à 1999. Au cours de son mandat, M. Lauder a inauguré une nouvelle ère, axée sur l'expansion internationale et le développement des marques et de la stratégie d'acquisition de la société. En 1995, la société Estée Lauder Companies est entrée en bourse, consolidant ainsi sa position de leader mondial de l'industrie de la beauté. Grâce à la vision révolutionnaire d'ELC, la société a lancé des marques telles que Clinique et Origins et a supervisé les acquisitions de M•A•C, Bobbi Brown Cosmetics et La Mer. Aujourd'hui, le portefeuille de l'entreprise comprend plus de 20 marques dans le monde entier.

"Lorsque ma mère, Mme Estée Lauder, a reçu ce prix en 1962, cela signifiait beaucoup pour elle, et cela signifie beaucoup pour moi aujourd'hui", a déclaré Lauder. "Alors que je réfléchis à l'extraordinaire partenariat entre The Estée Lauder Companies et Neiman Marcus, ce prix représente une célébration de la collaboration et des personnes qui travaillent ensemble avec un grand sens de l'objectif, apportant le meilleur d'elles-mêmes à l'industrie".

En plus de son travail inébranlable avec The Estée Lauder Companies, Lauder partage la philosophie de NMG : Leading with Love, en consacrant des ressources remarquables à des efforts philanthropiques. Lauder a cofondé la Fondation pour la découverte de médicaments contre la maladie d'Alzheimer, qui continue à mener des recherches révolutionnaires dans le traitement de la maladie. Lauder est un fervent défenseur de la Fondation pour la recherche sur le cancer du sein, cofondée par sa défunte épouse, Mme Evelyn Lauder. Il est également un collectionneur d'art réputé et un bienfaiteur d'institutions telles que le Metropolitan Museum of Art et le Whitney Museum of Art, l'hôpital Memorial Sloan-Kettering et l'Institut Aspen, entre autres institutions notables.

"Grâce au leadership visionnaire de Leonard, The Estée Lauder Companies a été à la pointe de la beauté avec une offre de produits de premier ordre et un ensemble de marques mondialement reconnues," a déclaré Lana Todorovich, Chief Merchandising Officer, Neiman Marcus. "C'est un honneur de reconnaître ses contributions à notre industrie. Nous sommes impatients de donner vie à sa vision, grâce à une expression unique du portefeuille de marques de l'entreprise".

En novembre prochain, il sera honoré par les leaders du secteur lors d'une cérémonie de remise de prix à New York. Sa reconnaissance tout au long de l'année comprendra une programmation dynamique à multiples facettes conçue pour attirer les clients par le biais d'expériences exclusives en magasin et en ligne. Dans le cadre de la stratégie "Retail-tainment" du détaillant, le géant de la beauté concevra des expressions de marque passionnantes qui prendront vie grâce à des activations immersives. Ces moments forts de la marque seront amplifiés dans le modèle de vente au détail intégré de Neiman Marcus - en magasin, en ligne et par le biais de la vente à distance.

Les Neiman Marcus Awards récompensent l'excellence dans l'industrie du luxe depuis 1938. Le programme est revenu en 2023 sous la forme d'une plateforme stratégique modernisée, conçue pour célébrer les marques partenaires qui partagent un intérêt pour l'approche innovante du détaillant en matière de vente au détail, afin de ravir les clients américains du secteur du luxe. Lauder rejoint les rangs de plus de 150 personnalités reconnues pour leur contribution à l'industrie.

