Les Dead Daisies annoncent les dates de leurs concerts en Europe cet été - Le groupe de rock donne le coup d'envoi de sa tournée mondiale 2020

Les Daisies accueillent désormais Glenn Hughes dans leur groupe (Deep Purple, Black Country Communion). Glenn chante et joue de la guitare basse et a rejoint les guitaristes Doug Aldrich (Whitesnake et Dio), David Lowy (Mink et Red Phoenix) et le batteur Deen Castronovo (Journey, Bad English et Hardline).

Les Daisies ont exploité au maximum leur ligne de front grâce à des grooves de basses solides et à l'intensité vocale inégalée de Hughes. C'est un véritable original, intronisé au Rock And Roll Hall of Fame, dont la riche trajectoire musicale contient certains des poids lourds absolus du rock.

« J'aime être sur scène, profiter du MOMENT PRÉSENT. J'attends avec impatience la tournée avec les Daisies et le fait de pouvoir jouer sur le plus grand nombre possible de scènes dans le monde entier. L'écriture et l'enregistrement du nouvel album ont été des moments d'euphorie et j'ai hâte que tout le monde entende ce récit épique. Paix et amour, à bientôt, GH » - Glenn Hughes

L'album à venir, dont le titre n'a pas encore été dévoilé, a été enregistré par le producteur Ben Grosse à La Fabrique Studio dans le sud de la France, et il est prévu de le diffuser à la fin du mois de mai pour coïncider avec la tournée.

Le rock est toujours vivant, il se porte bien et il sera toujours présent.

NE LE MANQUEZ PAS !

DATES DE LA TOURNÉE D'ÉTÉ EUROPÉENNE

DATES DE LA TOURNÉE D'ÉTÉ EUROPÉENNE

MAI

29 - Turock, Essen, Allemagne

JUIN

01 - Song Festival Ground, Tallinn, Estonie (avec Judas Priest)

03 - Yubileyny Hall, Saint-Pétersbourg, Russie (avec Judas Priest)

05 - Megasport Arena, Moscou, Russie (avec Judas Priest)

09 - Lucerna Music Bar, Prague, République tchèque

10 - Hirsch, Nuremberg, Allemagne

12 - Nova Rock Festival, Nickelsdorf, Autriche

13 - Freilichtbuhne Killesberg, Stuttgart, Allemagne (avec Foreigner)

16 - Spodek, Katowice, Pologne (avec Foreigner)

18 - Rock The Ring Festival, Hinwil, Suisse

20 - Hellfest Festival, Clisson, France

21 - Graspop Festival, Dessel, Belgique

23 - Stadtpark, Hambourg, Allemagne (avec Foreigner)

24 - Arena, Oberhausen, Allemagne (avec Judas Priest)

27 - Rock The Night Festival, Madrid, Espagne

30 - Melkweg, Amsterdam, Pays-Bas

JUILLET

01 - Schlachthof, Wiesbaden, Allemagne

03 - Capitol, Hanovre, Allemagne

04 - MMC, Bratislava, Slovaquie

07 - Conrad Sohm, Dornbirn, Autriche

08 - Live Club, Milan, Italie

10 - Backstage Werk, Munich, Allemagne

11 - Columbia Theater, Berlin, Allemagne

13 - Budapest Arena, Budapest, Hongrie (avec Judas Priest)

14 - Arena Stozice, Ljubljana, Slovénie (avec Judas Priest)

17 - Faliro Olympic Indoor Hall, Athènes, Grèce (avec Judas Priest)

19 - Midalidare Estates, Sofia, Bulgarie (avec Judas Priest)

21 - Arenele Romaine, Bucarest, Roumanie (avec Judas Priest)

