The Dead Daisies ohlásili európske letné turné - rocková kapela vyrazí na svetové turné 2020

The Daisies si do prednej línie zvolili Hughesa s jeho skalopevnými basovými groove tónmi a bezkonkurenčnou intenzitou hlasu. Je to skutočný originál, uvedený do Siene slávy rokenrolu, s bohatou hudobnou históriou, ktorá obsahuje niektoré naozaj ťažké váhy rocku.

„Milujem účinkovanie naživo a prežívanie momentu práve TERAZ. Naozaj sa teším na to, že pôjdem na turné s Daisies a budem hrať na čo najväčšom počte pódií po celom svete. Skladanie hudby a nahrávanie nového albumu bolo euforické a nemôžem sa dočkať chvíle, keď si to bude môcť naše publikum vypočuť. Mier a lásku všetkým! Uvidíme sa čoskoro GH ". - Glenn Hughes

Pripravovaný, zatiaľ nemenovaný album, ktorý producent Ben Grosse nahral v štúdiu La Fabrique na juhu Francúzska, vyjde koncom mája, aby sa zhodoval so začiatkom turné.

Rock naozaj žije naplno a nikam neodchádza.

NENECHAJTE SI UJSŤ!

DÁTUMY EURÓPSKEHO LETNÉHO TURNÉ

Vstupenky: www.thedeaddaisies.com/european-tour-2020

MÁJ

29 - Turock, Essen Nemecko

JÚN

01 - Song Festival Ground, Tallin Estónsko (s Judas Priest)

03 - Yubileyny Hall, Petrohrad Rusko (s Judas Priest)

05 - Megasport Arena, Moskva Rusko (s Judas Priest)

09 - Lucerna Music Bar, Praha česká republika

10 - Hirsch, Norimberg Nemecko

12 - Nova Rock Festival, Nickelsdorf Rakúsko

13 - Freilichtbuhne Killesberg, Stuttgart Nemecko (s Foreigner)

16 - Spodek, Katovice Poľsko (s Foreigner)

18 - Rock The Ring Festival, Hinwil Švajčiarsko

20 - Hellfest Festival, Clisson Francúzsko

21 - Graspop Festival, Dessel Belgicko

23 - Stadtpark, Hamburg Viedeň (s Foreigner)

24 - Arena, Oberhausen Nemecko (s Judas Priest)

27 - Rock The Night Festival, Madrid Španielsko

30 - Melkweg, Amsterdam Holandsko

JÚL

01 - Schlachthof, Wiesbaden Nemecko

03 - Capitol, Hannover Nemecko

04 - MMC, Bratislava Slovensko

07 - Conrad Sohm, Dornbirn Rakúsko

08 - Live Club, Miláno Taliansko

10 - Backstage Werk, Mníchov Nemecko

11 - Columbia Theater, Berlín Nemecko

13 - Budapest Arena, Budapešť Maďarsko (s Judas Priest)

14 - Arena Stozice, Ľubľana Slovinsko (s Judas Priest)

17 - Faliro Olympic Indoor Hall, Atény Grécko (s Judas Priest)

19 - Midalidare Estates, Sofia Bulharsko (s Judas Priest)

21 - Arenele Romaine, Bukurešť Rumunsko (s Judas Priest)

