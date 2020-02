The Dead Daisies ogłaszają daty letniej, europejskiej trasy koncertowej - zespół rockowy rozpocznie międzynarodową trasę na rok 2020

The Daisies witają Glenna Hughesa w zespole (Deep Purple, Black Country Communion). Glenn przejął główny wokal i gitarę basową i dołączył do gitarzystów Douga Aldricha (Whitesnake i Dio), Davida Lowy'ego (Mink i Red Phoenix) oraz perkusisty Deena Castronovo (Journey, Bad English i Hardline).

Zespół The Daisies wzmocnił linię frontową przez solidne, basowe nuty Hughesa i niedoścignioną intensywność jego głosu. Hughes jest naprawdę oryginalny i należy do galerii sław rock and rolla, a ma na swoim koncie bogatą historię grania z największymi gwiazdami rocka.

„Uwielbiam występy na żywo, to co się dzieje TERAZ. Nie mogę doczekać się wyjazdu w trasę z The Daisies i zagrania na tak wielu scenach na świecie, jak to tylko możliwe. Pisanie i nagrywanie nowego albumu było euforycznym doświadczeniem i nie mogę doczekać się chwili, kiedy usłyszą go fani. Peace and love, do zobaczenia, GH." - Glenn Hughes

Nowy, jeszcze niezatytułowany album nagrany został przez producenta Bena Grosse'a z La Fabrique Studio na południu Francji i ma zadebiutować pod koniec maja wraz z rozpoczęciem trasy.

„Rock is Indeed Alive & Well and here to stay".

NIE PRZEGAP!

DATY LETNIEJ, EUROPEJSKIEJ TRASY KONCERTOWEJ

Bilety: www.thedeaddaisies.com/european-tour-2020

MAJ

29 - Turock, Essen, Niemcy

CZERWIEC

01 - Song Festival Ground, Tallinn, Estonia (z Judas Priest)

03 - Yubileyny Hall, Sankt Petersburg, Rosja (z Judas Priest)

05 - Megasport Arena, Moskwa, Rosja (z Judas Priest)

09 - Lucerna Music Bar, Praga, Czechy

10 - Hirsch, Norymberga, Niemcy

12 - Nova Rock Festival, Nickelsdorf, Austria

13 - Freilichtbuhne Killesberg, Stuttgart, Niemcy (z Foreigner)

16 - Spodek, Katowice, Polska (z Foreigner)

18 - Rock The Ring Festival, Hinwil, Szwajcaria

20 - Hellfest Festival, Clisson, Francja

21 - Graspop Festival, Dessel, Belgia

23 - Stadtpark, Hamburg, Wiedeń (z Foreigner)

24 - Arena, Oberhausen, Niemcy (z Judas Priest)

27 - Rock The Night Festival, Madryt, Hiszpania

30 - Melkweg, Amsterdam, Holandia

LIPIEC

01 - Schlachthof, Wiesbaden, Niemcy

03 - Capitol, Hanower, Niemcy

04 - MMC, Bratysława, Słowacja

07 - Conrad Sohm, Dornbirn, Austria

08 - Live Club, Mediolan, Włochy

10 - Backstage Werk, Monachium, Niemcy

11 - Columbia Theater, Berlin, Niemcy

13 - Budapest Arena, Budapeszt, Węgry (z Judas Priest)

14 - Arena Stozice, Ljubljana, Słowenia (z Judas Priest)

17 - Faliro Olympic Indoor Hall, Ateny, Grecja (z Judas Priest)

19 - Midalidare Estates, Sofia, Bułgaria (z Judas Priest)

21 - Arenele Romaine, Bukareszt, Rumunia (z Judas Priest)

Strona internetowa: www.thedeaddaisies.com

Facebook: facebook.com/TheDeadDaisies

Twitter: twitter.com/TheDeadDaisies

Instagram: instagram.com/thedeaddaisies

YouTube: youtube.com/TheDeadDaisies

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1088452/The_Dead_Daisies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1088451/The_Dead_Daisies_Logo.jpg

SOURCE The Dead Daisies