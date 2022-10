LES DIRIGEANTS D'ÉLITE DE REALTY ONE GROUP CÉLÈBRENT LEUR SUCCÈS À BASECAMP 2022 ET FONT UN DON DE 11 111 $ À UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF D'AUSTIN, TEXAS

LAS VEGAS, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de lifestyle moderne et motivée, et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide aujourd'hui, a accueilli ses dirigeants d'élite, courtiers/propriétaires et directeurs de tous les États-Unis et du monde entier, lors de son Basecamp 2022 annuel la semaine dernière au Fairmont Austin à Austin, Texas.

Le message de cet événement de deux jours était optimiste et positif, car le franchiseur mondial se concentre sur l'opportunité exceptionnelle qui existe pour les propriétaires de franchise de Realty ONE Group et leurs professionnels de l'immobilier malgré un marché immobilier difficile. Et comme de coutume pour l'organisation, Realty ONE Group, via son ONE Cares 501(c)3, a fait don de 11 111 $ à l'association locale à but non lucratif Mobile Loaves & Fishes, pour aider les sans-abri.

« Nous devons nous rappeler que si notre secteur connaît des cycles et des changements de marché, la situation des sans-abri reste la même : ils ont besoin d'aide dans les communautés de tout le pays », a déclaré Kuba Jewgieniew , PDG et fondateur de Realty ONE Group. « Il n'y avait pas de peur dans cette salle... nos dirigeants ont le bon état d'esprit, le coaching commercial et une "COOLTURE" énergisante pleine d'encouragements et de soutien de leurs pairs pour réussir. »

Le Basecamp 2022 a accueilli des experts du secteur, Jack Miller, président de T3Sixty, et Mike DelPrete, stratège mondial de la technologie immobilière et contributeur d'Inman. Realty ONE Group a également accueilli le sergent Dakota Meyer, un vétéran du Corps des Marines, récipiendaire de la Médaille d'honneur et auteur de best-sellers du New York Times. Les trois orateurs invités se sont joints à la direction de Realty ONE Group pour lancer un défi : le bon état d'esprit sur ce marché fera toute la différence entre ceux qui réussiront et ceux qui auront du mal.

Realty ONE Group est de classe mondiale, le meilleur de sa catégorie et le meilleur de sa catégorie dans le secteur, a été classé parmi les 100 meilleures franchises à l'épreuve de la récession par Franchise Business Review cette année et la société a revendiqué la première place des franchiseurs immobiliers sur la liste très compétitive 2022 Franchise 500® d'Entrepreneur .

Le groupe Realty ONE compte plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 400 bureaux dans 49 États, à Washington D.C., à Porto Rico et désormais dans les pays suivants : Bolivie, Canada, Costa Rica, Équateur, Italie, Portugal, Singapour et Espagne.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa fraîcheur amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué et compte aujourd'hui plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 400 bureaux dans 49 États américains, Washington D.C., Porto Rico, la Bolivie, le Canada, le Costa Rica, l'Équateur, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et Singapour. Realty ONE Group se classe dans le premier pour cent du pays selon REAL Trends et a été reconnu par Entrepreneur Magazine comme la marque immobilière numéro un. Realty ONE Group prend de l'avance en ouvrant des portes non seulement à ses clients mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.RealtyONEGroup.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group