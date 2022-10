LIDERANÇA DE ELITE DO REALTY ONE GROUP COMEMORA SUCESSO NO BASECAMP 2022 E DOA USD $11.111 PARA ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE AUSTIN, NO ESTADO DO TEXAS

LAS VEGAS, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por propósito e UM dos franqueadores de crescimento mais rápido atualmente, recebeu seus líderes de elite, corretores/proprietários e gerentes de todo os EUA e do exterior, em seu anual Basecamp 2022, na semana passada, no Fairmont Austin, em Austin, no Texas.

A mensagem durante todo o evento de dois dias foi animadora e positiva, uma vez que o franqueador global está focado na oportunidade excepcional que existe para os proprietários de franquias do Realty ONE Group e seus profissionais do setor imobiliário, apesar de um mercado habitacional desafiador. E, como é habitual para a organização, o Realty ONE Group, por meio do ONE Cares 501(c)3, doou USD $11.111 para a organização local sem fins lucrativos Mobile Loaves & Fishes, para ajudar os sem-teto.

"Precisamos lembrar que, embora nosso setor vivencie ciclos e mudanças de mercado, a situação dos sem-teto permanece a mesma – eles precisam de ajuda em comunidades em todo o país,"disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Não há espaço para receio – nossa liderança tem a mentalidade certa, o treinamento de negócios e uma COOLTURE energizante repleta de incentivo aos colegas e apoio para ter sucesso."

O Basecamp 2022 contou com os especialistas do setor, Jack Miller, presidente da T3Sixty e Mike DelPrete, estrategista global de tecnologia imobiliária e colaborador do Inman. O Realty ONE Group também recebeu o sargento Dakota Meyer, um veterano do Marine Corps, ganhador de Medalha de Honra e autor best seller do New York Times. Os três palestrantes convidados se uniram à liderança do Realty ONE Group na divulgação de um desafio de que a mentalidade certa nesse mercado fará toda a diferença entre aqueles que terão sucesso e aqueles que terão dificuldades.

O Realty ONE Group é uma empresa de categoria mundial, topo de gama e a melhor do setor, e foi classificado este ano como uma das 100 maiores franquias à prova de recessão pela Franchise Business Review e a empresa conquistou o primeiro lugar para os franqueadores do setor imobiliário na lista altamente competitiva Franchise 500(R) de 2022 da Entrepreneur.

O Realty ONE Group conta atualmente com mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados, em Washington D.C., Porto Rico e agora na Bolívia, Canadá, Costa Rica, Equador, Itália, Portugal, Singapura e Espanha.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para revolucionar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua divertida "coolture", sua infraestrutura tecnológica e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente e hoje conta com mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Bolívia, Canadá, Costa Rica, Equador, Itália, Portugal, Espanha e Singapura. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país, de acordo com a REAL Trends, e foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como a marca imobiliária número UM. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não só para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

FONTE Realty ONE Group

