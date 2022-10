LOS LÍDERES MÁXIMOS DE REALTY ONE GROUP CELEBRAN EL ÉXITO EN EL BASECAMP 2022 Y DONAN USD 11.111 A UNA ONG SIN FINES DE LUCRO DE AUSTIN, TEXAS

LAS VEGAS, 20 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno y orientada a objetivos específicos y una de las franquicias de más rápido crecimiento de hoy, reunió a sus líderes máximos, corredores/propietarios y gerentes de los Estados Unidos e internacionales en su Basecamp 2022 anual esta semana en el Fairmont Austin en Austin, Texas.

El mensaje a lo largo de los dos días del evento fue alentador y positivo, ya que el franquiciador global se enfoca en la extraordinaria oportunidad que existe para los propietarios de franquicias de Realty ONE Group y sus profesionales inmobiliarios a pesar de los desafíos que enfrenta el mercado inmobiliario. Y como es costumbre para la organización, Realty ONE Group, a través de su ONE Cares 501(c)3, donó USD 11.111 a Mobile Loaves & Fishes, una organización sin fines de lucro local, para ayudar a las personas sin hogar.

"Necesitamos recordar que, si bien nuestra industria experimenta ciclos y cambios en el mercado, la situación de las personas sin hogar sigue siendo la misma: necesitan ayuda en comunidades de todo este país", afirmó Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group. "No hubo temor en esta sala: nuestros líderes tienen la actitud adecuada, la capacitación en negocios y la COOLTURA energizante, así como el aliento y apoyo plenos de sus pares, para alcanzar el éxito".

Basecamp 2022 contó con la participación de expertos de la industria como Jack Miller, presidente de T3Sixty, y Mike DelPrete, estratega global de tecnología inmobiliaria y colaborador de Inman. Realty ONE Group también dio la bienvenida a la sargento Dakota Meyer, una veterana del Cuerpo de Marines, ganadora de la Medalla de Honor y exitosa autora del New York Times. Los tres oradores invitados se sumaron a los líderes de Realty ONE Group para lanzar un desafío de que la actitud correcta en este mercado marcará una enorme diferencia entre aquellos que tienen éxito y aquellos que enfrentan dificultades.

Realty ONE Group es un líder de clase mundial, de primer nivel y el mejor en su clase en la industria, y fue incluido entre las 100 principales franquicias a prueba de recesión por Franchise Business Review. Además, la empresa ocupó el 1.° lugar en franquicias inmobiliarias en la competitiva lista de Entrepreneur Franchise 500(R) 2022.

Realty ONE Group cuenta con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C., Puerto Rico y ahora los países de Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, Singapur y España.

Encontrará más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es una compañía que ha revolucionado la industria al cambiar radicalmente el rostro de las franquicias inmobiliarias mediante su singular modelo de negocio, su divertida "cooltura", su infraestructura tecnológica y el sólido apoyo que brinda a sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente y ya suma más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados de EE. UU., Washington D.C., Puerto Rico, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, España y Singapur. Realty ONE Group se encuentra entre el uno por ciento superior de la nación según REAL Trends y ha sido reconocida por Entrepreneur Magazine como la marca inmobiliaria número UNO. Realty ONE Group está creciendo y abriendo puertas no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FUENTE Realty ONE Group

SOURCE Realty ONE Group