GIGABYTE dévoile la X870E AERO X3D WOOD lors du CES 2026 - Redéfinissant les cartes mères hautes performances avec une élégance naturelle

LOS ANGELES, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants mondiaux de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, a dévoilé aujourd'hui la X870E AERO X3D WOOD au CES 2026. Cette nouvelle catégorie de cartes mères haut de gamme allie une ingénierie de haute performance à un design axé sur le style de vie.

GIGABYTE Unveils X870E AERO X3D WOOD at CES 2026 - Redefining High-Performance Motherboards with Natural Elegance

Alors que les PC évoluent progressivement vers des espaces de vie et de travail ouverts, la X870E AERO X3D WOOD réimagine le matériel comme une véritable déclaration de design, apportant chaleur et sophistication aux configurations haut de gamme sans compromettre les performances.

Une nouvelle esthétique pour une nouvelle ère de conception de PC

Inspirée des matériaux naturels et des intérieurs modernes, la X870E AERO X3D WOOD reflète une évolution vers un matériel guidé par le design. La carte mère présente des éléments décoratifs inspirés du bois et une languette en cuir de qualité supérieure, offrant une expérience tactile et visuelle rarement vue dans les composants de PC traditionnels.

Conçue pour les passionnés, les créateurs et les joueurs qui apprécient à la fois la forme et la fonction, la X870E AERO X3D WOOD s'intègre naturellement dans les configurations PC axées sur le style de vie, transformant le matériel en élément central, plutôt qu'en un objet à cacher

Des performances de pointe propulsées par AMD X3D

Sous son apparence raffinée, la X870E AERO X3D WOOD offre des performances sans compromis. Construite sur la plateforme AMD Socket AM5, elle prend en charge les processeurs Ryzen™ des séries 9000, 8000 et 7000, et bénéficie de X3D Turbo Mode 2.0 assisté par IA pour améliorer davantage les performances X3D.

La carte mère prend en charge l'overclocking de la mémoire DDR5 jusqu'à 9000 MT/s et dispose d'un solide design VRM numérique 16+2+2 phases garantissant une alimentation stable et efficace. Pour l'extension, elle inclut deux emplacements PCIe 5.0 pour cartes graphiques et quatre emplacements M.2 compatibles PCIe 5.0 / 4.0 x4 pour un stockage ultra-rapide.

Ingénierie thermique avancée avec intégration élégante

Pour maintenir des performances optimales, la X870E AERO X3D WOOD dispose d'une solution thermique complète alliant efficacité et esthétique.

Les principales innovations thermiques incluent :

VRM Thermal Armor Advanced avec des caloducs haute efficacité

M.2 Thermal Guard L et M.2 Thermal Guard Ext.

Plaque thermique PCB, améliorant les performances thermiques de 14 % et renforçant la stabilité structurelle

Connectivité de nouvelle génération et fonctionnalités conviviales

Équipée d'un double LAN 5 GbE, Wi-Fi 7 et deux ports USB4 Type-C (mode DisplayPort Alt/HDMI), la carte intègre les innovations centrées sur l'utilisateur de GIGABYTE :

DriverBIOS avec pilotes Wi-Fi préinstallés pour un accès instantané au réseau

M.2 EZ-Flex, avec plaque de base flexible brevetée pour améliorer le refroidissement du SSD

WIFI EZ-Plug pour simplifier l'installation de l'antenne

M.2 EZ-Latch Click & Plus pour l'installation du SSD sans outils

Pour en savoir plus, veuillez consulter :

Site officiel : https://www.gigabyte.com/Motherboard/X870E-AERO-X3D-WOOD

Commandez ici : GIGABYTE X870E AERO X3D WOOD

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2863436/CES_Wood_MB_PR_Article_Edit_3_1_6_1.jpg