Les protéines de qualité ne sont plus un luxe ? Angel Yeast nous montre comment au FIC 2026

SHANGHAI, 21 mars 2026 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298) a présenté ses dernières réalisations en matière de R&D sur les protéines de levure et ses progrès dans les applications mondiales au FIC 2026 du 17 au 19 mars 2026, réaffirmant son engagement à rendre les protéines de haute qualité accessibles à tous. Baromètre clé pour l'industrie alimentaire, le salon de cette année a également mis en évidence l'entrée du secteur des protéines alternatives dans une phase plus pragmatique axée sur la réduction des coûts technologiques, l'optimisation du goût et de la texture, et la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Speed Speed Quality Protein No Longer a Luxury? Angel Yeast Shows How at FIC 2026

Les nouveaux produits et les avancées technologiques répondent aux besoins du marché

Lors du salon, Angel Yeast a lancé deux nouveaux produits à base de protéines de levure : les protéines de levure AngeoPro™ Hi90-A et S80-A. Hi90-A a une teneur élevée en protéines (88 %) et offre une sensation en bouche souple et un profil de goût neutre, idéal pour répondre aux exigences de la nutrition sportive haut de gamme et des régimes alimentaires spécialisés, tandis que S80-A offre une solubilité totale dans l'eau, ciblant les segments émergents et à croissance rapide tels que les boissons prêtes à boire et les eaux enrichies en protéines.

« Le lancement de ces deux nouveaux produits souligne les progrès constants d'Angel en matière de technologie de fermentation et d'hydrolyse enzymatique avancée », a déclaré Li Ku, directeur général du centre technologique d'Angel pour la nutrition protéique et les arômes. « Nous sommes également en train de développer des protéines de levure fonctionnelles à forte gélification et à haute teneur en leucine afin d'élargir encore les applications dans toute une série de secteurs, notamment les produits carnés, la nutrition sportive et la nutrition des personnes âgées. Notre objectif est de faire de la supplémentation en protéines un élément plus pratique et plus agréable de la consommation quotidienne. »

Accélérer l'empreinte mondiale pour rendre les protéines de qualité accessibles à tous

Angel Yeast consolide son rôle de leader dans l'industrie mondiale des protéines de levure. L'entreprise continue d'augmenter ses investissements dans la R&D et de collaborer avec des organismes de recherche internationaux sur des études d'application liées à la santé intestinale et à la nutrition sportive. L'entreprise accueillera le deuxième symposium international sur la science et la technologie des protéines de levure en avril, au cours duquel elle prévoit de publier un livre blanc sectoriel afin de favoriser le consensus et d'encourager le partage des connaissances. Sur le plan de la production, Angel Yeast a mis en service une nouvelle ligne de production de protéines de levure dans son parc biotechnologique de Baiyang à Yichang en novembre dernier, ajoutant ainsi une capacité de production annuelle de plus de 10 000 tonnes. Pour répondre à la demande croissante du marché, l'entreprise a déjà prévu une nouvelle expansion afin d'améliorer ses capacités d'approvisionnement.

L'entreprise a également annoncé une étape importante dans le développement du marché. « Lorsque la mousse de votre café devient un " boost de protéines ", nous avons vraiment facilité l'accès à la nutrition saine », a déclaré Jo Chang, responsable de la division des protéines de levure au sein du centre d'affaires international d'Angel Yeast. « En janvier 2026, Starbucks India, en collaboration avec la marque locale de nutrition SuperYou, a lancé une mousse froide protéinée à base de protéine de levure AngeoPro d'Angel. Cette " mousse protéinée " innovante est proposée en tant que garniture personnalisable pour des boissons telles que le Cold Brew, l'Iced Americano ou le Frappuccino, permettant aux consommateurs d'ajouter facilement 11 à 18 grammes de protéines supplémentaires par portion. »

À l'avenir, Angel continuera à développer ses capacités dans le domaine des protéines de levure. En collaborant avec ses partenaires mondiaux, l'entreprise aspire à offrir aux consommateurs des choix nutritionnels plus sains et plus durables et à favoriser la transition de l'industrie alimentaire mondiale vers un avenir plus vert, plus efficace et plus inclusif.

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