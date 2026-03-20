¿La proteína de calidad ya no es un lujo? Angel Yeast lo demuestra en FIC 2026

SHANGHAI, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298) presentó sus últimos logros en I+D de proteínas de levadura y sus avances en aplicaciones globales en FIC 2026, del 17 al 19 de marzo de 2026, reafirmando su compromiso de hacer que las proteínas de alta calidad sean accesibles para todos. Como barómetro clave para la industria alimentaria, la feria de este año también destacó cómo el sector de las proteínas alternativas está entrando en una fase más pragmática centrada en la reducción de costes tecnológicos, la optimización del sabor y la textura, y la fiabilidad de la cadena de suministro.

Speed Speed Quality Protein No Longer a Luxury? Angel Yeast Shows How at FIC 2026

Nuevos productos y avances tecnológicos responden a las necesidades del mercado.

Durante la exposición, Angel Yeast lanzó dos nuevos productos de proteína de levadura: AngeoPro™ Yeast Protein Hi90-A y Yeast Protein S80-A. Hi90-A ofrece un alto contenido proteico del 88%, con una textura suave y un perfil de sabor neutro, ideal para las exigentes necesidades de la nutrición deportiva premium y los grupos dietéticos especializados, mientras que S80-A ofrece una solubilidad total en agua, dirigida a segmentos emergentes y de rápido crecimiento como las bebidas listas para consumir (RTD) y las aguas enriquecidas con proteínas.

"El lanzamiento de estos dos nuevos productos subraya los continuos avances de Angel en tecnología de fermentación e hidrólisis enzimática avanzada", declaró Li Ku, director general del Centro de Tecnología de Nutrición y Saborización de Proteínas de Angel. "También estamos desarrollando proteínas de levadura funcionales con alta gelificación y alto contenido de leucina para ampliar aún más sus aplicaciones en diversos sectores, como productos cárnicos, nutrición deportiva y nutrición para personas mayores. Nuestro objetivo es que la suplementación proteica sea una parte más cómoda y placentera de la alimentación diaria".

Acelerando nuestra presencia global para que las proteínas de calidad sean accesibles para todos

Angel Yeast está consolidando su posición como actor clave en la industria global de proteínas de levadura. La compañía continúa incrementando su inversión en I+D y colaborando con organizaciones de investigación internacionales en estudios de aplicación relacionados con la salud intestinal y la nutrición deportiva. En abril, la compañía será la anfitriona del Segundo Simposio Internacional sobre Ciencia y Tecnología de Proteínas de Levadura, donde presentará un informe técnico para fomentar el consenso y promover el intercambio de conocimientos. En cuanto a la producción, Angel Yeast inauguró una nueva línea de producción de proteínas de levadura en su Parque Biotecnológico de Baiyang, en Yichang, el pasado noviembre, lo que le permite alcanzar una capacidad de producción anual superior a las 10.000 toneladas. Para satisfacer la creciente demanda del mercado, la compañía ya ha planificado una mayor expansión para mejorar su capacidad de suministro.

La compañía también anunció un hito importante en el desarrollo del mercado. "Cuando la espuma de tu café se convierte en un 'impulso proteico', realmente hemos reducido la barrera hacia una nutrición saludable", señaló Jo Chang, directora de la División de Proteínas de Levadura del Centro de Negocios Internacionales de Angel Yeast. "En enero de 2026, Starbucks India, en colaboración con la marca local de nutrición SuperYou, lanzó una espuma fría proteica basada en la proteína de levadura AngeoPro de Angel. Esta innovadora 'espuma proteica' se ofrece como un complemento personalizable para bebidas como Cold Brew, Iced Americano o Frappuccino, lo que permite a los consumidores añadir fácilmente entre 11 y 18 gramos de proteína por porción".

De cara al futuro, Angel continuará expandiendo sus capacidades en el campo de las proteínas de levadura. Al trabajar con socios globales, la compañía busca brindar a los consumidores opciones nutricionales más saludables y sostenibles, y apoyar la transición de la industria alimentaria global hacia un futuro más ecológico, eficiente e inclusivo.

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