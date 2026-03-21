Sind hochwertige Proteine kein Luxus mehr? Auf der FIC 2026 zeigt Angel Yeast neue Wege auf

SHANGHAI, 21. März 2026 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298) präsentierte auf der FIC 2026 vom 17. bis 19. März 2026 seine neuesten Erfolge in der Forschung und Entwicklung von Hefeproteinen sowie seine Fortschritte bei globalen Anwendungen und bekräftigt seinen Anspruch, hochwertige Proteine für alle zugänglich zu machen. Als wichtiges Barometer für die Lebensmittelindustrie zeigte die diesjährige Messe auch, wie der Sektor der alternativen Proteine in eine pragmatischere Phase eintritt, die sich auf technologische Kostensenkung, Geschmacks- und Texturoptimierung und Zuverlässigkeit der Lieferkette konzentriert.

Speed Speed Quality Protein No Longer a Luxury? Angel Yeast Shows How at FIC 2026

Neue Produkte und technologische Fortschritte erfüllen Marktbedürfnisse

Während der Messe stellte Angel Yeast zwei neue Hefeproteinprodukte vor: AngeoPro™ Hefeprotein Hi90-A und Hefeprotein S80-A. Hi90-A zeichnet sich durch einen hohen Proteingehalt von 88 % aus und bietet ein geschmeidiges Mundgefühl sowie ein neutrales Geschmacksprofil, das sich ideal für die hohen Anforderungen der Premium-Sporternährung und spezieller Ernährungsgruppen eignet. S80-A ist hingegen vollständig wasserlöslich und zielt auf aufstrebende und schnell wachsende Segmente wie trinkfertige Getränke (RTD) und mit Protein angereichertes Wasser ab.

„Die Markteinführung dieser beiden neuen Produkte unterstreicht die kontinuierlichen Fortschritte von Angel in den Bereichen Fermentationstechnologie und erweiterte enzymatische Hydrolyse", erklärt Li Ku, General Manager des Protein Nutrition and Flavoring Technology Center bei Angel. „Außerdem entwickeln wir funktionelle Hefeproteine mit hoher Gelierung und hohem Leucingehalt, um die Anwendungsmöglichkeiten in einer Reihe von Sektoren zu erweitern, darunter Fleischprodukte, Sportlernahrung und Ernährung für ältere Menschen. Unser Ziel ist es, die Eiweißergänzung zu einem bequemeren und angenehmeren Teil des täglichen Konsums zu machen."

Weltweite Präsenz ausbauen, um hochwertiges Eiweiß für alle erschwinglich zu machen

Angel Yeast festigt seine Rolle als treibende Kraft in der globalen Hefeproteinindustrie. Das Unternehmen investiert weiterhin verstärkt in Forschung und Entwicklung und arbeitet mit internationalen Forschungseinrichtungen an Anwendungsstudien in den Bereichen Darmgesundheit und Sporternährung zusammen. Das Unternehmen wird im April dieses Jahres Gastgeber des zweiten internationalen Symposiums über Hefeproteinwissenschaft und -technologie sein, auf dem es ein Weißbuch für die Industrie veröffentlichen will, um einen Konsens zu erzielen und den Wissensaustausch zu fördern. Im Bereich der Produktion hat Angel Yeast im vergangenen November im Baiyang Biotechnology Park in Yichang eine neue Produktionslinie für Hefeproteine in Betrieb genommen, wodurch die jährliche Produktionskapazität um mehr als 10.000 Tonnen erweitert wurde. Um der steigenden Marktnachfrage gerecht zu werden, plant das Unternehmen bereits eine weitere Expansion, um seine Lieferkapazitäten zu erhöhen.

Das Unternehmen gab außerdem einen wichtigen Meilenstein in der Marktentwicklung bekannt. „Wenn der Schaum auf Ihrem Kaffee zu einem ‚Protein-Boost' wird, haben wir die Hürde für eine gesunde Ernährung wirklich gesenkt", betont Jo Chang, Leiter der Abteilung für Hefeproteine im International Business Center von Angel Yeast. „Im Januar 2026 brachte Starbucks Indien in Zusammenarbeit mit der lokalen Ernährungsmarke SuperYou einen Protein-Kaltschaum auf der Basis des Hefeproteins AngeoPro von Angel auf den Markt. Dieser innovative ‚Proteinschaum' wird als individuell anpassbares Topping für Getränke wie Cold Brew, Iced Americano oder Frappuccino angeboten, wodurch Verbraucher ganz leicht 11 bis 18 Gramm Protein pro Portion hinzufügen können."

Auch in Zukunft wird Angel seine Kompetenzen im Bereich der Hefeproteine weiterentwickeln. Durch die Zusammenarbeit mit globalen Stakeholdern will das Unternehmen den Verbrauchern gesündere und nachhaltigere Ernährungsentscheidungen ermöglichen und den Wandel der globalen Lebensmittelindustrie hin zu einer grüneren, effizienteren und integrativeren Zukunft unterstützen.

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