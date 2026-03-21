高品質のプロテインはもはやぜいたく品ではない？Angel Yeast、FIC2026でその取り組みを示す

上海、2026年3月21日 /PRNewswire/ -- Angel Yeast （SH600298）は、2026年3月17日から19日まで開催されたFIC2026で、酵母タンパク質に関する最新の研究開発成果とグローバルな応用展開の進捗を紹介し、高品質のタンパク質を誰もが利用できるようにするという同社の取り組みを改めて示しました。食品業界の重要なバロメーターである今年の展示会では、代替タンパク質分野が、技術コストの削減、風味と食感の最適化、サプライチェーンの信頼性向上に重点を置いた、より実践的な段階へ移行しつつあることも浮き彫りになりました。

新製品と技術の進歩で市場ニーズに対応

Speed Speed Quality Protein No Longer a Luxury? Angel Yeast Shows How at FIC 2026 (PRNewsfoto/Angel Yeast)

展示会期間中、Angel Yeastは酵母タンパク質の新製品として、AngeoPro™ Yeast Protein Hi90-AおよびYeast Protein S80-Aの2種を発表しました。Hi90-Aは、タンパク質含有率88%を実現し、プレミアムスポーツ栄養や特別な食事ニーズを有する層に適した、なめらかな口当たりとニュートラルな風味を提供します。一方、S80-Aは完全水溶性を備え、RTD飲料やタンパク質強化ウォーターなど、急成長するレディ・トゥ・ドリンク分野を対象としています。

AngelのProtein Nutrition and Flavoring Technology Centerでゼネラルマネージャーを務めるLi Kuは、次のように述べています。「これら2つの新製品の発売は、発酵技術と高度な酵素加水分解におけるAngelの継続的な進歩を裏付けるものです。当社はさらに、高ゲル化性とロイシン高含有の機能性酵母タンパク質の開発も進めており、食肉製品、スポーツ栄養、高齢者向け栄養など、幅広い分野での用途拡大を目指しています。私たちの目標は、タンパク質補給を日々の食生活における、より手軽で楽しいものにすることです。」

高品質のプロテインを誰もが手頃な価格で利用できるよう、グローバル展開を加速

Angel Yeastは、世界の酵母タンパク質業界における重要な推進役としての地位をさらに強固なものにしています。同社は引き続き研究開発投資を拡大するとともに、腸の健康とスポーツ栄養に関する応用研究で国際的な研究機関との連携を進めています。また同社は今年4月、酵母タンパク質の科学と技術に関する第2回国際シンポジウムを開催し、業界コンセンサスの形成と知見共有の促進を目的とした業界白書を発表する予定です。生産面では、Angel Yeastは昨年11月、宜昌のBaiyang Biotechnology Parkに新たな酵母タンパク質生産ラインを稼働させ、年間1万トンを超える生産能力を追加しました。急増する市場需要に対応するため、同社は供給能力強化に向けたさらなる拡張もすでに計画しています。

同社はまた、市場展開における大きな前進も発表しました。Angel YeastのInternational Business Center内Yeast Protein Divisionの責任者であるJo Changは、次のように述べています。「コーヒーの泡が『プロテイン・ブースト』になるところまで来れば、健康的な栄養摂取へのハードルは本当に下がったと言えます。2026年1月、インドのStarbucks Indiaは、現地の栄養ブランドSuperYouとの協業により、AngelのAngeoPro yeast proteinを使用したプロテイン入りコールドフォームを発売しました。この革新的な『プロテインフォーム』は、コールドブリュー、アイスアメリカーノ、フラペチーノなどの飲料に追加できるカスタマイズ用トッピングとして提供されており、消費者は1杯当たり11～18グラムのタンパク質を手軽に追加できます。」

今後もAngelは、酵母タンパク質分野における能力拡大を続けていきます。世界中のステークホルダーと連携することで、同社は、より健康的で持続可能な栄養の選択肢を消費者に提供するとともに、世界の食品業界がより環境に優しく、より効率的で、より包摂的な未来へ移行することを後押しすることを目指しています。

SOURCE Angel Yeast