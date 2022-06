Letecká preprava: vzdušná logistika v regióne Rio South Texas

MISSION, Texas, 23. júna 2022 /PRNewswire/ -- COSTEP chápe, že premiestňovanie produktov a ľudí z bodu A do bodu B je pre obchod nevyhnutné. Tovar sa musí rýchlo presunúť z výrobných zariadení k zákazníkom a vedúci pracovníci mimo oblasti potrebujú jednoducho priletieť aj odletieť. Región Rio South Texas, ktorý sa nachádza v srdci severoamerického dodávateľského reťazca, ponúka výrobným spoločnostiam infraštruktúru leteckej dopravy, aby sa mohli rýchlo dostať k zákazníkom na kontinente aj mimo neho.

Keďže je rýchle premiestnenie produktov a ľudí dôležité, rozhodujúci je rýchly prístup k hlavným medzinárodným centrám leteckej dopravy. Z tohto dôvodu Rio South Texas využíva robustnú a lokalizovanú infraštruktúru osobnej a nákladnej leteckej dopravy.

V oblasti Rio South Texas je 7 regionálnych letísk:

Brownsville (BRO)

(BRO) Harlingen (HRL)

(HRL) McAllen (MFE)

(MFE) Laredo (LRD)

(LRD) Matamoros (MAM)

(MAM) Reynosa (REX)

(REX) Nuevo Laredo (NLD)

Tieto regionálne letiská majú pravidelný a priamy prístup k hlavným medzinárodným centrám vrátane:

Houston (IAH)

(IAH) Dallas-Fort Worth (DFW)

(DFW) Mexico City (MEX)

(MEX) Chicago (ORD)

Majú tiež pravidelný a priamy prístup k sekundárnym centrám, vrátane:

Denver (DEN)

(DEN) San Francisco (SFO)

(SFO) Orlando (MCO)

(MCO) Las Vegas (LAS)

(LAS) Monterrey (MTY)

Letiská v Rio South Texas zabezpečujú viac ako 35 letov denne do hlavných centier a ďalších 15 letov do sekundárnych centier. To je kľúčové pre spoločnosti, ktoré vyžadujú pravidelné cestovanie do výrobných zariadení a v prípade núdze možnosti letov na poslednú chvíľu. Tiež umožňuje pohodlné medzikontinentálne cestovanie pre výkonných pracovníkov, keďže tieto centrá zabezpečujú priame lety do mnohých krajín sveta, čo znamená, že hlavné svetové destinácie, ako je Frankfurt, Londýn, Dubaj, Tokio, Soul a São Paulo, predstavujú z Rio South Texas len jedno medzipristátie.

Rio South Texas má tiež silné zastúpenie logistických spoločností druhých a tretích strán vrátane:

FedEx

UPS

DHL

To poskytuje výhodu výrobcom, ktorí sú kriticky závislí na ich schopnosti dodávať včas alebo s rýchlou návratnosťou.

Ak sa vy alebo vaše produkty musíte rýchlo letecky premiestniť niekam do sveta, môžete sa spoľahnúť, že z Rio South Texas to ľahko zvládnete. Oblasť Rio South Texas so 7 regionálnymi letiskami, ktoré poskytujú pravidelné lety do hlavných centier, má vybavenie, aby podporovala vaše výrobné prevádzky.

Ak chcete vyrábať v Severnej Amerike pre Severnú Ameriku, pozrite sa, čo ponúka Rio South Texas. Náš tím v COSTEP vám rád pomôže. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte nás na lokalite www.costep.org alebo nás sledujte na @COSTEP.

