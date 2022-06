W przestworza: logistyka lotnicza regionu Rio South Texas

MISSION, Teksas, 23 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- COSTEP rozumie, że transport produktów i osób z punktu A do punktu B ma kluczowe znaczenie w działalności handlowej. Towary muszą szybko trafiać z zakładów produkcyjnych do klientów, a menedżerowie w delegacji potrzebują sprawnych połączeń lotniczych. Region Rio South Texas, mieszczący się w samym sercu północnoamerykańskiego łańcucha dostaw, oferuje przedsiębiorstwom produkcyjnym infrastrukturę transportu lotniczego, dzięki której mogą oni szybko dotrzeć do swoich klientów w Ameryce Północnej i poza nią.

Gdy w transporcie produktów i osób liczy się czas, szybki dostęp do największych międzynarodowych hubów lotniczych ma kluczowe znaczenie. Dlatego też Rio South Texas korzysta z rozbudowanej lokalnej infrastruktury transportu powietrznego pasażerskiego i towarowego.

W regionie Rio South Texas funkcjonuje 7 portów lotniczych:

Brownsville (BRO)

(BRO) Harlingen (HRL)

(HRL) McAllen (MFE)

(MFE) Laredo (LRD)

(LRD) Matamoros (MAM)

(MAM) Reynosa (REX)

(REX) Nuevo Laredo (NLD)

Lotniska te dysponują stałymi i bezpośrednimi połączeniami z największymi międzynarodowymi hubami, w tym portami:

Houston (IAH)

(IAH) Dallas-Fort Worth (DFW)

(DFW) Mexico City (MEX)

(MEX) Chicago (ORD)

Z lotnisk tych można również dolecieć bezpośrednio do mniejszych hubów, takich jak:

Denver (DEN)

(DEN) San Francisco (SFO)

(SFO) Orlando (MCO)

(MCO) Las Vegas (LAS)

(LAS) Monterrey (MTY)

Lotniska w Rio South Texas każdego dnia obsługują ponad 35 lotów do największych lotnisk węzłowych, a także 15 lotów do mniejszych hubów. Mają one kluczowe znaczenie dla firm, których przedstawiciele muszą regularnie przemieszczać się do zakładów produkcyjnych oraz potrzebują połączeń „last minute" w nagłych sytuacjach. Dzięki temu menedżerowie mogą korzystać z komfortowych przelotów transkontynentalnych, huby te bowiem obsługują połączenia z wieloma państwami na całym świecie, w tym z największymi portami lotniczymi we Frankfurcie, Londynie, Dubaju, Tokio, Seulu czy São Paulo.

Z infrastruktury lotniczej Rio South Texas korzysta wiele firm logistycznych 1PL i 3PL, w tym:

FedEx

UPS

DHL

Przewagę zyskują w ten sposób producenci, dla których fundamentalne znaczenie ma możliwość dostarczenia towaru na czas czy krótki czas realizacji.

Jeżeli potrzebujesz szybko dostać się do danego miejsca na świecie albo sprawnie dostarczyć tam swoje produkty, możesz być pewien, że z lotnisk w Rio South Texas zrobisz to bez problemów. Rio South Texas posiada siedem regionalnych portów lotniczych obsługujących loty do największych hubów, zapewniając sprzyjające warunki do prowadzenia działalności produkcyjnej.

Region Rio South Texas zaprasza do zapoznania się z jego ofertą firmy planujące produkcję na terenie Ameryki Północnej dla odbiorców w Ameryce Północnej. Nasz zespół w COSTEP z chęcią udzieli Państwu pomocy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.costep.org lub na profilach społecznościowych (@COSTEP).

KONTAKT: Matt Ruszczak, +1.956.682.6371, [email protected]

SOURCE Council for South Texas Economic Progress