Vzhůru k výškám: Letecká logistika v regionu Rio South Texas

MISSION, Texas, 23. června 2022 /PRNewswire/ -- Společnost COSTEP dobře ví, jak důležitá je v podnikání přeprava výrobků i lidí. Zboží musí z výrobních závodů rychle putovat k zákazníkům, přespolní manažeři potřebují přilétat a odlétat podle okamžité potřeby. Region Rio South Texas, který se nachází v srdci severoamerického dodavatelského řetězce, proto nabízí výrobním společnostem leteckou dopravní infrastrukturu, se kterou snadno obslouží zákazníky na kontinentu i mimo něj.

Tam, kde je rychlý přesun zboží a osob klíčový, má dostupnost velkých mezinárodních leteckých uzlů mimořádný význam. Z tohoto důvodu spravuje Rio South Texas robustní a lokalizovanou infrastrukturu pro osobní i nákladní leteckou dopravu.

Celkem se zde nachází sedm regionálních letišť:

Brownsville (BRO)

Harlingen (HRL)

McAllen (MFE)

Laredo (LRD)

Matamoros (MAM)

Reynosa (REX)

Nuevo Laredo (NLD)

Všechna letiště mají pravidelné a přímé spojení s hlavními mezinárodními dopravními uzly, jako je např.:

Houston (IAH)

Dallas-Fort Worth (DFW)

Mexico City (MEX)

Chicago (ORD)

Samozřejmostí je i pravidelné a přímé spojení se sekundárními dopravními uzly, jako je např.:

Denver (DEN)

San Francisco (SFO)

Orlando (MCO)

Las Vegas (LAS)

Monterrey (MTY)

Z letišť v oblasti Rio South Texas denně startuje více než 35 letů do hlavních dopravních uzlů a dalších 15 letů do vedlejších uzlů. To má zásadní význam pro společnosti, v nichž je potřeba pravidelně cestovat do jednotlivých výrobních závodů s možností last-minute letů pro případ nouze. Další výhodou je snadné transkontinentální cestování pro vedoucí pracovníky – velké dopravní uzly nabízejí přímé lety do mnoha zemí celého světa a do významných metropolí, jako je Frankfurt, Londýn, Dubaj, Tokio, Soul a São Paulo tak lze z Rio South Texas doletět jen s jedním mezipřistáním.

Rio South Texas se také může pochlubit silným zastoupením logistických společností včetně např.:

FedEx

UPS

DHL

Díky tomu je výhodnou oblastí pro výrobce, kteří jsou kriticky závislí na schopnosti dodávat své zboží včas či velmi rychle.

Potřebujete rychlou leteckou dopravu pro sebe či své výrobky? V Rio South Texas ji najdete snadno a bez obav. Díky sedmi mezinárodním letištím s pravidelnými lety do hlavních dopravních uzlů je tento region perfektně připraven logisticky podpořit vaši výrobu.

Pokud hledáte možnost vyrábět v Severní Americe produkty pro místní trh, podívejte se, co vám může nabídnout region Rio South Texas. Náš tým v COSTEP vám ochotně pomůže. Navštivte nás na www.costep.org nebo nás sledujte jako @COSTEP a dozvíte se více.

Kontakt: Matt Ruszczak, +1.956.682.6371, [email protected]

SOURCE Council for South Texas Economic Progress