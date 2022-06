Logística aérea decola em Rio South Texas

MISSION, Texas, 23 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A COSTEP entende que levar produtos e pessoas de um ponto A para um ponto B é essencial para o comércio. As mercadorias precisam sair das instalações de produção e chegar aos clientes de forma rápida, e os executivos de fora precisam ir e vir com facilidade. A região Rio South Texas está no centro da cadeia de suprimentos norte-americana, e oferece às empresas de manufatura uma infraestrutura de transporte aéreo para que alcancem rapidamente os clientes no continente e além.

Quando a movimentação de produtos e pessoas de forma rápida é essencial, o acesso imediato aos principais centros internacionais de transporte aéreo é crucial. Por isso, a região Rio South Texas utiliza uma infraestrutura de transporte aéreo de passageiros e de carga robusta e local.

Existem sete aeroportos regionais na região Rio South Texas:

Brownsville (BRO)

(BRO) Harlingen (HRL)

(HRL) McAllen (MFE)

(MFE) Laredo (LRD)

(LRD) Matamoros (MAM)

(MAM) Reynosa (REX)

(REX) Nuevo Laredo (NLD)

Esses aeroportos regionais têm acesso regular e direto aos principais centros internacionais, entre eles:

Houston (IAH)

(IAH) Dallas-Fort Worth (DFW)

(DFW) Cidade do México (MEX)

Chicago (ORD)

Eles também têm acesso regular e direto a centros secundários, incluindo:

Denver (DEN)

(DEN) São Francisco (SFO)

Orlando (MCO)

(MCO) Las Vegas (LAS)

(LAS) Monterrey (MTY)

Os aeroportos da região Rio South Texas oferecem mais de 35 voos diários para grandes centros e outros 15 voos para centros secundários. Isso é fundamental para as empresas que requerem viagens regulares para instalações de produção e opções de voo de última hora em caso de emergências. Isso também permite viagens transcontinentais convenientes para executivos, uma vez que esses centros oferecem voos diretos para uma grande variedade de países no mundo todo, o que significa que grandes destinos globais, como Frankfurt, Londres, Dubai, Tóquio, Seul e São Paulo estão a apenas uma escala da região Rio South Texas.

A região Rio South Texas também conta com uma forte presença de empresas de logística terceirizadas, como:

FedEx

UPS

DHL

Isso oferece uma vantagem aos fabricantes que dependem criticamente de sua capacidade de entrega dentro do prazo e/ou de resposta rápida.

Se você ou seus produtos precisam voar rapidamente para algum lugar do mundo, tenha a certeza de que isso é facilmente possível a partir da região Rio South Texas. Com sete aeroportos regionais oferecendo voos regulares para grandes centros, a região do Rio South Texas está equipada para apoiar sua operação de manufatura.

Se você deseja fabricar na América do Norte para a América do Norte, veja o que a Rio South Texas tem a oferecer. Nossa equipe da COSTEP gostaria de ajudar você, portanto, acesse www.costep.org ou siga-nos em @COSTEP para saber mais.

Contato: Matt Ruszczak, +1.956.682.6371, [email protected]

FONTE Council for South Texas Economic Progress

