Li Jinyuan : « Le monde a les yeux rivés sur la Chine. TIENS en fait partie ! »

Li Jinyuan a déclaré que l'on pouvait prendre exemple sur le Hainan : « Si le Hainan peut mener à bien le plan de protection de l'environnement et un tourisme sain, la province réalisera certainement des miracles à l'avenir. Tiens se tient constamment prêt à saisir toutes les occasions et tirera parti des tendances actuelles pour accélérer sa préparation. » Tiens est depuis longtemps à l'avant-garde de la mondialisation. L'expérience accumulée au fil des ans influera de façon considérable sur le développement mondial à long terme des entreprises. « En réponse à cette initiative, nous encourageons les entreprises à saisir cette occasion pour se mondialiser. C'est le meilleur moyen d'embrasser le monde de façon proactive. »

Li Jinyuan a souligné que, « Tiens est une entreprise internationale et l'initiative 'une ceinture, une route' est comme une rampe de lancement pour lancer sa mondialisation. »

Li Jinyuan était présent à l'édition 2018 du Forum de Boao pour l'Asie en tant qu'éminent entrepreneur, afin de participer aux sous-forums où l'on ne peut participer que sur invitation : le 9 avril, il s'est joint à la Twenty-First Century Maritime Silk Road Island Economy Cooperation, à la table ronde des gouverneurs et des maires ASEAN-Chine et aux sessions visant à Redéfinir les entrepreneurs et l'entreprenariat avec les plus grands chefs d'entreprise au monde. Li a également été invité à participer au Dialogue entre PDG du Japon et de Chine le 10 avril, où il figurait parmi les dix entrepreneurs choisis pour représenter la Chine. Li a révélé la stratégie globale de Tiens et partagé l'expérience fructueuse enregistrée par l'entreprise par le biais de l'initiative « une ceinture, une route ».

Pan Haiping, une figure emblématique des médias et directeur général adjoint du Bureau de direction de l'agence de presse Xinhua, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence 2018 du Forum de Boao pour l'Asie, que si l'initiative « une ceinture, une route » est née en Chine, les possibilités offertes et les réalisations qu'elle met en œuvre appartiennent au monde entier.

Pan Haiping estime qu'en tant que marque chinoise fortement engagée sur le marché international, Tiens Group incarne les entreprises chinoises qui « s'internationalisent ». Tiens Group a été créé en 1995 et a accédé au marché international en 1997. Suite à l'établissement de l'initiative « une ceinture, une route », Tiens Group est passé immédiatement à l'action et a ouvert de nouveaux marchés dans 37 pays et régions, dont les États-Unis, l'Australie, la France, l'Italie, l'Espagne, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis et les Philippines. À l'heure actuelle, Tiens étend ses activités dans plus de 190 pays et régions du monde, avec des succursales dans 110 pays et régions et des alliances stratégiques formées avec de remarquables sociétés dans de nombreux pays du monde. Tiens a établi le modèle du secteur pour les entreprises chinoises qui entendent « s'internationaliser » avec succès.

Suivant le thème et dans l'esprit de la conférence, Cui Xiaolin, le rédacteur en chef de China Economic Weekly, publié par le Quotidien du Peuple, a déclaré que la conférence annuelle 2018 du Forum de Boao pour l'Asie constitue la première action diplomatique organisée par la Chine cette année et que les dirigeants chinois y accordent beaucoup d'importance. Il s'agit également d'un nouveau point de départ, le nombre de chefs d'État et de dirigeants d'entreprises du monde entier excédant celui des années précédentes. Il a révélé que du point de vue asiatique, la Chine se dresse devant le monde au nom de toute l'Asie, atteignant de nouveaux sommets dans cette ère nouvelle.

Cui Xiaolin estime que la Chine est devenue un leader économique mondial, en particulier grâce à la mise en œuvre de l'initiative « une ceinture, une route ». La Chine guide le développement des pays le long de la route, mais cela a aussi énormément appuyé sa propre croissance économique. Cui Xiaolin a souligné que le développement de l'initiative « une ceinture, une route » n'est pas qu'une affaire d'opportunités commerciales, sa mission consiste également à représenter les entreprises chinoises sur la scène mondiale, permettant au monde de voir l'action de la Chine. Le rôle de Tiens dans l'initiative « une ceinture, une route » en est une preuve supplémentaire.

Lien vers les images :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=310274

SOURCE Tiens Group