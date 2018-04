Li Jinyuan: "O foco do mundo agora está na China. E o TIENS está incluído nisso"!

Li Jinyuan afirmou, tomando Hainan como exemplo: "Se Hainan puder almejar o plano de proteção ambiental e turismo de saúde, a região certamente criará milagres no futuro. O Tiens sempre se preparou para qualquer oportunidade e aproveitará a atual tendência para acelerar esta preparação". O Grupo está na vanguarda da globalização há muito tempo. Sua experiência acumulada ao longo dos anos vai enormemente afetar o desenvolvimento global de longo prazo das empresas. "Em resposta a esta iniciativa, nós as estamos incentivando a aproveitarem esta oportunidade para tornarem-se mundiais. Esta é a melhor maneira de proativamente enfrentar o mundo".

Jinyuan destacou que "O Tiens Group é uma empresa internacional e a iniciativa Cinturão e Estrada é como um motor para iniciar sua globalização".

O presidente do Tiens Group compareceu à Conferência Anual Fórum de Boao para a Ásia 2018 como um empreendedor excepcional, para participar de fóruns subjacentes "somente para convidados": em 9 de abril, ele juntou-se à Rota Marítima da Seda do século XXI: Cooperação Econômica da Ilha, mesa redonda de governadores/prefeitos da ASEAN-China e sessões com o tema Redefinir o empreendedor e o empreendedorismo, com importantes líderes empresariais do mundo. Li Jinyuan também foi convidado a participar do Diálogo CEO Japão-China, em 10 de abril, como um dos dez empreendedores escolhidos para a delegação da China. Ele compartilhou a estratégia global do Tiens e as bem-sucedidas experiências com a iniciativa Cinturão e Estrada alcançadas pelo grupo.

Pan Haiping, um ícone de mídia e gerente-geral adjunto do Gabinete do Gerente-Geral da Agência de Notícias Xinhua, disse que a cerimônia de abertura da Conferência Anual Fórum de Boao para a Ásia 2018 revelou que a iniciativa Cinturão e Estrada é originalmente da China, mas as oportunidades e conquistas que criam pertencem ao mundo.

Haiping acredita que, como uma marca chinesa profundamente envolvida no mercado internacional, o Tiens Group representa uma das empresas da China que está se tornando global. O Tiens Group foi fundado em 1995 e entrou no mercado internacional em 1997. Após o lançamento da iniciativa Cinturão e Estrada, sua resposta foi imediata, e o Grupo abriu novos mercados em 37 países e regiões, dentre eles, os Estados Unidos, a Austrália, a França, a Itália, a Espanha, a Coréia do Sul, os Emirados Árabes Unidos e as Filipinas. Atualmente, o Grupo Tiens tem negócios em 190 países e regiões do mundo, além de fundar filiais em 110 países e regiões e formar alianças estratégicas com empresas excepcionais. O grupo criou a referência do setor para que empresas chinesas "globalizem-se" com sucesso.

De acordo com o tema e espírito da conferência, Cui Xiaolin, editor-chefe do China Economic Weekly, People's Daily, disse que a Conferência Anual Fórum de Boao para a Ásia 2018 é a primeira atividade diplomática promovida pela China este ano, e que líderes chineses dão a ela muita importância. É também um novo ponto de partida, com inúmeros chefes de estado e lideres empresariais mundiais participando em maior número do que nos anos anteriores. Ele disse que, da perspectiva da Ásia, a China está enfrentando o mundo em nome de todo o continente e alcançou novo patamar nesta nova era.

Cui Xiaolin acredita que a China se tornou a líder econômica do mundo, especialmente com o lançamento da iniciativa Cinturão e Estrada. A China levou países ao longo da rota ao desenvolvimento, o que também ajudou tremendamente no seu crescimento econômico. Ele enfatizou que o desenvolvimento da iniciativa Cinturão e Estrada não somente é uma busca por oportunidades de negócios, mas também uma missão de representar as empresas chinesas que vão colocar os pés na arena mundial, o que permite que o mundo veja a participação da China. Um indicador a mais disto é a participação do Grupo Tiens na iniciativa Cinturão e Estrada.

FONTE Tiens Group

