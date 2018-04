Li Jinyuan: cały świat patrzy teraz na Chiny, a TIENS jest w samym centrum

Li Jinyuan rozpoczął przemowę od podania przykładu Hajnan: „jeżeli Hajnan może zrealizować plan ochrony środowiska i turystyki zdrowotnej, prowincja ta będzie miejscem cudów w przyszłości. Firma Tiens przygotowuje się na wykorzystanie wszystkich możliwości i wykorzysta bieżące trendy do przyspieszenia działań". Spółka Tiens od dawna przewodzi globalizacji. Doświadczenie, które spółka zdobyła na przełomie lat z pewnością wywrze duży wpływ na długofalowy, globalny rozwój przedsiębiorstw. Li dodał, że „w odpowiedzi na tę inicjatywę zachęcamy przedsiębiorstwa do rozpoczęcia działalności na skalę globalną. To najlepszy sposób na proaktywne zmierzenie się z całym światem".

Li Jinyuan podkreślił, że "Tiens to międzynarodowa spółka, a Inicjatywa Pasa i Drogi jest silnikiem startowym jej globalizacji".

Li Jinyuan wziął udział w spotkaniu Boao Forum for Asia Annual Conference 2018 jako wybitny przedsiębiorca i otrzymał specjalne zaproszenia do udziału w zamkniętych forach. Dnia 9 kwietnia wziął udział w sesji Współpracy Gospodarek Wyspiarskich Morskiego Szlaku Jedwabnego XXI wieku, okrągłym stole zarządców ASEAN-China oraz w sesjach na temat przedsiębiorczości z najważniejszymi liderami biznesu na świecie. Li został także zaproszony do uczestnictwa w rozmowie dyrektorów spółek z Japonii i Chin, która odbyła się 10 kwietnia. Na tym spotkaniu Li był jednym z dziesięciu przedsiębiorców reprezentujących chińską delegację. Li podzielił się globalną strategią spółki Tiens i pozytywnymi doświadczeniami z Inicjatywy Pasa i Drogi.

Ikona mediów i zastępca dyrektora biura Agencji Prasowej Xinhua Pan Haiping skomentował, że ceremonia otwarcia forum Boao Forum for Asia Annual Conference 2018 podkreśliła chińskie korzenie Inicjatywy Pasa i Drogi oraz jej międzynarodowy zasięg i możliwości, które otworzyła na całym świecie.

Pan Haiping jest przekonany, że jako chińska marka zaangażowana na rynku międzynarodowym spółka Tiens Group jest jednym z przedsiębiorstw realizujących strategię globalizacji. Spółka Tiens Group została założona w roku 1995 i weszła na rynek międzynarodowy w roku 1997. Po rozpoczęciu Inicjatywy Pasa i Drogi firma Tiens Group zareagowała od razu i otworzyła działalność w 37 krajach i regionach, w tym w USA, Australii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Korei Południowej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Filipinach. Obecnie spółka Tiens prowadzi działalność w 190 krajach i regionach na świecie, ma oddziały w 110 krajach i regionach i nawiązała strategiczną współpracę z różnymi firmami w wielu zakątkach świata. Spółka Tiens jest branżowym wyznacznikiem pomyślnej realizacji strategii globalizacji wśród chińskich przedsiębiorstw.

Zgodnie z motywem przewodnim i duchem konferencji Cui Xiaolin, dyrektor magazynu China Economic Weekly, People's Daily potwierdził, że forum Boao Forum for Asia Annual Conference 2018 to pierwsze wydarzenie dyplomatyczne w Chinach w tym roku, a które przy tym jest tak bardzo poważane wśród chińskich liderów. Wydarzenie to jest także nowym punktem startowym. W tegorocznym forum wzięło udział więcej głów państw i ludzi biznesu z całego świata niż w latach poprzednich. Dyrektor podkreślił, że z perspektywy Azji Chiny stawiają czoła całemu światu w imieniu kontynentu i tym samym wzbijają się na nowe wyżyny.

Cui Xiaolin jest przekonany, że Chiny stały się gospodarczym liderem świata zwłaszcza przez realizację Inicjatywy Pasa i Drogi. Chiny przewodziły w rozwoju krajów położonych wzdłuż tej inicjatywy, co także znacząco przyczyniło się do wzrostu gospodarczego w państwie. Dyrektor podkreślił, że rozwinięcie Inicjatywy Pasa i Drogi jest nie tylko poszukiwaniem nowych możliwości biznesowych, ale także misją reprezentowania chińskich przedsiębiorstw na globalnej arenie, co pozwala światu na dostrzeżenie udziału Chin. Zaangażowanie spółki Tiens w Inicjatywę Pasa i Drogi jest kolejnym na to dowodem.

