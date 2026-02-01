LiberNovo führt Enduring Support als modernen Ausdruck der Liebe ein

HONG KONG, 1. Februar 2026 /PRNewswire/ -- An diesem Valentinstag ersetzt LiberNovo flüchtige Geschenke wie Pralinen und Blumen durch "dauerhafte Unterstützung". Mit der Einführung ihres Flaggschiffs, des Omni-Stuhls in edlem Moss Green, in Europa, den USA und Kanada positioniert die Marke Langzeit-Wellness als ultimativen modernen Ausdruck von Liebe.

Eine auf Unterstützung aufgebaute Beziehung

Das LiberNovo Omni nutzt Dynamic Ergonomics, um den Benutzer zu verstehen. Im Gegensatz zu statischen Stühlen fungiert er als "bessere Hälfte der Körperhaltung" mit Komponenten, die sich synchron mit jeder Ihrer Bewegungen anpassen.

Zu den wichtigsten technischen Merkmalen gehören:

Bionic FlexFit Rückenlehne: 16 Gelenke und 8 Druckentlastungsplatten sorgen für kontinuierlichen Kontakt mit der natürlichen Krümmung der Wirbelsäule.

16 Gelenke und 8 Druckentlastungsplatten sorgen für kontinuierlichen Kontakt mit der natürlichen Krümmung der Wirbelsäule. Dynamische Unterstützung: Integrierte Lendenwirbelstützen, 4D-Armlehnen und stufenlose Höhenverstellung bieten eine ausgewogene Unterstützung für alle Körpertypen.

Integrierte Lendenwirbelstützen, 4D-Armlehnen und stufenlose Höhenverstellung bieten eine ausgewogene Unterstützung für alle Körpertypen. Vier Rücklehnungsmodi: 105°, 120°, 135° und 160°

105°, 120°, 135° und 160° OmniStretch: Tiefe Dekompression der Wirbelsäule zur Druckentlastung

Tiefe Dekompression der Wirbelsäule zur Druckentlastung Biophiles Design: Die Palette Moss Green ersetzt klinische Bürotöne durch von der Natur inspirierte Ruhe und bringt ein organisches Gleichgewicht in die heimischen Büros.

Ein risikofreies Engagement

LiberNovo ist der Meinung, dass ein Engagement für die Gesundheit kein Glaubenssprung sein sollte. Ihr "No Strings Attached" 30 Tage lang kostenlos testen beinhaltet den Rückversand - wenn Sie sich nicht innerhalb eines Monats verlieben, sind Sie nicht böse.

Globale Angebote zum Valentinstag (01.02.-14.02.)

LiberNovo lädt Sie dazu ein, den täglichen Komfort neu zu überdenken. Diese Einführung öffnet die Tür zu einem Arbeitsplatz, der mit Ihnen zusammenarbeitet, indem ein Partner eingeführt wird, der sich jeder Schicht Ihres Tages anpasst und reagiert.

Europa: Erhältlich für €995 (vorher €1.437). Die ersten 500 Bestellungen über 900 € erhalten ein "Comfort Gift Set" (Seidenmaske, Tragetasche, StepSync-Matte). 0% effektiver Jahreszins über Klarna.

Erhältlich für (vorher €1.437). Die ersten 500 Bestellungen über 900 € erhalten ein "Comfort Gift Set" (Seidenmaske, Tragetasche, StepSync-Matte). 0% effektiver Jahreszins über Klarna. Teile die Liebe: Geben Sie Ihren Link weiter und Sie und ein Freund erhalten einen 2% igen Bargeld-Rabatt .

Über LiberNovo

LiberNovo ist eine designorientierte Marke, die sich darauf konzentriert, einen Arbeitsbereich zu schaffen, der mit Ihnen arbeitet. LiberNovo setzt auf natürliche Bewegung anstelle von statischem Sitzen und verbessert moderne Arbeitsplätze mit Möbeln, die sich in Ihren Arbeitsablauf integrieren lassen, wobei Anpassungsfähigkeit, Gleichgewicht und langfristiger Komfort im Vordergrund stehen.

Weitere Informationen unter libernovo.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2871389/20260128_143527.jpg