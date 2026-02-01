LiberNovo presenta el apoyo duradero como expresión moderna de amor

HONG KONG, 1 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Este Día de San Valentín, LiberNovo reemplaza obsequios fugaces como chocolates y flores con "apoyo duradero". Con el lanzamiento de su silla insignia Omni en el sofisticado Moss Green en Europa, EE.UU. y Canadá, la marca posiciona el bienestar a largo plazo como la máxima expresión moderna del amor.

Una relación basada en el apoyo

LiberNovo Omni utiliza la ergonomía dinámica para comprender al usuario. A diferencia de las sillas estáticas, actúa como la "media naranja de la postura", con componentes que se ajustan en sincronía con cada movimiento.

Las características técnicas clave incluyen:

Respaldo Bionic FlexFit: 16 articulaciones articuladas y 8 paneles de alivio de presión mantienen un contacto continuo con la curva natural de la columna.

16 articulaciones articuladas y 8 paneles de alivio de presión mantienen un contacto continuo con la curva natural de la columna. Soporte dinámico: los controles lumbares integrados, los apoyabrazos 4D y los suaves ajustes de altura brindan un soporte equilibrado para todo tipo de cuerpo.

los controles lumbares integrados, los apoyabrazos 4D y los suaves ajustes de altura brindan un soporte equilibrado para todo tipo de cuerpo. Cuatro modos de reclinación: 105°, 120°, 135° y 160°

105°, 120°, 135° y 160° OmniStretch: descompresión espinal profunda diseñada para aliviar la presión

descompresión espinal profunda diseñada para aliviar la presión Diseño biofílico: la paleta Moss Green reemplaza los tonos clínicos de la oficina con una calma inspirada en la naturaleza, brindando equilibrio orgánico a las oficinas en el hogar.

Un compromiso sin riesgos

LiberNovo cree que el compromiso con la salud no debería ser un acto de fe. Su prueba gratis de 30 días "Sin ataduras" incluye envío de devolución; si no te enamoras en un mes, no tendrás resentimientos.

Ofertas de lanzamiento global de San Valentín (del 1 al 14 de febrero)

LiberNovo le invita a repensar el confort diario. Este lanzamiento abre la puerta a un espacio de trabajo que trabaja con usted al presentarle un socio que se adapta y responde en cada turno de su día.

Europa: Disponible por 995 € (antes 1.437 €). Los primeros 500 pedidos superiores a 900 € reciben un "Set de regalo Confort" (mascarilla de seda, bolso tote, esterilla StepSync). 0% TAE a través de Klarna.

Disponible por (antes 1.437 €). Los primeros 500 pedidos superiores a 900 € reciben un "Set de regalo Confort" (mascarilla de seda, bolso tote, esterilla StepSync). 0% TAE a través de Klarna. Compartir el amor: comparta su enlace para obtener un reembolso en efectivo del 2 % tanto para usted como para un amigo.

Acerca de LiberNovo

LiberNovo es una marca impulsada por el diseño y enfocada en crear un espacio de trabajo que funcione contigo. Al priorizar el movimiento natural sobre estar sentado estático, LiberNovo mejora los espacios de trabajo modernos con muebles que se integran con su flujo de trabajo, enfatizando la adaptabilidad, el equilibrio y la comodidad a largo plazo.

Más información en libernovo.com