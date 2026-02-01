LiberNovo présente le soutien durable comme une expression moderne de l'amour

HONG KONG, 1er février 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Saint-Valentin, LiberNovo remplace les cadeaux éphémères tels que les chocolats et les fleurs par un "soutien durable". En lançant son fauteuil phare Omni dans le coloris sophistiqué Moss Green en Europe, aux États-Unis et au Canada, la marque positionne le bien-être à long terme comme l'ultime expression moderne de l'amour.

Une relation fondée sur le soutien

Le LiberNovo Omni utilise l'ergonomie dynamique pour comprendre l'utilisateur. Contrairement aux chaises statiques, il agit comme une "meilleure moitié de la posture", avec des composants qui s'ajustent en synchronisation avec chacun de vos mouvements.

Les principales caractéristiques techniques sont les suivantes

Bionic Dossier FlexFit : 16 articulations et 8 panneaux d'allègement de la pression maintiennent un contact permanent avec la courbe naturelle de la colonne vertébrale.

16 articulations et 8 panneaux d'allègement de la pression maintiennent un contact permanent avec la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Soutien dynamique : Les commandes lombaires intégrées, les accoudoirs 4D et les réglages en hauteur en douceur offrent un soutien équilibré à toutes les morphologies.

Les commandes lombaires intégrées, les accoudoirs 4D et les réglages en hauteur en douceur offrent un soutien équilibré à toutes les morphologies. Quatre modes d'inclinaison : 105°, 120°, 135° et 160°.

105°, 120°, 135° et 160°. OmniStretch : Décompression vertébrale profonde conçue pour soulager la pression

Décompression vertébrale profonde conçue pour soulager la pression Design biophilique: La palette Moss Green remplace les tons cliniques des bureaux par un calme inspiré de la nature, apportant un équilibre organique aux bureaux à domicile.

Un engagement sans risque

LiberNovo estime qu'un engagement en faveur de la santé ne doit pas être un acte de foi. Leur "No Strings Attached" Essai gratuit de 30 jours inclut les frais de retour - si vous ne tombez pas amoureux dans le mois qui suit, pas de rancune.

Offres globales de lancement pour la Saint-Valentin (du 01 février au 14 février)

LiberNovo vous invite à repenser votre confort quotidien. Ce lancement ouvre la porte à un espace de travail qui travaille avec vous en introduisant un partenaire qui s'adapte et répond à chaque changement de votre journée.

Europe : Disponible pour 995 € (au lieu de 1 437 €). Les 500 premières commandes de plus de 900 € reçoivent un "Comfort Gift Set" (masque en soie, sac à main, tapis StepSync). 0% APR via Klarna.

Disponible pour (au lieu de 1 437 €). Les 500 premières commandes de plus de 900 € reçoivent un "Comfort Gift Set" (masque en soie, sac à main, tapis StepSync). 0% APR via Klarna. Partager l'amour : Partagez votre lien pour obtenir une remise en espèces de 2 % pour vous et un ami.

À propos de LiberNovo

LiberNovo est une marque axée sur le design et la création d'un espace de travail qui vous ressemble. En privilégiant le mouvement naturel à la position assise statique, LiberNovo améliore les espaces de travail modernes avec des meubles qui s'intègrent à votre flux de travail, en mettant l'accent sur l'adaptabilité, l'équilibre et le confort à long terme.

Pour en savoir plus : libernovo.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2871389/20260128_143527.jpg