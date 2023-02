Líderes mundiales anuncian promesas de contribución al fondo La Educación No Puede Esperar por valor de $826 millones de dólares estadounidenses en el marco de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Financiación de ECW

Alemania y Reino Unido encabezan la lista de 17 donantes al tiempo que el fondo mundial de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia amplía sus compromisos para llegar a 20 millones de niñas, niños y adolescentes durante los próximos cuatro años.

GINEBRA , 17 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Líderes mundiales anunciaron más de 826 millones de dólares estadounidenses para el fondo La Educación No Puede Esperar (ECW, por sus siglas en inglés) y el desafío global para apoyar la educación de 222 millones de infancias que viven en crisis. Estos innovadores anuncios tuvieron lugar en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Financiación de ECW el 16-17 de febrero en Ginebra, Suiza, un paso vital para cumplir la promesa global de garantizar la educación para todas y todos de aquí a 2030, como se indica en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

"Hoy hacemos historia en nuestros esfuerzos mundiales para garantizar que los niños afectados por los conflictos, el cambio climático y otras crisis puedan acceder a oportunidades de aprendizaje de calidad." - La educación no puede esperar Yasmine Sherif, directora ejecutiva. (PRNewsfoto/Education Cannot Wait)

En total, 17 donantes anunciaron promesas de contribución para La Educación No Puede Esperar, cinco de las cuales provienen de nuevos donantes, un hito histórico para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas y para ECW. A poco más de un mes tras la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico multilateral de 2023-2026 del Fondo, estos compromisos históricos ya corresponden a más de la mitad de los 1.5 billones de dólares estadounidenses necesarios para cumplir el Plan Estratégico de cuatro años del Fondo y llegar a 20 millones de niñas, niños y adolescentes.

Con la guerra en Ucrania, la incertidumbre económica mundial, la cantidad sin precedentes de desplazamientos forzados y las crisis humanitarias que descarrilan los avances en materia de desarrollo en África, Asia, Oriente Medio y América Latina, estas nuevas promesas son el fiel reflejo de una firme voluntad a escala mundial de conceder a la financiación de la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas un lugar prioritario en la agenda internacional.

En todo el planeta, 222 millones de infancias afectadas por conflictos, el cambio climático, situaciones de desplazamiento forzado y otras crisis prolongadas, necesitan recibir educación de calidad urgentemente. Junto con sus asociados, ECW está abriendo camino para brindarles la seguridad, la esperanza y las oportunidades que solo una educación holística puede aportar.

"Sin educación, no hay democracia. Es esencial que las siguientes generaciones reciban una educación adecuada. La paz, la libertad y la prosperidad de todas las naciones dependen de ello," declaró Ignazio Cassis, el Consejero Federal de la Confederación Suiza.

Suiza ha convocado la Conferencia de Alto Nivel sobre la Financiación de ECW conjuntamente con ECW y los Gobiernos de Alemania, Colombia, Níger, Noruega y Sudán del Sur. En el marco de una innovadora alianza con el sector privado, el Banco Cantonal de Zúrich se comprometió, sujeto a contar con inversores de referencia adicionales, a gestionar un mecanismo que permitirá movilizar fondos continuos y predecibles para ECW, el fondo global de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas.

Alemania, sigue siendo el principal donante de ECW. "Demasiadas infancias, sobre todo niñas, no gozan de acceso a una educación de calidad que les facilite las herramientas necesarias para tener un futuro mejor y lograr escapar del ciclo de pobreza y desesperación. No podemos permitirnos perder esta generación. Las aportaciones que nos comprometamos a realizar hoy permitirán dar esperanza a millones de los jóvenes más vulnerables del planeta. Alemania anunció el año pasado que respaldará el Plan Estratégico para ayudar a estos niñas y niños mediante una aportación de 210 millones de euros durante los próximos cuatro años. Hoy se han sumado a nosotros muchos más donantes. Juntos, hemos asumido la responsabilidad que compartimos. Pero seamos claros: nuestra colaboración no puede acabar aquí, y no lo hará", afirmó Svenja Schulze, la Ministra Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania.

El Reino Unido contribuyó con el mayor compromiso nuevo del día, anunciando 80 millones de libras esterlinas en nuevo financiamiento para ECW. Con esta importante contribución, el Reino Unido continúa siendo el segundo mayor donante de ECW.

"Acabo de regresar de Níger, donde vi cómo la educación está transformando la vida de los jóvenes desplazados por el conflicto y la escasez de alimentos. Educar a las infancias y jóvenes afectados por las crisis es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos, desde la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia hasta el reciente terremoto devastador en Turquía y Siria, sin olvidar a una generación de niñas a las que se cruelmente se les prohíbe asistir a la escuela en Afganistán. Estamos renovando nuestro compromiso a la educación en situaciones de emergencia porque nos negamos a renunciar a las 222 millones de niñas, niños y adolescentes afectados por los horrores de la guerra, los desastres y el desplazamiento. La educación puede proporcionar un salvavidas para un futuro mejor", dijo Andrew Mitchell, Ministro de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo."

Canadá anunció 87.5 millones de dólares canadienses en nuevos fondos durante la sesión de alto nivel de promesas de contribución. "Canadá está comprometido a trabajar a través de asociaciones globales, como La Educación No Puede Esperar, para potenciar las ventajas colectivas y mejorar la efectividad de los programas para las infancias que viven en situaciones de crisis y emergencia. Si no actuamos con urgencia y en colaboración, corremos el riesgo de dejar atrás a las niñas y niños que viven en contextos de crisis, y el mundo se habrá perdido de todo ese potencial. Continuaremos trabajando con nuestros socios para ayudar a garantizar que la educación de calidad esté al alcance de todas las infancias", dijo Harjit S. Sajjan, Ministro de Desarrollo Internacional y Ministro responsable del Organismo Canadiense de Desarrollo Económico del Pacífico.

Nuevos asociados se sumaron a la lista cada vez más extensa de donantes de ECW durante la Conferencia de Alto Nivel sobre la Financiación de ECW, el Banco Cantonal de Zúrich, la Coalición Mundial de Empresas, España, Italia y Qatar realizaron promesas de contribución por primera vez.

Las aportaciones de donantes tanto tradicionales como no tradicionales –así como el amplio apoyo de los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y otros asociados estratégicos– están impulsando un movimiento mundial para transformar la impartición de educación de infancias afectas por crisis y catalizar nuevas inversiones dirigidas a ofrecer un apoyo educativo integral en todo el mundo.

"La comunidad internacional debe aunar esfuerzos a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente nuestra promesa de garantizar que todas las niñas y todos los niños puedan ir al colegio y alcanzar su pleno potencial. Esta es nuestra inversión en la paz para contextos de caos, nuestra inversión en la seguridad económica para contextos de incertidumbre y nuestra inversión en la esperanza de las infancias en situaciones de crisis para las generaciones venideras", afirmó El Muy Honorable Gordon Brown, Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Educación Mundial y Presidente del Grupo Directivo de Alto Nivel de ECW.

Yasmine Sherif, la Directora Ejecutiva de La Educación No Puede Esperar, concluyó la sesión de promesas de contribución, agradeciendo a las y los donantes sus aportaciones e instando a líderes mundiales a incrementar la financiación para el fondo La Educación No Puede Esperar.

"Hoy hacemos historia en nuestros esfuerzos globales para garantizar que las infancias afectadas por conflictos, cambio climático y otras crisis puedan acceder a oportunidades de aprendizaje de calidad", dijo Sherif. "Debemos intensificar nuestra respuesta global a estas crisis interconectadas en lugares como Afganistán, Siria y más allá para no dejar a ninguna infancia atrás. Continuaremos movilizando financiamiento nuevo e innovador dondequiera que veamos una oportunidad. Incluso cuando alcancemos nuestro objetivo de 1.5 billones de dólares, no nos detendremos ahí. Con las generosas contribuciones de hoy, podremos llegar a 10 millones de infancias afectadas por la crisis con una educación de calidad. Esta es nuestra inversión en la humanidad. Esta es nuestra promesa de derechos humanos universales, de igualdad y de oportunidades para los más rezagados en todo el mundo".

Nota para los editores

Acerca de La Educación No Puede Esperar (ECW):

La Educación No Puede Esperar (ECW, por sus siglas en inglés) es el fondo mundial de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas. Contribuimos a que los resultados en materia de educación de niñas y niños refugiados, desplazados internos y afectados por otras crisis sean de calidad para que nadie se quede atrás. El fondo actúa a través del sistema multilateral para acelerar las respuestas en situaciones de crisis y vincular intervenciones de socorro inmediato con otras a más largo plazo mediante programas plurianuales. A su vez, el fondo trabaja estrechamente con gobiernos, donantes públicos y privados, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y otros agentes que prestan ayuda humanitaria y para el desarrollo a fin de mejorar la eficiencia y coordinar las respuestas. ECW lanza un llamamiento urgente a los donantes de los sectores público y privado para que incrementen su apoyo a fin de poder llegar a todavía más niños, niñas y jóvenes vulnerables. La Conferencia de Alto Nivel sobre Financiación de ECW, copatrocinada por ECW y Suiza –y con la colaboración de Alemania, Colombia, el Níger, Noruega y Sudán del Sur–, se celebrará los días 16 y 17 de febrero de 2023 en Ginebra.

Síganos en Twitter: @EduCannotWait, @YasmineSherif1, @KentPage

Puede consultar información adicional en www.educationcannotwait.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005083/Education_Cannot_Wait_YasmineSherif.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

FUENTE Education Cannot Wait

SOURCE Education Cannot Wait