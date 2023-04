Los autores asiaticoamericanos unen fuerzas para enviar libros a las escuelas en el marco del Mes de la Herencia AAPI

SEATTLE, 3 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En el espíritu del Mes de la Herencia Asiaticoamericana y de las Islas del Pacífico (AAPI) en mayo, cuatro autores de origen asiaticoamericano de todo el país han combinado fuerzas para crear conciencia y diversificar las bibliotecas escolares con libros de autores asiaticoamericanos para los diversos estudiantes estadounidenses.

Actualmente, menos del 15% de los libros publicados presentan un personaje AAPI. Cada vez más autores autopublicados tienen la misión de cambiar eso. Todo comenzó cuando cuatro autores asiaticoamericanos que también son creadores, educadores, padres y emprendedores se reunieron en línea en 2021. A lo largo de los años en sus respectivos hogares, se apoyaron a distancia mientras trabajaban incansablemente para crear libros inspiradores, educativos y divertidos para los jóvenes lectores. Se vincularon con su amor compartido por la película ganadora del Oscar "Everything Everywhere All At Once" y tuvieron una idea que solo tenía sentido a las altas horas de la noche: ¿Qué pasaría si se unieran este año para enviar 500 libros escritos por autores asiaticoamericanos a bibliotecas escolares de todo el país?

Los autores buscan recaudar $5000 para cubrir los costos de impresión y envío. La campaña se llevará a cabo desde el 3 de abril hasta el 30 de abril de 2023 en GoFundMe. Una vez financiados, los libros (escritos en inglés) se enviarán a diferentes escuelas en Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Washington y California durante el mes de mayo para apoyar el plan de estudios AAPI de las escuelas y las celebraciones del Mes de la Herencia AAPI.

Puede apoyar su campaña "Asian American Books Everywhere All At Once" en https://gofund.me/ecddf83e (https://www.gofundme.com/f/asian-american-books-everywhere-all-at-once)

Acerca de los autores:

Yobe Qiu (byYobeQiu.com): Libros ilustrados galardonados y adecuados para el plan de estudios AAPI, que presentan niños, familias y culturas asiáticas. @byyobeqiu

Serena Li (duckduckbooks.com): Libros multilingües y galardonados de aprendizaje socioemocional para niños (Pre-K - 2.° grado) @duckduckbooks

Vincent Yee (clarawubooks.com): Una galardonada serie inmersiva de cinco libros de fantasía para adultos jóvenes en la que los adolescentes asiaticoamericanos aman su té de burbujas mientras luchan contra demonios de origen asiático para salvar al mundo. Recomendado para todas las edades que aman la fantasía. @clarawubooks

Tracy Guan (tangerineandjadepress.com): Libros ilustrados infantiles que celebran e impulsan las narrativas diversas (Pre-K - 4.° grado) @tangerineandjadepress

FUENTE Duck Duck Books

