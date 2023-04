亞裔美國作家聯手送書到學校以慶祝亞太裔美國傳統月

西雅圖2023年4月3日 /美通社/ -- 秉持亞裔美國人和太平洋島民傳統月(五月)的精神,四位來自美國各地的亞裔美國作家攜手,透過亞裔美國人撰寫的書籍進行宣傳,豐富學校圖書館的多樣性,以滿足美國多元化學生的需求。

目前,只有不到 15% 的出版物中包含亞裔美國人和太平洋島民 (AAPI) 角色。越來越多的自資出版作者正致力改變這種情況。這一切都始於 2021 年,四位亞裔美國作家在線上相識,他們同時亦是創作者、教育工作者、家長和企業家。多年來,他們在各自的家中互相支持彼此,努不懈地創作激勵人心、富有教育意義且兼具趣味的青少年讀物。他們因喜愛奧斯卡得獎電影《Everything Everywhere All At Once》(《奇異女俠玩救宇宙》)而結緣,並在深夜萌生出一個極具意義的想法:今年聯手將 500 本由亞裔美國作家撰寫的書籍送到全美各地的學校圖書館。

這些作家希望能籌集到 5000 美元以支付印刷和運輸成本。籌款活動將於 2023 年 4 月 3 日至 4 月 30 日在 GoFundMe 上進行。一旦獲得資金支持,這些以英文撰寫的書籍將在五月份寄送到麻省、紐約州、新澤西州、華盛頓州和加州的不同學校,以支持這些學校的 AAPI 課程和亞太裔美國傳統月慶祝活動。

您可以前往 https://gofund.me/ecddf83e (https://www.gofundme.com/f/asian-american-books-everywhere-all-at-once) 支持他們的 Asian American Books Everywhere All At Once 活動。

關於這些作家:

Yobe Qiu (byYobeQiu.com) - 屢獲殊榮並適合 AAPI 課程的繪本,內容描繪了亞裔兒童、家庭和文化。@byyobeqiu

Serena Li (duckduckbooks.com) - 屢獲殊榮並使用多種語言,且針對兒童(學齡前至 2 年級)的社交情感學習書籍。@duckduckbooks

