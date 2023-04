亚裔美国作家联手为亚裔美国人和太平洋岛民传统月向学校送书

西雅图2023年4月3日 /美通社/ -- 本着亚裔美国人和太平洋岛民(AAPI)传统月(5月)的精神,美国各地的四位亚裔美国作家联合起来,为多元的美国学生提高认识,并通过亚裔美国人的书籍使学校图书馆多样化。

目前,出版的书籍中只有不到15%具有AAPI角色。越来越多的自我出版商致力于改变这一局面。这一切都始于2021年四位同时也是创作者、教育者、父母和企业家的亚裔美国作家在网上相识。多年来,他们在各自的家中远程相互支持,不知疲倦地为年轻读者创作令人振奋、有教育意义和有趣的书籍。他们因对奥斯卡获奖电影《瞬息全宇宙》的共同热爱而结合在一起,并在深夜想出了一个很有意义的想法——如果他们今年联合起来,向全国各地的学校图书馆送500本亚裔美国作家写的书会如何呢?

作者们希望筹集5000美元来支付印刷和运输费用。该活动于2023年4月3日至4月30日在GoFundMe上运行。一旦获得资助,书籍(用英语编写)将在5月份发送到马萨诸塞州、纽约州、新泽西州、华盛顿州和加利福尼亚州的不同学校,以支持学校的AAPI课程和AAPI传统月庆祝活动。

您可以在 https://gofund.me/ecddf83e(https://www.gofundme.com/f/asian-american-books-everywhere-all-at-once)上支持他们的活动,"Asian American Books Everywhere All At Once"

关于作者:

Yobe Qiu(byYobeQiu.com)-屡获殊荣的AAPI课程友好型绘本,介绍亚洲儿童、家庭和文化。@byyobeqiu

Serena Li(duckduckbooks.com)-屡获殊荣的多语言儿童社交情感学习书籍(学前班-二年级)@duckduckbooks

Vincent Yee(clarawubooks.com)-沉浸式屡获殊荣的5冊YA幻想系列,讲述喜欢珍珠奶茶的亚裔美国青少年在与亚洲孳生的恶魔进行战斗以拯救世界。推荐给所有热爱幻想的年龄。@clarawubooks

Tracy Guan(tangerineandjadepress.com)-赞扬和提升多元化叙事的儿童绘本(学前班-四年级)@tangerineandjadepress

