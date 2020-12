Lucid Motors kończy budowę pierwszej w Ameryce Północnej fabryki pojazdów elektrycznych zaprojektowanej od postaw; uruchomienie fabryki Lucid Air zaplanowano na wiosnę 2021 r.

„Kamień węgielny na 590-akrowej działce przeznaczonej pod budowę zakładu Lucid AMP-1 w Casa Grande w stanie Arizona położyliśmy 2 grudnia 2019 r., a budowę pierwszego w Ameryce Północnej zakładu produkującego pojazdy elektryczne zaprojektowane specjalnie w tym celu ukończyliśmy w mniej niż rok - powiedział Peter Rawlinson, prezes zarządu i dyrektor ds. technicznych Lucid Motors. - Zaangażowanie i sprawność działania zespołu budzą nasz ogromny podziw - dzięki nim już dziś możemy oddać do eksploatacji urządzenia kompatybilne z systemem produkcji Lucid, aby za kilka miesięcy przystąpić do wytwarzania pojazdów elektrycznych Lucid Air nowej generacji".

W ramach uruchomienia zakładu będącego również sprawdzianem dla innowacyjnych procesów produkcji i najnowocześniejszego sprzętu Lucid, spółka zdołała już stworzyć pełny prototyp beta floty testowej i obecnie przymierza się do budowy ostatecznej wersji serii flagowych pojazdów Lucid Air. System produkcji stosowany przez firmę Lucid obejmuje technologicznie zaawansowane procesy, jak na przykład inspirowane technologią lotniczą jednoczęściowe nitowane i sklejane nadwozia umożliwiające zrezygnowanie z wykonywania spawów, które zapewnią pojazdom Lucid Air najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne. Pojazdy produkowane na zamówienie zaczną opuszczać linię produkcyjną w Arizonie wiosną 2021 roku. Początkowo wydajność produkcyjna będzie wynosiła do 30000 pojazdów rocznie, które sprzedawane będą na rynkach globalnych, w pierwszej kolejności w Ameryce Północnej. W pierwszej fazie produkcji powstaną pojazdy z linii Lucid Air Dream Editions, a następnie Grand Touring i Touring. Na początku 2022 r. zakład opuszczą pojazdy linii Lucid Air Pure, dostępne za cenę od 69900 USD [1].

Stan Arizona wybrano na lokalizację zakładu z kilku powodów - pod uwagę wzięto infrastrukturę, możliwości rekrutacji pracowników, położenie geograficzne oraz stworzony wcześniej łańcuch dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego Ponadto lokalizacja ta oferowała dużą powierzchnię umożliwiającą realizację planowanej rozbudowy - główne części zakładu zostały zaprojektowane w tym celu. Wśród wyposażenia zakładu znajdzie się najnowocześniejsza wodna kabina lakiernicza wyposażona w wyspecjalizowaną infrastrukturę i zajmująca odpowiednią powierzchnię, przystosowana do rozbudowy w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich etapów produkcji prowadzonej w zakładzie. Przewiduje się, że wszystkie cztery etapy budowy zakładu zakończone zostaną do roku 2028, a powierzchnia zakładu zwiększy się z obecnych niemal 93000 m2 do prawie 474000 m2. W ostatecznym kształcie wydajność produkcyjna zakładu AMP-1 wyniesie do 400000 pojazdów rocznie.

„Budując ten zakład, kierowaliśmy się kilkoma istotnymi założeniami filozofii produkcji, w tym zasadą >Future Ready (Gotowi na przyszłość)< i >On Time (Na czas)<. Dzięki temu udało nam się efektywnie zarządzać naszą inwestycją i od podstaw zbudować zupełnie nowy zakład - powiedział Peter Hochholdinger, wiceprezes ds. produkcji Lucid Motors. - W miarę poszerzania naszej oferty wykażemy, że sposób zaplanowania zakładu umożliwi nam sprostanie rosnącemu wśród klientów zapotrzebowaniu na nasze zaawansowane pojazdy elektryczne".

O Lucid Motors

Misją Lucid jest inspirowanie do korzystania ze zrównoważonych środków transportu poprzez tworzenie najbardziej zachwycających pojazdów elektrycznych, ukierunkowanych na wyjątkowe wrażenia doznawane przez użytkownika. Pierwszy samochód zaprojektowany przez firmę Lucid Air jest najnowocześniejszym luksusowym sedanem inspirowanym stylem kalifornijskim, w którym zastosowano technologię sprawdzoną w warunkach rajdowych. Z luksusowym wnętrzem i linią nadwozia charakterystyczną dla aut o średnich rozmiarach, określone modele Air charakteryzują się szacunkowym zasięgiem ponad 800 km i osiągają prędkość od 0 do 60 km/h w czasie poniżej 2,5 s.

KONTAKT:

Andrew Hussey

David Buchko

e-mail: [email protected]

[1] Z uwzględnieniem federalnej ulgi podatkowej USA w kwocie 7500 USD

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1345439/Lucid_Motors_Casa_Grande.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1345440/Lucid_Motors_interior.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1345438/Lucid_Motors_before_and_after.jpg

Related Links

http://www.lucidmotors.com



SOURCE Lucid Motors