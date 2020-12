Lucid Motors termine la construction de la toute nouvelle et première usine de véhicules électriques en Amérique du Nord; le processus de mise en service est en cours et la production du Lucid Air devrait commencer au printemps 2021

« Le 2 décembre 2019, nous avons commencé les travaux de construction de la Lucid AMP-1 sur un site d'environ 239 hectares à Casa Grande, en Arizona. Un peu moins d'un an plus tard, la construction de la première usine destinée aux véhicules électriques en Amérique du Nord s'est achevée, a déclaré Peter Rawlinson, président-directeur général et directeur de la technologie à Lucid Motors. Les efforts déployés et la mobilité démontrée par cette équipe sont vraiment stupéfiants. Nous avons déjà mis en service de l'équipement compatible avec le système de fabrication Lucid pour commencer la production du véhicule électrique de prochaine génération, le Lucid Air, dans quelques mois à peine. »

Dans le cadre de la mise en service de l'usine, qui consiste à tester les procédés de production novateurs et l'équipement de pointe de Lucid, la société a déjà créé une flotte complète de prototypes bêta et amorce maintenant le virage vers la construction d'une dernière série de versions représentatives de la production du Lucid Air. Le système de fabrication de Lucid comprend des procédés avancés comme une structure monocoque rivetée et collée inspirée par les aéronefs qui remplace les soudures par points, ce qui confère au Lucid Air une efficacité structurale à la fine pointe de la technologie. Les voitures de production commandées par les clients commenceront à sortir des chaînes de production de l'Arizona au printemps 2021, avec une capacité initiale de 30 000 unités par année pour approvisionner les marchés mondiaux, à commencer par l'Amérique du Nord. Les premières voitures à être produites seront les Lucid Air Dream Editions, suivies rapidement des modèles Grand Touring et Touring. Le Lucid Air Pure se joindra à la gamme au début de 2022, et sera proposé à partir de 69 900 $[1].

Un certain nombre de raisons ont motivé le choix du site de l'Arizona, notamment l'infrastructure, le talent, l'emplacement géographique et la chaîne d'approvisionnement automobile préexistante. De plus, il offre également l'espace nécessaire à une grande empreinte et aux expansions prévues. Des zones clés de l'usine ont été conçues intentionnellement en tenant compte de cet objectif. Le site comprend un atelier de peinture à base d'eau à la fine pointe de la technologie, conçu pour être à l'épreuve du temps, avec l'empreinte et l'infrastructure spécialisée nécessaires pour faire l'objet d'agrandissements et répondre aux besoins de toutes les phases futures de l'usine en tant que telle. Au total, quatre phases sont prévues jusqu'en 2028, faisant passer la superficie de l'usine d'environ 92 810 mètres carrés à près de 473 805 mètres carrés. La capacité de fabrication finale de l'usine AMP-1 s'élèvera à 400 000 unités par année.

« En construisant cette usine, nous avons adhéré à plusieurs philosophies de fabrication importantes, y compris les principes du "prêt pour l'avenir" et du "en temps et en heure", qui nous ont permis de gérer efficacement notre investissement et de mettre sur pied une toute nouvelle usine à partir de zéro, a déclaré Peter Hochholdinger, vice-président, Fabrication, Lucid Motors. À mesure que nous ajouterons de nouvelles plateformes et de nouveaux véhicules à notre gamme, la planification qui a été pensée pour cette installation nous permettra de toujours être en mesure de répondre à la demande croissante de nos clients pour nos véhicules électriques de pointe. »

Lucid s'est donné pour mission d'inspirer l'adoption du transport durable en créant les véhicules électriques les plus captivants, centrés sur l'expérience humaine. Première gamme de modèles de l'entreprise, Lucid Air s'appuie sur une berline de luxe à la fine pointe de la technologie, à la conception d'inspiration californienne, et reposant sur une technologie éprouvée pour la course automobile. Dotés d'un espace intérieur luxueux et d'une empreinte extérieure de taille moyenne, certains modèles de la gamme Lucid Air ont une autonomie prévue de plus de 800 km et passent de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes.

