Mike Morhaime łączy siły z weteranami branży gier, aby wspólnie stworzyć Dreamhaven™

Zespół Dreamhaven połączyła wspólna wizja wspierania twórców, wcielania w życie ich pomysłów oraz zapewniania wyjątkowych doświadczeń, które będą przyczyniać się do budowania głębszych więzi pomiędzy graczami.

W skład kadry kierującej Moonshot wchodzą Jason Chayes, Dustin Browder i Ben Thompson. Jason Chayes pełnił wcześniej funkcję producenta wykonawczego w Blizzard Entertainment, gdzie kierował zespołem Hearthstone, a także dyrektora wyższego szczebla w Electronic Arts. Wcześniej kierował zespołami artystycznymi działu gier w spółce Walt Disney. Dustin Browder w ciągu trwającej już dwadzieścia pięć lat kariery pełnił funkcję dyrektora ds. gier dla „StarCraft II", „Heroes of the Storm", „Command and Conquer" i „Władca Pierścieni". Ben Thompson pełnił z kolei funkcję dyrektora kreatywnego w zespole Hearthstone i dyrektora artystycznego dla gry karcianej „World of Warcraft". Pracował on również przy tworzeniu gry „Dungeons & Dragons" i „Magic: The Gathering". W zespole Moonshot znaleźli się także inni doświadczeni twórcy, którzy współpracowali przy dystrybucji niektórych spośród najpopularniejszych gier.

„Zespół Dreamhaven tworzą wspaniali ludzie - osoby, które podzielają nasze wartości. Jesteśmy ogromnie podekscytowani, że możemy wspólnie rozpocząć kolejną przygodę - powiedział Jason Chayes, kierownik studia Moonshot. - Chociaż dopiero ruszyliśmy, kiedy myślimy o Moonshot, wyobrażamy sobie studio, które cechuje ciekawość i odwaga. Chcemy śmiało realizować nasze podejście i sądzimy, że najlepszym sposobem jest stworzenie kultury opartej na zaufaniu. Jest to żelazna zasada, na której pragniemy oprzeć naszą współpracę oraz relacje z graczami na nieco dalszym etapie działalności".

W skład kadry kierującej Secret Door wchodzą Chris Sigaty, Alan Dabiri i Eric Dodds, którzy współpracowali przy tworzeniu wielu nowatorskich gier. Chris Sigaty pełnił funkcję producenta wykonawczego w zespołach „Hearthstone", „StarCraft II" i „Heroes of the Storm", a także wiodącego producenta oryginalnej wersji „Warcraft III". Eric Dodds był dyrektorem ds. oryginalnych wersji gier w „Hearthstone" oraz doświadczonym projektantem gier dla „World of Warcraft" i „StarCraft". Alan Dabiri pełnił zarówno funkcję dyrektora technicznego, jak i dyrektora ds. gier, pracując przy tworzeniu „Warcraft III", „StarCraft II" i „Heroes of the Storm". Oprócz nich w zespole Secret Door znaleźli się inni utalentowani twórcy z rozległym doświadczeniem w branży, którzy wspólnie będą kształtować nowe doznania w świecie gier.

„Rozległe doświadczenie w tworzeniu i wydawaniu gier, w połączeniu z atmosferą koleżeńskich relacji między naszymi studiami, sprawia, że Dreamhaven już teraz stanowi wyjątkowe środowisko kreatywnej współpracy - zauważył Chris Sigaty, kierownik studia Secret Door. - Naszą pasją w Secret Door jest pozytywne łączenie graczy i zapewnienie twórcom zrównoważonej przestrzeni do działania. Dreamhaven zapewnia wszystko, czego potrzeba, aby wypłynąć na nieznane wody. Czekamy na innych, którzy chcieliby wyruszyć z nami w tę podróż!".

Dowiedz się więcej na: www.dreamhaven.com albo odwiedź profile Dreamhaven na LinkedIn: /Dreamhaven i Twitterze: @DreamhavenEnt .

Dreamhaven

Dreamhaven pragnie łączyć ludzi poprzez zapewnianie im niezapomnianych, pozytywnych doznań podczas gier oraz wspierać twórców w procesie tworzenia gier, którymi z dumą będą dzielić się ze światem. Spółka z siedzibą w Irvine, Kalifornia, powołała do życia studia Moonshot Games i Secret Door. Więcej informacji na stronie: www.dreamhaven.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1277796/Dreamhaven_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1277797/Moonshot_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1277795/Secret_Door_Logo.jpg

