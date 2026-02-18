Mammotome запускает первую магнитно-резонансную вакуумную систему для биопсии молочной железы в кабинете МРТ
Feb 18, 2026, 09:40 ET
ГАМБУРГ, Германия, 18 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Mammotome, входящая в компанию Danaher, анонсирует магнитно-резонансную двойную вакуумную систему для биопсии молочной железы Mammotome Prima™, впервые в отрасли предназначенную для размещения непосредственно в кабинете с МРТ-сканером возле пациента во время выполнения процедуры биопсии молочной железы. Эта революционная инновация улучшает координацию действий клиницистов и коммуникацию и позволяет сосредоточиться на лечении пациента за счет размещения вакуумного устройства для биопсии молочной железы непосредственно в кабинете.
Магнитно-резонансная система Mammotome Prima™ упрощает рабочий процесс благодаря интуитивно понятному дизайну для использования в кабинете МРТ1. Благодаря более сильному вакууму3 и игле диаметром 8G врачам удается получать более крупные образцы ткани2. Это стало возможным в результате уменьшения на 75 % длины трубок по сравнению с другими системами4. За счет того что трубок меньше, установка и уборка занимает меньше времени и биологически опасных отходов также меньше. Дополнительными преимуществами являются, в том числе, удобный размер диафрагмы и регулировка силы вакуума на сенсорном экране.
В конечном счете, совокупность этих преимуществ позволяет клиницистам сосредоточиться на выполнении процедуры безопасно, точно и с сопереживанием, что обеспечивает лучшее восприятие процедуры пациентами. «Каждая наша инновация, которую мы выпускаем на рынок, является результатом нашего стремления к улучшению заботы о груди, — сказал Скотт Тремл (Scott Treml), вице-президент и генеральный директор Mammotome. — Первое подобное решение для кабинета МРТ, магнитно-резонансная система Mammotome Prima™, позволяет клиницистам действовать эффективнее и увереннее, что в конечном итоге повышает качество обслуживания пациентов».
Магнитно-резонансная система Mammotome Prima™ получила маркировку CE и начинает использоваться в некоторых европейских странах. Система будет впервые представлена на конгрессе Европейского общества радиологии (ECR) в марте. В 2026 года Mammotome будет распространять систему на ряде рынков мира. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте компании Mammotome.
1. По сравнению с системой Hologic ATEC® по результатам опроса 16/16 (100 %) техников МРТ, в настоящее время использующих систему Hologic ATEC®, после пользования системой Mammotome Prima™.
2. На примере лабораторных данных по 120 образцам тканей свиней, полученных с помощью каждой группы устройств, зонд магнитно-резонансной системы Mammotome Prima™ диаметром 8G по сравнению с зондом системы Hologic ATEC® диаметром 9G позволял получать образцы, масса которых была в среднем на 78,6 % больше.
3. Измерение производилось в апертуре, и результат сравнивался с характеристиками системы для биопсии молочной железы Hologic ATEC® на стенде.
4. По сравнению со стандартными трубками магнитно-резонансного зонда системы Hologic ATEC® и магнитно-резонансного зонда системы BD Encor Enspire™ с удлиненными трубками.
О компании Mammotome
Знание сотрудниками Mammotome вопросов, связанных с заботой о груди, и сопереживание в связи с этим делают нас незаменимым партнером для врачей, клиницистов и пациентов. Наше стремление к инновациям соперничает только с нашим сопереживанием с людьми, которых мы обслуживаем, от клиницистов и хирургов, которые требуют неизменно точных решений, до пациентов и их семей, желающих душевного спокойствия. Мы гордимся нашим широким ассортиментом изделий, которые обеспечивают лучшие результаты заботы о груди, и предоставляем врачам и пациентам просветительские материалы, которые служат для них руководством. С 2014 года компания Mammotome со штаб-квартирой в Цинциннати, штат Огайо, является частью компании Danaher Corporation. Продукция бренда Mammotome продается более чем в 45 странах мира.
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2905253/Mammotome_Logo.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2905254/Mammotome_Prima_MR.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2905255/Mammotome_Prima_MR_System_with_no_tray__accessories_docked_angled_left.jpg
