Mammotome запускает первую магнитно-резонансную вакуумную систему для биопсии молочной железы в кабинете МРТ

Магнитно-резонансная система Mammotome Prima™ упрощает рабочий процесс благодаря интуитивно понятному дизайну для использования в кабинете МРТ1. Благодаря более сильному вакууму3 и игле диаметром 8G врачам удается получать более крупные образцы ткани2. Это стало возможным в результате уменьшения на 75 % длины трубок по сравнению с другими системами4. За счет того что трубок меньше, установка и уборка занимает меньше времени и биологически опасных отходов также меньше. Дополнительными преимуществами являются, в том числе, удобный размер диафрагмы и регулировка силы вакуума на сенсорном экране.

В конечном счете, совокупность этих преимуществ позволяет клиницистам сосредоточиться на выполнении процедуры безопасно, точно и с сопереживанием, что обеспечивает лучшее восприятие процедуры пациентами. «Каждая наша инновация, которую мы выпускаем на рынок, является результатом нашего стремления к улучшению заботы о груди, — сказал Скотт Тремл (Scott Treml), вице-президент и генеральный директор Mammotome. — Первое подобное решение для кабинета МРТ, магнитно-резонансная система Mammotome Prima™, позволяет клиницистам действовать эффективнее и увереннее, что в конечном итоге повышает качество обслуживания пациентов».

Магнитно-резонансная система Mammotome Prima™ получила маркировку CE и начинает использоваться в некоторых европейских странах. Система будет впервые представлена на конгрессе Европейского общества радиологии (ECR) в марте. В 2026 года Mammotome будет распространять систему на ряде рынков мира. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте компании Mammotome.

1. По сравнению с системой Hologic ATEC® по результатам опроса 16/16 (100 %) техников МРТ, в настоящее время использующих систему Hologic ATEC®, после пользования системой Mammotome Prima™. 2. На примере лабораторных данных по 120 образцам тканей свиней, полученных с помощью каждой группы устройств, зонд магнитно-резонансной системы Mammotome Prima™ диаметром 8G по сравнению с зондом системы Hologic ATEC® диаметром 9G позволял получать образцы, масса которых была в среднем на 78,6 % больше. 3. Измерение производилось в апертуре, и результат сравнивался с характеристиками системы для биопсии молочной железы Hologic ATEC® на стенде. 4. По сравнению со стандартными трубками магнитно-резонансного зонда системы Hologic ATEC® и магнитно-резонансного зонда системы BD Encor Enspire™ с удлиненными трубками.

О компании Mammotome

Знание сотрудниками Mammotome вопросов, связанных с заботой о груди, и сопереживание в связи с этим делают нас незаменимым партнером для врачей, клиницистов и пациентов. Наше стремление к инновациям соперничает только с нашим сопереживанием с людьми, которых мы обслуживаем, от клиницистов и хирургов, которые требуют неизменно точных решений, до пациентов и их семей, желающих душевного спокойствия. Мы гордимся нашим широким ассортиментом изделий, которые обеспечивают лучшие результаты заботы о груди, и предоставляем врачам и пациентам просветительские материалы, которые служат для них руководством. С 2014 года компания Mammotome со штаб-квартирой в Цинциннати, штат Огайо, является частью компании Danaher Corporation. Продукция бренда Mammotome продается более чем в 45 странах мира.

