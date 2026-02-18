Mammotome wprowadza na rynek pierwszy system do biopsji piersi wspomaganej próżniowo pod kontrolą MRI przeznaczony do pracowni rezonansu

System Mammotome Prima™ MR upraszcza przebieg pracy dzięki intuicyjnej konstrukcji przystosowanej do pracowni rezonansu¹. Personel medyczny zyskuje możliwość pobierania większych próbek tkankowych² dzięki silniejszemu podciśnieniu³ oraz zastosowaniu igły o średnicy 8G. Jest to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu o 75% mniejszej liczby przewodów w porównaniu z innymi systemami⁴. Mniej przewodów oznacza także szybsze przygotowanie i sprzątanie po zabiegu oraz ograniczenie ilości odpadów biologicznie niebezpiecznych. Dodatkowe zalety obejmują wygodną regulację wielkości otworu biopsyjnego oraz siły podciśnienia za pomocą interfejsu dotykowego.

Korzyści te pozwalają personelowi medycznemu skoncentrować się na zapewnianiu bezpiecznej, precyzyjnej i empatycznej opieki, co przekłada się na większy komfort pacjentek.

„Nasze zaangażowanie w rozwój leczenia chorób piersi napędza każdą innowację, którą wprowadzamy na rynek" - powiedział Scott Treml, wiceprezes i dyrektor generalny Mammotome. „System Mammotome Prima™ MR, jako pierwsze tego typu rozwiązanie do pracowni rezonansu, zapewnia personelowi medycznemu większą efektywność i pewność działania, co w efekcie zwiększa komfort pacjentek".

System Mammotome Prima™ MR uzyskał oznakowanie CE, a pierwsze zabiegi są już realizowane w wybranych krajach europejskich. Oficjalna premiera systemu odbędzie się podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ECR) w marcu. W ciągu 2026 roku Mammotome planuje rozszerzać dostępność rozwiązania na wybrane rynki globalne. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Mammotome.

W porównaniu z systemem Hologic ATEC® na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 16/16 (100%) techników MRI aktualnie korzystających z systemu Hologic ATEC®, po użyciu systemu Mammotome Prima™. Sonda Mammotome Prima™ MR 8G w porównaniu z Hologic ATEC® 9G zapewniła średnio o 78,6% większą masę próbki na podstawie badań laboratoryjnych na tkance wieprzowej (120 próbek tkanki w każdej grupie urządzeń). Pomiar otworu biopsyjnego w porównaniu z systemem do biopsji piersi Hologic ATEC®, na podstawie badań na stanowisku roboczym. W porównaniu ze standardowym przewodem sondy MR Hologic ATEC® oraz sondą MR BD Encor Enspire™ z przedłużeniem przewodu.

Mammotome

W Mammotome nasza wiedza specjalistyczna i empatia w zakresie leczenia chorób piersi czynią nas niezastąpionym partnerem dla lekarzy, personelu medycznego i pacjentek. Nasze dążenie do innowacji dorównuje trosce o osoby, którym służymy – od personelu medycznego i chirurgów oczekujących niezmiennie precyzyjnych rozwiązań, po pacjentki i ich rodziny poszukujące spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Oferujemy kompleksowe portfolio produktów poprawiających wyniki leczenia w chorobach piersi oraz zasoby edukacyjne wspierające lekarzy i pacjentki na każdym etapie tej drogi. Siedziba główna Mammotome znajduje się w Cincinnati w stanie Ohio, a od 2014 roku firma jest częścią Danaher Corporation. Produkty marki Mammotome są sprzedawane w ponad 45 krajach na całym świecie.

