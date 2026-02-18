Mammotome führt das erste MR-Vakuum-unterstützte Brustbiopsiesystem für den Innenraum ein

News provided by

MAMMOTOME

Feb 18, 2026, 02:00 ET

HAMBURG, Deutschland, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Mammotome, ein Unternehmen von Danaher, kündigt das Mammotome Prima™ MR Dual Vacuum-Assisted Breast Biopsy System an, das branchenweit erste System, das für die Positionierung im MRT-Scannerraum an der Seite der Patientin während einer Brustbiopsie konzipiert ist. Diese bahnbrechende Innovation verbessert die Koordination der Ärzte, verbessert die Kommunikation und stellt die Patientenversorgung in den Mittelpunkt, da das Gerät für die vakuumunterstützte Brustbiopsie direkt in den Raum gebracht wird.

The Mammotome Prima™ MR system logo
The Mammotome Prima™ MR system logo
The Mammotome Prima™ MR system
The Mammotome Prima™ MR system
The Mammotome Prima™ MR system logo The Mammotome Prima™ MR system

Das Mammotome Prima™ MR-System rationalisiert die Arbeitsabläufe durch ein intuitives Design im Raum1. Kliniker profitieren von größeren Gewebeproben2 , die durch ein stärkeres Vakuum3 und eine 8-Gauge-Nadel ermöglicht werden. Ermöglicht wird dies durch 75% weniger Schläuche im Vergleich zu anderen Systemen4. Weniger Schläuche bedeuten auch eine schnellere Einrichtung und Reinigung und weniger Bioabfall. Weitere Highlights sind die bequeme Einstellung von Blendengröße und Vakuumstärke über eine Touchscreen-Oberfläche.

Letztlich sorgen diese kombinierten Vorteile dafür, dass sich Kliniker auf eine sichere, genaue und einfühlsame Behandlung konzentrieren können, was wiederum zu einer besseren Erfahrung für die Patientinnen führt. „Jede Innovation, die wir auf den Markt bringen, wird von unserem Engagement für die Verbesserung der Brustbehandlung angetrieben", so Scott Treml, Vice President und General Manager von Mammotome. „Das Mammotome Prima™ MR-System ist die erste In-Room-Lösung ihrer Art, die den Ärzten mehr Effizienz und Sicherheit bietet und damit letztlich die Patientenerfahrung verbessert."

Das Mammotome Prima™ MR-System hat die CE-Kennzeichnung erhalten, und die ersten Fälle werden in ausgewählten europäischen Ländern durchgeführt. Das System wird erstmals auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Radiologie (ECR) im März vorgestellt. Mammotome wird den Zugang in ausgewählten globalen Märkten bis 2026 erweitern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Mammotome unter.

1. Verglichen mit dem Hologic ATEC® System, basierend auf einer Umfrage unter 16/16 (100%) MRT-Technologen, die derzeit das Hologic ATEC® System verwenden, nachdem sie das Mammotome Prima™ System verwendet haben.

2. Die Mammotome Prima™ MR 8G-Sonde ergab im Vergleich zur Hologic ATEC® 9G ein um 78,6 % höheres durchschnittliches Probengewicht, basierend auf Schweine-Labordaten von 120 Gewebeproben für jede Gerätegruppe.

3. Gemessen an der Apertur, verglichen mit dem Hologic ATEC® Brustbiopsiesystem auf der Basis von Benchtop-Tests.

4. Verglichen mit dem Hologic ATEC® Standard-MR-Sondenschlauch und der BD Encor Enspire™ MR-Sonde mit Schlauchverlängerung.

Über Mammotome

Mammotome ist mit seinem Fachwissen und seinem Mitgefühl für die Brustdiagnostik ein unverzichtbarer Partner für Ärzte, Kliniker und Patienten. Unser Streben nach Innovation wird nur noch von unserem Mitgefühl für die Menschen übertroffen, denen wir dienen – von den Klinikern und Chirurgen, die stets präzise Lösungen verlangen, bis hin zu den Patienten und Familien, die Gewissheit suchen. Wir verfügen über ein umfassendes Angebot an Produkten, die zu besseren Ergebnissen bei der Brustbehandlung führen und Ärzten und Patientinnen Aufklärungsmaterial zur Verfügung stellen, das sie auf ihrem Weg begleitet. Mammotome hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, OH, und ist seit 2014 Teil der Danaher Corporation. Die Produkte der Marke Mammotome werden in über 45 Ländern der Welt verkauft.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2905253/Mammotome_Logo.jpg 
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2905254/Mammotome_Prima_MR.jpg 
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2905255/Mammotome_Prima_MR_System_with_no_tray__accessories_docked_angled_left.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Mammotome uvádza prvý systém na vákuovú biopsiu prsníka určený priamo pre miestnosti s MR

Mammotome uvádza prvý systém na vákuovú biopsiu prsníka určený priamo pre miestnosti s MR

HAMBURG, Nemecko, 18. február 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Mammotome, člen korporácie Danaher, predstavuje Mammotome Prima™ MR Dual Vacuum-Assisted ...
Mammotome uvádí na trh první systém pro vakuovou biopsii prsu s podporou magnetické rezonance na operačním sále

Mammotome uvádí na trh první systém pro vakuovou biopsii prsu s podporou magnetické rezonance na operačním sále

Společnost Mammotome, ze skupiny Danaher, představuje duální vakuový systém magnetické rezonance pro biopsii prsu Mammotome Prima™, první v oboru...
More Releases From This Source

Explore

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Medical Equipment

Medical Equipment

Clinical Trials & Medical Discoveries

Clinical Trials & Medical Discoveries

News Releases in Similar Topics