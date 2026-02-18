Mammotome lance le premier système de biopsie mammaire assistée par RM dans une pièce

Le système MR Mammotome Prima™ rationalise le flux de travail grâce à une conception intuitive dans la salle1. Les cliniciens bénéficient d'échantillons de tissus plus importants2 grâce à un vide plus fort3 et à une aiguille de calibre 8. Cela est possible grâce à une réduction de 75 % du nombre de tubes par rapport à d'autres systèmes4. La réduction du nombre de tubes permet également une installation et un nettoyage plus rapides, ainsi qu'une réduction des déchets biologiques. Parmi les autres points forts, citons les réglages pratiques de la taille de l'ouverture et de l'intensité du vide sur une interface tactile.

En fin de compte, ces avantages combinés permettent aux cliniciens de se concentrer sur la prestation de soins sûrs, précis et compatissants, ce qui se traduit par une meilleure expérience pour les patientes. « Notre engagement à faire progresser les soins du sein motive chaque innovation que nous mettons sur le marché, »a déclaré Scott Treml, vice-président et directeur général de Mammotome. « En tant que première solution en salle, le système Mammotome Prima™ MR permet aux cliniciens de gagner en efficacité et en confiance, ce qui améliore en fin de compte l'expérience des patientes. »

Le système Mammotome Prima™ MR a obtenu le marquage CE et les premiers cas sont en cours dans certains pays européens. Le système sera présenté pour la première fois au congrès de la Société européenne de radiologie (ECR) en mars. Mammotome élargira l'accès à certains marchés mondiaux tout au long de l'année 2026. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de Mammotome .

1. Comparé au système Hologic ATEC® , d'après une enquête menée auprès de 16/16 (100 %) technologues en IRM utilisant actuellement le système Hologic ATEC®, après avoir utilisé le système Mammotome Prima™. 2. La sonde Mammotome Prima™ MR 8G comparée à la sonde Hologic ATEC® 9G a permis d'obtenir un poids moyen d'échantillon 78,6 % plus élevé d'après les données du laboratoire porcin à partir de 120 échantillons de tissus pour chaque groupe de dispositifs. 3. Mesuré à l'ouverture, comparé au système de biopsie mammaire Hologic ATEC® sur la base d'essais au banc. 4. Par rapport à la tubulure de la sonde MR standard Hologic ATEC® et à la sonde MR BD Encor Enspire™ avec extension de tubulure.

À propos de Mammotome

Chez Mammotome, notre expertise et notre compassion pour les soins du sein font de nous le partenaire indispensable des médecins, des cliniciens et des patients. Notre volonté d'innovation n'a d'égale que notre compassion pour les personnes que nous servons, qu'il s'agisse des cliniciens et des chirurgiens qui exigent des solutions toujours précises ou des patients et des familles qui recherchent la tranquillité d'esprit. Nous disposons d'une gamme complète de produits qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats en matière de soins du sein et de fournir aux médecins et aux patients des ressources éducatives qui les guident dans leur démarche. Basée à Cincinnati, OH, Mammotome fait partie de Danaher Corporation depuis 2014. La marque Mammotome est vendue dans plus de 45 pays à travers le monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2905253/Mammotome_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2905254/Mammotome_Prima_MR.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2905255/Mammotome_Prima_MR_System_with_no_tray__accessories_docked_angled_left.jpg