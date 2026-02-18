Mammotome uvádza prvý systém na vákuovú biopsiu prsníka určený priamo pre miestnosti s MR

News provided by

MAMMOTOME

Feb 18, 2026, 07:52 ET

HAMBURG, Nemecko, 18. február 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Mammotome, člen korporácie Danaher, predstavuje Mammotome Prima™ MR Dual Vacuum-Assisted Breast Biopsy System. Ide o prvý systém v odvetví navrhnutý tak, aby bol počas zákroku umiestnený priamo v miestnosti s magnetickou rezonanciou (MR), bezprostredne pri pacientke. Táto prelomová inovácia zlepšuje koordináciu klinického tímu, uľahčuje komunikáciu a umožňuje plne sa sústrediť na starostlivosť o pacientku tým, že bioptický prístroj prináša priamo do vyšetrovacej miestnosti.

The Mammotome Prima™ MR system logo
The Mammotome Prima™ MR system logo
The Mammotome Prima™ MR system
The Mammotome Prima™ MR system
The Mammotome Prima™ MR system logo The Mammotome Prima™ MR system

Systém Mammotome Prima™ MR zjednodušuje pracovné postupy vďaka svojmu intuitívnemu dizajnu priamo v miestnosti1. Lekári profitujú z väčších vzoriek tkaniva2 , ktoré umožňuje silnejší podtlak3 a ihla s hrúbkou 8. Tieto parametre sa podarilo dosiahnuť vďaka redukcii hadicového vedenia o 75 % v porovnaní s inými systémami4. Menšie množstvo hadičiek zároveň znamená rýchlejšiu prípravu, jednoduchšie čistenie a menej biologicky nebezpečného odpadu. Medzi ďalšie prednosti patrí pohodlné nastavenie veľkosti odberového otvoru a sily podtlaku cez dotykové rozhranie.

Všetky tieto výhody spoločne zabezpečujú, že sa lekári môžu sústrediť na poskytovanie bezpečnej, presnej a ľudskej starostlivosti, čo sa v konečnom dôsledku premieta do lepšej skúsenosti pre pacientky. „Náš záväzok posúvať úroveň starostlivosti o prsníky je motorom každej inovácie, ktorú prinášame na trh," uviedol Scott Treml, viceprezident a generálny riaditeľ spoločnosti Mammotome. „Systém Mammotome Prima™ MR ako prvé riešenie svojho druhu umiestnené priamo v miestnosti dodáva lekárom vyššiu efektivitu a istotu, čím výrazne zlepšuje komfort a priebeh zákroku pre pacientky."

Systém Mammotome Prima™ MR už získal označenie CE a vo vybraných európskych krajinách sa s ním vykonávajú prvé zákroky. Oficiálnu premiéru absolvuje v marci na kongrese Európskej rádiologickej spoločnosti (ECR). Spoločnosť Mammotome plánuje v priebehu roka 2026 rozšíriť dostupnosť systému na ďalšie vybrané svetové trhy. Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Mammotome.

1. V porovnaní so systémom Hologic ATEC® na základe prieskumu medzi 16 zo 16 (100 %) rádiologických technikov pracujúcich s MR, ktorí momentálne používajú systém Hologic ATEC®, po vyskúšaní systému Mammotome Prima™.

2. Sonda Mammotome Prima™ MR 8G v porovnaní so sondou Hologic ATEC® 9G priniesla o 78,6 % vyššiu priemernú hmotnosť vzorky na základe laboratórnych údajov získaných zo 120 vzoriek tkaniva z ošípaných pre každú skupinu zariadení.

3. Merané pri otvore sondy v porovnaní so systémom na biopsiu prsníka Hologic ATEC® na základe laboratórneho testovania.

4. V porovnaní so štandardným hadicovým vedením sondy Hologic ATEC® a sondou BD Encor Enspire™ MR s predlžovacím vedením.

O spoločnosti Mammotome

V spoločnosti Mammotome sme vďaka odbornosti a ľudskému prístupu k starostlivosti o prsníky nenahraditeľným partnerom pre lekárov, zdravotníkov a pacientky. Naša snaha o inovácie je na rovnako vysokej úrovni ako náš súcit s ľuďmi, pre ktorých pracujeme – od lekárov a chirurgov, ktorí vyžadujú trvalo presné riešenia až po pacientky a ich rodiny, ktoré hľadajú pokoj v duši. Môžeme sa pochváliť komplexným radom produktov, ktoré prinášajú lepšie výsledky v starostlivosti o prsníky, a poskytujeme lekárom i pacientkam vzdelávacie zdroje, ktoré ich sprevádzajú celým procesom. Spoločnosť Mammotome so sídlom v Cincinnati (Ohio, USA) je od roku 2014 súčasťou Danaher Corporation. Produkty značky Mammotome sa predávajú vo viac ako 45 krajinách sveta.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2905253/Mammotome_Logo.jpg 
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2905254/Mammotome_Prima_MR.jpg 
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2905255/Mammotome_Prima_MR_System_with_no_tray__accessories_docked_angled_left.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Mammotome uvádí na trh první systém pro vakuovou biopsii prsu s podporou magnetické rezonance na operačním sále

Mammotome uvádí na trh první systém pro vakuovou biopsii prsu s podporou magnetické rezonance na operačním sále

Společnost Mammotome, ze skupiny Danaher, představuje duální vakuový systém magnetické rezonance pro biopsii prsu Mammotome Prima™, první v oboru...
Mammotome wprowadza na rynek pierwszy system do biopsji piersi wspomaganej próżniowo pod kontrolą MRI przeznaczony do pracowni rezonansu

Mammotome wprowadza na rynek pierwszy system do biopsji piersi wspomaganej próżniowo pod kontrolą MRI przeznaczony do pracowni rezonansu

HAMBURG (Niemcy), 18 lutego 2026 r. /PRNewswire/ – Mammotome, spółka należąca do Danaher, ogłasza wprowadzenie systemu do biopsji piersi z...
More Releases From This Source

Explore

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Medical Equipment

Medical Equipment

Clinical Trials & Medical Discoveries

Clinical Trials & Medical Discoveries

News Releases in Similar Topics