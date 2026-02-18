Mammotome uvádza prvý systém na vákuovú biopsiu prsníka určený priamo pre miestnosti s MR
Feb 18, 2026, 07:52 ET
HAMBURG, Nemecko, 18. február 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Mammotome, člen korporácie Danaher, predstavuje Mammotome Prima™ MR Dual Vacuum-Assisted Breast Biopsy System. Ide o prvý systém v odvetví navrhnutý tak, aby bol počas zákroku umiestnený priamo v miestnosti s magnetickou rezonanciou (MR), bezprostredne pri pacientke. Táto prelomová inovácia zlepšuje koordináciu klinického tímu, uľahčuje komunikáciu a umožňuje plne sa sústrediť na starostlivosť o pacientku tým, že bioptický prístroj prináša priamo do vyšetrovacej miestnosti.
Systém Mammotome Prima™ MR zjednodušuje pracovné postupy vďaka svojmu intuitívnemu dizajnu priamo v miestnosti1. Lekári profitujú z väčších vzoriek tkaniva2 , ktoré umožňuje silnejší podtlak3 a ihla s hrúbkou 8. Tieto parametre sa podarilo dosiahnuť vďaka redukcii hadicového vedenia o 75 % v porovnaní s inými systémami4. Menšie množstvo hadičiek zároveň znamená rýchlejšiu prípravu, jednoduchšie čistenie a menej biologicky nebezpečného odpadu. Medzi ďalšie prednosti patrí pohodlné nastavenie veľkosti odberového otvoru a sily podtlaku cez dotykové rozhranie.
Všetky tieto výhody spoločne zabezpečujú, že sa lekári môžu sústrediť na poskytovanie bezpečnej, presnej a ľudskej starostlivosti, čo sa v konečnom dôsledku premieta do lepšej skúsenosti pre pacientky. „Náš záväzok posúvať úroveň starostlivosti o prsníky je motorom každej inovácie, ktorú prinášame na trh," uviedol Scott Treml, viceprezident a generálny riaditeľ spoločnosti Mammotome. „Systém Mammotome Prima™ MR ako prvé riešenie svojho druhu umiestnené priamo v miestnosti dodáva lekárom vyššiu efektivitu a istotu, čím výrazne zlepšuje komfort a priebeh zákroku pre pacientky."
Systém Mammotome Prima™ MR už získal označenie CE a vo vybraných európskych krajinách sa s ním vykonávajú prvé zákroky. Oficiálnu premiéru absolvuje v marci na kongrese Európskej rádiologickej spoločnosti (ECR). Spoločnosť Mammotome plánuje v priebehu roka 2026 rozšíriť dostupnosť systému na ďalšie vybrané svetové trhy. Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Mammotome.
1. V porovnaní so systémom Hologic ATEC® na základe prieskumu medzi 16 zo 16 (100 %) rádiologických technikov pracujúcich s MR, ktorí momentálne používajú systém Hologic ATEC®, po vyskúšaní systému Mammotome Prima™.
2. Sonda Mammotome Prima™ MR 8G v porovnaní so sondou Hologic ATEC® 9G priniesla o 78,6 % vyššiu priemernú hmotnosť vzorky na základe laboratórnych údajov získaných zo 120 vzoriek tkaniva z ošípaných pre každú skupinu zariadení.
3. Merané pri otvore sondy v porovnaní so systémom na biopsiu prsníka Hologic ATEC® na základe laboratórneho testovania.
4. V porovnaní so štandardným hadicovým vedením sondy Hologic ATEC® a sondou BD Encor Enspire™ MR s predlžovacím vedením.
O spoločnosti Mammotome
V spoločnosti Mammotome sme vďaka odbornosti a ľudskému prístupu k starostlivosti o prsníky nenahraditeľným partnerom pre lekárov, zdravotníkov a pacientky. Naša snaha o inovácie je na rovnako vysokej úrovni ako náš súcit s ľuďmi, pre ktorých pracujeme – od lekárov a chirurgov, ktorí vyžadujú trvalo presné riešenia až po pacientky a ich rodiny, ktoré hľadajú pokoj v duši. Môžeme sa pochváliť komplexným radom produktov, ktoré prinášajú lepšie výsledky v starostlivosti o prsníky, a poskytujeme lekárom i pacientkam vzdelávacie zdroje, ktoré ich sprevádzajú celým procesom. Spoločnosť Mammotome so sídlom v Cincinnati (Ohio, USA) je od roku 2014 súčasťou Danaher Corporation. Produkty značky Mammotome sa predávajú vo viac ako 45 krajinách sveta.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2905253/Mammotome_Logo.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2905254/Mammotome_Prima_MR.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2905255/Mammotome_Prima_MR_System_with_no_tray__accessories_docked_angled_left.jpg
