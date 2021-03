Maybelline New York presenta a ITZY como sus modelos portavoces mundiales

NUEVA YORK, 30 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, la marca de cosméticos líder en el mundo, presentó con entusiasmo al grupo de K-pop ITZY como las nuevas modelos portavoces mundiales que se unen a la familia Maybelline. En lo que constituye la primera vinculación de un grupo musical a la marca, las integrantes de ITZY —Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong y Yuna— se unen a la diversa lista de talentos de Maybelline, que incluye a la supermodelo Gigi Hadid y a la actriz Storm Reid.

Fundado en 2019 y con el respaldo del sello JYP Entertainment, el grupo ITZY irrumpió en la escena musical rompiendo récords con "Dalla Dalla", el primer disco sencillo del quinteto, que alcanzó el segundo puesto en la lista de YouTube de la revista Billboard y el primer puesto en la lista de canciones de iTunes en doce regiones. Con cuatro álbumes, una exitosa serie de telerealidad, o "reality show", un recorrido de presentaciones en 11 ciudades e innumerables reconocimientos (entre ellos 11 premios de Novato del Año y Mejor Artista Nuevo) en tan solo dos años, ITZY sigue aumentando su popularidad en todo el mundo. Su próximo álbum "Guess Who", cuyo lanzamiento se espera para este 30 de abril, promete consolidar aún más al grupo femenino como una fuerza mundial.

A sus fans no solo les atrae su estilo de gran impacto, sus suaves movimientos de baile y sus melodías contagiosas, sino también los inspiradores mensajes de aliento que animan a las audiencias a ser ellas mismas sin pedir disculpas. El lema de ITZY, "All in us", refleja los valores fundamentales del grupo, que incluyen la autoconfianza y el amor propio incondicional. Estas convicciones se expresan en su música. Cada canción porta un mensaje para el mundo y sus fans, y tiene como objetivo inspirar a las personas a diario. El espíritu y la plataforma positiva de ITZY encajan con los valores de confianza, empoderamiento e inclusión de la marca Maybelline.

"He visto el inspirador auge de ITZY y me atrajo lo dinámicas que son como grupo y como personas", comentó Trisha Ayyagari, presidenta mundial de la marca Maybelline New York. "ITZY promueve el amor propio, la individualidad y la autoexpresión entre sus fans y la comunidad mundial. Su energía es poderosa y me satisface mucho traer estas voces a Maybelline".

Como grupo que irradia confianza, Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong y Yuna consideran la experimentación con el maquillaje como una manera de expresarse de manera única, al mismo tiempo que transmite la personalidad y la fuerza de ITZY.

"Siempre hemos admirado a la marca Maybelline y estamos muy entusiasmadas de poder contribuir con nuestra creatividad, positivismo y energía a la comunidad mundial de la marca", afirmó ITZY. "Es una gran oportunidad para presentar nuevos aspectos de nosotras a nuestros fans y recordarle al mundo que la autoconfianza y la decisión están en el interior de cada persona".

ITZY aparecerá por primera vez en las campañas de Maybelline para sus productos delineador Hypersharp, lápiz labial Ultimatte y base de maquillaje SuperStay en Asia esta primavera.

Acerca de Maybelline New York

Maybelline New York es la marca cosmética número uno en el mundo, disponible en más de 120 países. Al combinar fórmulas tecnológicamente avanzadas con experiencia en tendencias y las ventajas que ofrece la ciudad de Nueva York, la misión de Maybelline New York es ofrecer cosméticos innovadores, accesibles y sin esfuerzo para todos. En 2020, Maybelline presentó Brave Together ("Valientes Juntos"), un programa a largo plazo orientado a apoyar la ansiedad y la depresión, y a ayudar a personas de todas partes a enfrentar con valentía su mundo. Brave Together ofrece apoyo personalizado fundamental, un centro de educación en línea, una variedad de programas para ayudar a desestigmatizar la conversación en torno a la salud mental y se ha comprometido a donar USD 10 millones durante los próximos cinco años a organizaciones globales y locales. Para obtener más información, visite www.maybelline.com o www.maybelline.com/bravetogether.

