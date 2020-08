Medzinárodné fórum o jednotnej Kórei hľadá možnosti na opätovné spojenie Kórey v čase globálnej pandémie, sociálnych otrasov a nového geopolitického usporiadania sveta

"Zo strategického hľadiska by Spojené štáty americké mali uznať potrebu principiálneho spojenia, ako dlhodobého a trvalého riešenie pre denuklearizáciu a mier v celom regióne. Proces zjednocovania, vedený Kórejcami by mal byť zaštítený záväzkom hospodárskej a geopolitickej podpory," rovnako ako tomu bolo pri Marshallovom pláne po druhej svetovej vojne.

Dr. Moon mal prejav na Medzinárodnom fóre o jednotnej Kórei (International Forum on One Korea), globálnej online konferencii, ktorá sa konala v rámci osláv 75. výročia oslobodenia Kórey od japonskej koloniálnej nadvlády na konci druhej svetovej vojny. Pri príležitosti tejto konferencie sa tiež uskutočnilo stretnutie vedúcich predstaviteľov a osobností po celej Kórei. Dr. Moon je zakladateľ a predseda nadácie Global Peace Foundation, ktorá je jedným zo sponzorov konferencie.

Dr. Edwin Feulner, zakladateľ nadácie Heritage Foundation zo Spojených štátov amerických, povedal, že Kórea sa dnes nachádza v dôležitom prelomovom bode. "Akademici a politickí odborníci, ktorí už niekoľkokrát v minulosti zažili neúspešné snahy o zjednotenie Kórei, dnes viac ako inokedy, považujú zjednotenie Kórei za nevyhnutnú podmienku pre ďalší posun," povedal Dr. Feulner.

S odkazom na bestseller Dr. Moona Kórejský sen (Korean Dream), v ktorom Dr. Moon vyzdvihuje dôležitosť spoločných hodnôt a kultúry pre kórejský ľud, Dr. Feulner poznamenal, že je načase posunúť snahy o zjednotenie mimo štátnej sféry a začať získavať podporu kórejského ľudu ako celku.

Vo svojej knihe Kórejský sen (Korean Dream) Dr. Moon vyzýva k obnove zásad, na ktorých bola Kórea založená, čo pomôže prekonať priepasť medzi konzervatívcami a progresívcami v Južnej Kórei a nakoniec spojiť Severnú Kóreu s Južnou Kóreou.

Zjednotená Kórea "musí byť založená na spoločných princípoch a morálnych hodnotách", povedal Dr. Moon. "Tieto zásady sú tým najdôležitejším základným kameňom pre skutočnú slobodu. Hongik Ingan – žiť pre väčší úžitok celého ľudstva - je tým hlavným poslaním kórejského ľudu. "

Na fóre, ktoré sa konalo 15. augusta 2020, sa zúčastnili prední kórejskí experti, politici a odborníci na občiansku spoločnosť, aby preskúmali nové príležitosti ako pokročiť v zjednocovaní Kórei. Témou fóra bolo "Znovuzjednotenie v čase globálnych zmien: nové príležitosti pre slobodnú a zjednotenú Kóreu (Realignment amid Global Changes: New Opportunities for a Free and Unified Kórea)".

Ahn Ho-young, bývalý vyslanec Kórejskej republiky v Spojených štátoch amerických, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu rektora Univerzity severokórejských štúdií, povedal, že prvým krokom k tomu, aby sa zjednotenie posunulo vpred, musí byť národný konsenzus založený na spoločných hodnotách slobody, demokracie a ľudských práv a tiež na práve vybrať si svoju vieru.

Poznamenal, že pre zjednotenie Nemecka bolo dôležité silné a pevné partnerstvo medzi prezidentom Bushom a kancelárom Kohlom a tiež zjednotenie názorov všetkých národností, ktorých sa toto zjednotenie týkalo.

Účastníci panelových diskusií zo Spojených štátov amerických, vyjadrili vážne obavy z jadrového arzenálu Severnej Kórei a z tamojšej uzavretej spoločnosti, pričom súčasne poznamenali, že občianska spoločnosť môže zohrávať pri prekonávaní priepasti medzi oboma Kóreami zásadnú úlohu.

"Aj keď súčasná kríza predstavuje enormné riziká, zároveň tiež ponúka rad príležitostí; jednak príležitosť zbaviť Kórejský polostrov raz a navždy zbraní hromadného ničenia; príležitosť umožniť Číne hrať konštruktívnu úlohu svetovej mocnosti; príležitosť privítať občanov Severnej Kórei vo svete zodpovedných národov, čo z dlhodobého hľadiska umožní zjednotenie Kórei pod vládou, ktorá bude dodržiavať zásady slobody, ktoré nájdeme len v demokratických krajinách," povedal Dr. William Parker, bývalý prezident inštitútu EastWest Institute.

Fórum sponzorovali organizácie Global Peace Foundation, Action for Kórea United a aliancia Alliance for Kórea United USA a jednalo sa o prvé z radu fór, ktoré sa budú konať na jeseň roku 2020. Ďalšie informácie získate na webových stránkach www.globalpeace.org/international-forum-one-korea.

