Meinergy подписывает соглашение с Huawei по объектам мощностью 1 ГВт и емкостью 500 МВт ч в Гане

Meinergy подписывает соглашение с Huawei по объектам мощностью 1 ГВт и емкостью 500 МВт·ч в целях содействия экологически устойчивому развитию Ганы

БАРСЕЛОНА (Испания), 7 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. (далее "Huawei Digital Power") подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Meinergy Technology Co., Ltd (далее "Meinergy") — ведущим разработчиком солнечных батарей в Западной Африке. В соответствии с этим Соглашением Huawei Digital Power предоставит комплексное решение для интеллектуальных систем фотоэлектрической генерации и накопления/хранения энергии (ESS) для сетевой солнечной электростанции мощностью 1 ГВт и объекта ESS емкостью 500 МВт·ч, разработанных компанией Meinergy в Гане.