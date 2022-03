Meinergy podpisuje dohodu s Huawei o projekte s výkonom 1 GW a kapacitou 500 MWh na uľahčenie ekologického rozvoja Ghany

BARCELONA, Španielsko, 7. marca 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. (ďalej len „Huawei Digital Power") podpísala zmluvu o strategickej spolupráci so spoločnosťou Meinergy Technology Co., Ltd (ďalej len „Meinergy"), popredným vývojárom fotovoltických zariadení v západnej Afrike. Na základe zmluvy spoločnosť Huawei Digital Power poskytne kompletné riešenie inteligentného fotovoltického systému a systému skladovania energie (energy storage system – ESS) pre energetickú fotovoltickú elektráreň s výkonom 1 GW a projekt systému skladovania energie s kapacitou 500 MWh vyvinutý spoločnosťou Meinergy v Ghane.