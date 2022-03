Meinergy unterzeichnet Vereinbarung mit Huawei über ein 1-GW- und 500-MWh-Projekt für umweltfreundlichere Entwicklung in Ghana

BARCELONA, Spanien, 7. März 2022 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. (im Folgenden als Huawei Digital Power bezeichnet) hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Meinergy Technology Co., Ltd (im Folgenden als Meinergy bezeichnet), dem führenden PV-Entwickler in Westafrika, unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Huawei Digital Power eine komplette Smart-PV- und Energiespeicherlösung (ESS) für die von Meinergy in Ghana entwickelte 1-GW-PV-Anlage und das 500-MWh-ESS-Projekt bereitstellen.