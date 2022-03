Společnost Meinergy podepsala dohodu se společností Huawei na realizaci projektů o výkonu 1 GW a 500 MWh, které usnadní ekologický rozvoj Ghany

BARCELONA, Španělsko, 8. března 2022 /PRNewswire/ – Společnost Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. (dále jen Huawei Digital Power) podepsala dohodu o strategické spolupráci se společností Meinergy Technology Co, Ltd (dále jen Meinergy), přední společností pro vývoj fotovoltaických systémů v západní Africe. Na základě této dohody dodá společnost Huawei Digital Power kompletní řešení inteligentní fotovoltaiky a systému pro ukládání energie (ESS) pro projekt fotovoltaické elektrárny o výkonu 1 GW a systému ESS o výkonu 500 MWh, který vypracovala společnost Meinergy v Ghaně.