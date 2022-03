Meinergy signe un accord avec Huawei sur un projet de 1 GW et 500 MWh pour faciliter le développement écologique du Ghana

Wu Guangwen (PDG - Meinergy), Zhou Wei (directeur général - Bureau de représentation de Huawei au Ghana), et Fang Liangzhou (vice-président et directeur du marketing - Huawei Digital Power), ont assisté à la cérémonie de signature.

Pour répondre à la demande croissante d'électricité, diversifier le mix énergétique et accélérer le développement économique, le gouvernement du Ghana a fixé son objectif stratégique en matière d'énergie renouvelable : Augmenter à 10 % la proportion d'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique, promouvoir l'énergie verte et rendre l'énergie accessible à l'échelle nationale d'ici 2030.

Meinergy est au Ghana depuis de nombreuses années, et ses activités couvrent les secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie électrique et du photovoltaïque. Dans le contexte de la transformation du mix énergétique mondial, Meinergy a développé énergiquement ses activités dans le domaine des énergies renouvelables au Ghana et dans d'autres pays d'Afrique pour fournir une énergie verte stable aux communautés locales et combler le fossé lié à l'électricité.

Les deux parties ont collaboré étroitement dans le domaine des centrales PV à l'échelle des services publics, de l'intégration du photovoltaïque et de l'hydroélectricité, du stockage d'énergie et du photovoltaïque résidentiel au Ghana, et ont obtenu des résultats commerciaux exceptionnels. Les deux parties espèrent continuer à coopérer dans le développement d'usines PV et ESS, de centres de données, de solutions LTE pour entreprise et de cloud public pour construire une Afrique plus verte.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1760287/Meinergy_Signs_Agreement_with_Huawei_Executives.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1760288/Meinergy_Signs_Agreement_with_Huawei_Solar_Panels.jpg

SOURCE Huawei