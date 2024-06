MGI dévoile son nouveau siège européen à Berlin, en Allemagne

BERLIN, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- MGI (MGI Tech Co., Ltd. ou ses filiales, collectivement dénommées MGI), une société engagée dans le développement d'outils et de technologies de base qui stimulent l'innovation dans les sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau siège européen à Berlin, en Allemagne, afin de soutenir la communauté des sciences de la vie dans toute la région.

« Nous avons choisi Berlin pour notre siège européen en raison de son environnement vivant et dynamique, qui garantit l'accessibilité pour nos partenaires, collaborateurs et clients », a fait remarquer M. Yong Hou, directeur général de MGI Europe et Afrique. « J'attends avec impatience les collaborations et les découvertes innovantes à venir. »

La nouvelle installation, idéalement située près de l'aéroport de Berlin Brandenburg et ouverte aux visites extérieures, présente les derniers produits et technologies de MGI. L'espace s'étend sur plus de 600 mètres carrés et comprend le Centre d'expérience client (CEC) et les laboratoires avancés de l'entreprise, ainsi que des plans d'expansion. Il accueillera également les prototypes des prochains produits MGI pour un accès anticipé et des essais réalisés par les partenaires et collaborateurs européens.

Équipé du portefeuille complet de produits de MGI, le CEC au sein du nouveau siège de Berlin sert de passerelle dédiée aux chercheurs et aux scientifiques de la région pour découvrir l'innovation de pointe de l'entreprise dans le domaine des sciences de la vie et en faire l'expérience. Grâce à des formations personnalisées, des démonstrations et des travaux pratiques, les visiteurs peuvent explorer toutes les possibilités de créer leurs propres outils multi-omiques innovants basés sur la technologie exclusive DNBSEQ™. L'initiative inaugurale lancée lors de l'ouverture du CEC est un programme de développement G400 visant à soutenir les chercheurs en Europe dans le développement et la mise en œuvre de flux de travail personnalisés pour la transcriptomique spatiale, l'immunofluorescence multiplex (mIF) et d'autres analyses multi-omiques.

En outre, l'installation a été configurée de manière à disposer de capacités de séquençage de l'ADN, de Cell Omics et de Spatial Omics, afin de soutenir le développement de nouvelles applications et de nouveaux projets pour les clients et les collaborateurs de MGI.

Après un début d'année exceptionnel, MGI continue d'étendre sa portée et s'efforce de mieux servir le secteur des sciences de la vie grâce à divers partenariats révolutionnaires dans la région. En février, la société a notamment conclu un accord de collaboration avec MetaGenoPolis en France, afin de doter l'organisation du séquenceur à très haut débit DNBSEQ-T7 de MGI pour le projet « Le French Gut » et d'autres recherches dans le cadre du projet « Million Microbiomes from Humans » (MMHP).

En mars, MGI a conclu un partenariat important avec Eurofins Genomics Europe Genotyping A/S pour la première commande d'entreprise du séquenceur à ultra-haut débit révolutionnaire DNBSEQ-T20 2 en Europe, ouvrant la voie à des avancées significatives dans les initiatives de santé de précision à travers le continent. Plus récemment, la société a mis en avant l'excellence dans les sciences de la vie avec son offre étendue de produits d'automatisation de laboratoire et de séquençage lors de l'ECCMID 2024 et a annoncé une évaluation technique des tests DeepChek® d'ABL par l'entreprise de diagnostic et de logiciels médicaux de premier plan, ABL Diagnostics, sur ses plateformes DNBSEQ-G400 et DNBSEQ-G99. D'autres études de vérification et de validation des tests DeepChek® seront également réalisées sur le nouveau DNBSEQ-E25.

« Ces dernières années, nous avons connu une croissance positive et noué de nombreux partenariats précieux dans la région. L'établissement de notre nouveau siège européen nous permettra de poursuivre sur cette lancée et de donner à un plus grand nombre d'utilisateurs les moyens d'agir », a déclaré Duncan Yu, président de MGI. « Nous sommes impatients d'assister à de nouvelles avancées en offrant une expérience client optimale et en facilitant la collaboration pour un accès et des capacités omiques accrus en Europe et dans le monde. »

À propos de MGI

MGI Tech Co. (ou ses filiales, collectivement dénommées MGI) s'engage à créer des outils et des technologies de base qui stimulent l'innovation dans le domaine des sciences de la vie. Nous nous concentrons sur la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'instruments, de réactifs et de produits connexes dans le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie. Nous fournissons des équipements et des systèmes numériques en temps réel, multi-omiques et à spectre complet pour la médecine de précision, l'agriculture, les soins de santé et diverses autres industries. Fondée en 2016, MGI est devenue un leader dans le domaine des sciences de la vie, au service de clients sur les six continents et a établi des installations de recherche, de fabrication, de formation et de service après-vente dans le monde entier. MGI se distingue comme l'une des rares entreprises capables de développer indépendamment et de produire en masse des séquenceurs de gènes de qualité clinique avec des capacités de débit variées, allant des niveaux Gb à Tb. Grâce à son expertise inégalée, à ses produits de pointe et à son engagement en faveur de l'impact mondial, MGI continue de façonner la trajectoire des sciences de la vie dans l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://en.mgi-tech.com/, LinkedIn, X et YouTube.

