MGI weiht neuen europäischen Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ein

BERLIN, 5. Juni 2024 /PRNewswire/ -- MGI (MGI Tech Co., Ltd. oder seine Tochtergesellschaften, zusammen MGI) ist ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Kernwerkzeugen und -technologien verschrieben hat, die die Innovation in der Biowissenschaft vorantreiben. Es gab heute die Eröffnung seines neuen europäischen Hauptsitzes in Berlin, Deutschland, bekannt, um die Biowissenschaftsgemeinschaft in der Region zu unterstützen.

„Wir haben uns für Berlin als europäischen Hauptsitz entschieden, weil hier ein dynamisches Umfeld herrscht, das die Erreichbarkeit für Partner, Mitarbeiter und Kunden gewährleistet", so Dr. Yong Hou, General Manager von MGI Europa und Afrika. „Ich bin gespannt auf die kommenden innovativen Kooperationen und Entdeckungen."

Die neue Anlage, die in der Nähe des Flughafens Berlin Brandenburg liegt und auch für externe Besucher zugänglich ist, bietet die neuesten Produkte und Technologien von MGI. Die Fläche umfasst mehr als 600 Quadratmeter und beinhaltet das firmeneigene Customer Experience Center (CEC) und fortschrittliche Labore, wobei eine weitere Expansion geplant ist. Hier werden auch Prototypen der künftigen MGI-Produkte für den frühen Zugang und die Erprobung durch europäische Partner und Mitarbeiter untergebracht sein.

Ausgestattet mit dem gesamten Produktportfolio von MGI, dient das CEC in der neuen Berliner Zentrale als spezielles Tor für Forscher und Wissenschaftler in der Region, um die Spitzeninnovationen des Unternehmens in den Biowissenschaften kennenzulernen und zu erleben. Durch maßgeschneiderte Schulungen, Demos und praktische Arbeitsabläufe können die Besucher alle Möglichkeiten zur Entwicklung eigener innovativer Multi-Omics-Tools auf der Grundlage der proprietären DNBSEQ™ Technologie erkunden. Die erste Initiative, die bei der Eröffnung des CEC ins Leben gerufen wurde, ist ein G400-Entwicklerprogramm, das Forscher in Europa bei der Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Arbeitsabläufe für die räumliche Transkriptomanalyse, die Multiplex-Immunfluoreszenz (mIF) und andere Multi-Omics-Analysen unterstützt.

Darüber hinaus wurde die Einrichtung mit Kapazitäten für DNA-Sequenzierung, Omics-Technologien für Zellen und räumliche Omics-Technologien ausgestattet, um die Entwicklung neuer Anwendungen und Projekte für Kunden und Mitarbeiter von MGI zu unterstützen.

Nach einem außergewöhnlichen Jahresbeginn baut MGI seine Reichweite weiter aus und ist bestrebt, den Biowissenschaftssektor durch verschiedene bahnbrechende Partnerschaften in der gesamten Region besser zu unterstützen. Im Februar schloss MGI einen Kooperationsvertrag mit MetaGenoPolis in Frankreich, um das Unternehmen mit dem DNBSEQ-T7 Ultrahochdurchsatz-Sequenzierer von MGI für das Projekt „Le French Gut" und andere Forschungsarbeiten im Rahmen des Million Microbiomes from Humans Project (MMHP) auszustatten.

Im März schloss MGI mit Eurofins Genomics Europe Genotyping A/S eine Meilenstein-Partnerschaft für die erste Bestellung des revolutionären DNBSEQ-T20×2 Ultrahochdurchsatz-Sequenzers in Europa ab und ebnete damit den Weg für bedeutende Fortschritte bei Initiativen zur Präzisionsmedizin auf dem gesamten Kontinent. Kürzlich präsentierte das Unternehmen auf der ECCMID 2024 sein umfangreiches Angebot an Laborautomatisierungs- und Sequenzierungsprodukten und kündigte eine technische Bewertung der ABL DeepChek®-Assays durch das führende Unternehmen für diagnostische und medizinische Software, ABL Diagnostics, auf seinen Plattformen DNBSEQ-G400 und DNBSEQ-G99 an. Weitere Verifikations- und Validierungsstudien der DeepChek®-Assays werden auch mit dem neu eingeführten DNBSEQ-E25 durchgeführt.

„Wir haben in den letzten Jahren ein positives Wachstum erlebt und viele wertvolle Partnerschaften in der Region geschlossen. Die Einrichtung unseres neuen europäischen Hauptsitzes wird es uns ermöglichen, diese Dynamik aufrechtzuerhalten, um noch mehr Nutzern die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen", sagte Duncan Yu, Präsident von MGI. „Wir freuen uns auf weitere Fortschritte, indem wir ein optimales Kundenerlebnis bieten und die Zusammenarbeit für einen besseren Zugang zu Omics und mehr Möglichkeiten in Europa und weltweit erleichtern."

Weitere Informationen zum G400-Entwicklerprogramm finden Sie unter hier.

