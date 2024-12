Microban bringt neue, von der Natur inspirierte Geruchsbekämpfungstechnologie auf den Markt

Freshology bietet modernste Leistung, indem es eine Vielzahl von Gerüchen gleichzeitig neutralisiert und Textilien länger frisch hält.

HUNTERSVILLE, N.C., 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Microban International, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Geruchskontrolltechnologie, kündigt Freshology™, eine zum Patent angemeldete, von der Natur inspirierte* Lösung zur Geruchsbekämpfung, auf der ISPO München vom 3. bis 5. Dezember am Stand Nr. 508 in Halle A3 an.

Die neue Technologie bietet fortschrittliche Leistung, indem sie eine breite Palette von Gerüchen neutralisiert und Textilien länger frisch hält. Es erfüllt die Prüfnormen GB/T 33610 und ISO 17299 für vier der gängigsten Geruchsstoffe: Isovaleriansäure (IVA), Essigsäure (HOAc), Ammoniak (NH3) und Nonenal, was es zu einer bahnbrechenden Lösung für die Bekämpfung unangenehmer Gerüche macht.

„Freshology wurde entwickelt, indem wir die Leistung verschiedener chemischer Profile ausbalanciert und optimiert haben", so Ryan Scott, Senior Product Development Chemist bei Microban. „Die Technologie bietet entscheidende Vorteile für die Verbraucher: Es fängt eine Vielzahl von Körpergerüchen wirksam ein, im Gegensatz zu Produkten, die nur auf einen bestimmten Geruchsstoff abzielen. Außerdem verbessert es das Feuchtigkeitsmanagement und erhöht die Weichheit und den Griff der behandelten Stoffe."

Freshology wird während des Veredelungsprozesses in synthetische Materialien wie Polyester, Nylon und Elasthan integriert und bindet Gerüche, bis das Gewebe gewaschen wird. Beim Waschen setzt die Technologie die eingeschlossenen Geruchsstoffe frei und erneuert so die Wirksamkeit des Produkts. Es ist nichtionisch, was die Einbindung zusätzlicher Technologien oder Behandlungen während der Herstellung ermöglicht, ohne die Integrität des Produkts zu beeinträchtigen.

Die Technologie ist frei von Schwermetallen, was sie zu einer wünschenswerteren Lösung macht als solche mit metallbasierten Chemikalien. Außerdem ist es fabrikfreundlich und lässt sich leicht in bestehende Fertigungsprozesse einbinden.

Besuchen Sie den Microban Stand auf der ISPO München und lassen Sie sich täglich um 10:00 Uhr von James Clayton, Director of Innovations bei Microban, einen Überblick über Freshology geben.

Weitere Informationen über Freshology finden Sie unter https://www.microban.com/odor-control/technologies/freshology.

*Die in diesem Produkt verwendete Microban-Technologie enthält Pflanzenextrakte und Mineralien, die in der Natur vorkommen und in zahlreichen Verbraucherprodukten verwendet werden.

Über Microban International

Als Teil von Barr Brands International ist Microban International die Heimat der vertrauenswürdigsten und bekanntesten globalen Marken auf den Märkten für antimikrobielle Mittel, Geruchskontrolle und Desinfektion/Desinfektion: Microban® und Ultra-Fresh®. Unser Unternehmen kann auf über 100 Jahre Wachstum zurückblicken und hat die Branche revolutioniert. Als Weltmarktführer sorgen unsere proaktiven Systeme für sauberere Produkte und eine bessere Geruchskontrolle, indem sie Probleme verhindern, bevor sie entstehen. Microban International treibt die Innovation voran, indem es Wissenschaft und kreative Lösungen kombiniert, die hochwertige Verbraucher-, Textil-, Industrie- und Medizinprodukte weltweit verbessern. Heute sind die Marken Microban und Ultra-Fresh und unsere Technologien auf Tausenden von Produkten weltweit zu finden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in North Carolina und ist in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.microban.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2570990/Microban_NO_TAG_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2570903/Microban_Technology_Shield_FRESHOLOGY.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2570904/Sell_Sheet_FRESHOLOGY_EU_v2.jpg