Microban lance une nouvelle technologie de contrôle des odeurs inspirée de la nature

Freshology offre des performances de pointe en neutralisant simultanément un large éventail d'odeurs, ce qui permet aux textiles de rester frais plus longtemps.

HUNTERSVILLE, N.C., 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Microban International, leader mondial de la technologie de contrôle des odeurs, annonce Freshology™, une solution en instance de brevet et inspirée de la nature* pour lutter contre les odeurs, à l'ISPO de Munich, du 3 au 5 décembre, stand #508 dans le hall A3.

Cette nouvelle technologie offre des performances avancées en neutralisant une large gamme d'odeurs, ce qui permet aux textiles de rester frais plus longtemps. Il répond aux normes d'essai GB/T 33610 et ISO 17299 pour quatre des substances odorantes les plus courantes : L'acide isovalérique (IVA), l'acide acétique (HOAc), l'ammoniac (NH3) et le nonenal en font une solution innovante pour lutter contre les mauvaises odeurs.

« Freshology a été développé en équilibrant et en optimisant les performances de différents profils chimiques », a déclaré Ryan Scott, chimiste principal chargé du développement des produits chez Microban. « Cette technologie offre des avantages décisifs aux consommateurs : il piège efficacement un large éventail d'odeurs corporelles, contrairement aux produits qui ne ciblent qu'un seul odorant spécifique. En outre, il améliore la gestion de l'humidité et renforce la douceur et le toucher des tissus traités. »

Freshology est intégré aux matériaux synthétiques tels que le polyester, le nylon et l'élasthanne au cours du processus de finition et capture les odeurs jusqu'à ce que le tissu soit lavé. Au cours du lavage, la technologie libère les substances odorantes piégées, renouvelant ainsi l'efficacité du produit. Il est non ionique, ce qui permet d'incorporer des technologies ou des traitements supplémentaires au cours de la fabrication sans compromettre l'intégrité du produit.

Cette technologie ne contient pas de métaux lourds, ce qui en fait une solution plus intéressante que celles qui utilisent des produits chimiques à base de métaux. Il est également adapté aux usines, ce qui permet de l'intégrer facilement dans les processus de fabrication existants.

Visitez le stand de Microban pendant l'ISPO de Munich pour une présentation de Freshology à 10h00 chaque jour par James Clayton, directeur des innovations chez Microban.

Pour de plus amples informations sur Freshology, veuillez consulter le site https://www.microban.com/odor-control/technologies/freshology.

*La technologie Microban utilisée dans ce produit contient des extraits de plantes et des minéraux présents dans la nature et utilisés dans de nombreuses applications de produits de consommation.

À propos de Microban International

Faisant partie de Barr Brands International, Microban International regroupe les marques mondiales les plus fiables et les plus connues sur les marchés de l'antimicrobien, du contrôle des odeurs et de l'assainissement/désinfection : Microban® et Ultra-Fresh®. Notre organisation a connu plus de 100 années de croissance collective et a révolutionné le secteur. En tant que leader mondial, nos systèmes proactifs gardent les produits plus propres et contrôlent mieux les odeurs en prévenant les problèmes avant qu'ils ne se produisent. Microban International stimule l'innovation en combinant la science et des solutions créatives qui améliorent les produits de consommation, textiles, industriels et médicaux de haute qualité dans le monde entier. Aujourd'hui, les marques Microban et Ultra-Fresh et nos technologies sont présentes sur des milliers de produits dans le monde entier. L'entreprise a son siège en Caroline du Nord et opère en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.microban.com.

